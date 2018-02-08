Стратегический бомбардировщик-невидимка B-21 Raider, находящийся в разработке компанией Northrop Grumman Corporation, со временем станет фундаментом стратегической бомбовой авиации США. Однако даже он, несмотря на примененные при его создании самые современные технологии, столкнется с трудностью в проникновении в хорошо защищенные территории благодаря повышению потенциала своих ПВО со стороны КНР и России. В связи с этим Пентагон разрабатывает крылатую ракету большой дальности, запускаемую из-за пределов действий ПВО (Long-Range Stand-Off/LRSO), в добавление к новому бомбардировщику, пишет Дейв Муджамбар в статье для американского издания The National Interest.

Af.mil Американский бомбардировщик B-21 Raider

«Благодаря программе перевооружения на LRSO в будущем сохранится боевой потенциал бомбардировщика по доставке действующего из-за пределов ПВО оружия, которое может проникать и преодолевать продвинутые интегрированные системы ПВО, таким образом поддерживая долгосрочную эффективность стратегической авиации в ядерной триаде США», — указывается в новом Обзоре ядерных сил США.

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Принятие на вооружение новой ракеты также поможет авиации США обеспечить целесообразность сохранение «древних» бомбардировщиков США B-52 в качестве основы стратегической ядерной авиации — 46 ядерных бомбардировщиков B-52H и 20 B-2A Spirits — до того, как они не будут заменены полностью на B-21.

U.S. Air Force Cтратегический бомбардировщик B-52

«Оснащение наших стратегических бомбардировщиков LRSO имеет критически важное значение для сохранения их эффективности в условиях совершенствования ПВО, а также для создания широкого спектра возможных ответов», — подчеркивается в документе.

«LRSO даст B-52H возможность оставаться эффективной частью ядерной бомбардировочной авиации и сохранять свой возвратный потенциал в качестве ключевой гарантии против непредвиденных технических и геополитических ситуаций».

Хотя бомбардировщики B-52 и B-2 сохраняют свою эффективность, она будет сокращаться на фоне развития ПВО противников, поэтому разработка нового бомбардировщика крайне актуальна. Так, составители обзора указывают на то, что «с учетом продолжающегося расширения и совершенствование потенциала ПВО противника и устаревание B-52H, [крылатой ракеты] ALCM и B-2 США начали программу разработки и развертывания следующего поколения бомбардировщика», который может стать заменой существующих уже в середине 2020-х годов.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-2

Тем не менее в обзоре указывается, что даже он не сможет всегда быть эффективным в преодолении самых серьезных ПВО со временем. И действительно, B-21 был разработан в качестве части семейства систем, которые совместно осуществляют проникновение в наиболее опасные воздушные пространства. Поэтому B-21 и будет оснащаться ракетами LRSO.

«B-21 будет способен доставлять как ядерные бомбы свободного падения, так и крылатые ракеты, — указывает документ. — Последние обеспечат долгосрочную эффективность стратегической части ядерной триады США».

Впервые B-21 будет представлен общественности в середине 2020 годов: эта программа засекречена и осуществляется в сжатые рамки. По данным составителя обзора, любые задержки в осуществлении как программы создания бомбардировщика, так и связанных с ним оружейных систем «сократит потенциал стратегических сил [США] в преодолении ПВО противника, сократит разнообразие вариантов ответа и снизит возможность [США] посылать четкие сигналы сдерживания и гарантий, для которых идеально подходят стратегические бомбардировщики». Таким образом, очень многое зависит от программы создания B-21, даже если в самих ВВС США о программе почти не говорят.