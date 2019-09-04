«Сегодня для редакции портала Delfi — особенный день: мы представляем кодекс этики Delfi», — так ещё в 2013 году в тот момент ещё главный редактор самого посещаемого в Литве портала Delfi Моника Гарбачаускайте-Будрене торжественно представила свод правил работы главного в стране СМИ. В 72 статьях (статья номер 31: «Запрещено рекламу представлять как беспристрастную информацию или как-то её скрывать») всё про честность, прозрачность, отстаивание общественного интереса, службу читателю, защиту угнетённых и прочая-прочая. «Для нас это стандарт, но, к сожалению, в Литве — это редкий случай», — пафосно и высокомерно пишет редактор.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Зачем это вступление? Практически все главные сетевые СМИ Литвы, по крайней мере первая тройка, декларируют чёткие правила ведения бизнеса. Никакой джинсы, никакой «заказухи», никакой скрытой рекламы. Хочешь рекламироваться — вперёд в рекламный отдел с заказом баннера, который, если хочешь, пусть ведёт на твой сайт, а там уже хоть испишись. У нас, говорят в Литве литовские СМИ сами про себя, — кристально-чистая журналистика. И главный флагман этой неподкупной, по-настоящему западной «цивилизованной модели» — тот самый Delfi, номер один в Литве.

Josh Janssen Свобода СМИ

И, повторимся, это ключевой момент, никаких платных текстов. Это исключено и невозможно. Вот даже в прейскуранте цен — можно только баннер. Открываешь этот ценник, и что-то сразу бросается в глаза. Точно! В макете фронтальной страницы как бы тексты со стандартными в таких случаях заголовками: «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit». То есть бессмысленный текст-заполнитель, который вставляется в таких случаях в макет. И среди этой белиберды только один вариант повторяется по всему макету на чистом литовском языке: «Эксклюзивный материал Delfi. Начались опасные игры В. Путина и Р. Т. Эрдогана: ситуация очень обманчива (постоянно дополняется)». Тревога, угроза, Путин, эксклюзив… Вот об этих «эксклюзивах» — и не только у Delfi — и поговорим.

То, что литовские СМИ трещат по швам от заказных статей без всяких указаний на то, что это проплаченный материал, в самой Литве ни для кого не секрет. С помощью таких как бы редакционных публикаций сводят счёты друг с другом политики и партии, предприниматели и просто мстительные граждане. Тем комичнее выглядят публичные заверения представителей самих литовских СМИ, что они — буквально эталон честности и беспристрастности. Однако, как правило, скандалы если и начинались, то благодаря «сливам» самих СМИ конкурентов, у которых в руках оказывалась доказательная документация. Такие скандалы по-прежнему редкость. Даже конкуренты соблюдают неписаную договорённость невмешательства и солидарности в отраслевом цеху. Даже если он стал полностью продажным и от журналистики в нём ничего не осталось.

Тем не менее уже почти пять лет литовские СМИ буквально захлёбываются российской, а вернее антироссийской, тематикой. Почему? Логическое объяснение, что почву дают руководители страны, справедливо лишь отчасти. Да, как МИД, так и канцелярия президента вместе с Далей Грибаускайте, правительство, парламент, евродепутаты, да даже самоуправления ежедневно запускают информационные поводы о злой и коварной России, которая вот-вот оккупирует Литву. Разумеется, литовские СМИ их цитируют. Вот, например, как выглядит информационная картина дня о России того же номера один Delfi за 7 февраля: «На прицеле дислоцированных под боком у Литвы ракет «Искандер» — не только Вильнюс», «Ответ России НАТО: теперь не такие времена, что мы кого-то будем информировать», «США уже готовят «подарочек» России» (с придыханием о том, что есть надежда, что «кремлёвский список» США переформатируют в конкретные санкции), и ещё с десяток подобных статей. Не отстают и другие порталы. Вот и второй по популярности, который дышит в затылок Delfi, портал 15min. Только за 7 февраля: опять про обязательное превращение «кремлёвского списка» в санкции, про страшное и разрушительное оружие России — штурмовик Су-57, который может нести ядерные боеголовки, со злой фотографией Владимира Путина — он зарегистрирован кандидатом в президенты, а его имущество якобы смехотворное, но литовские СМИ же знают, что это не так. И ещё с десяток подобных статей. И аналогичная картина и на портале газеты Lietuvos rytas, и на портале канала TV3, который недавно жаловался, что его взломали русские хакеры, и многие-многие другие. Десятки, сотни статей про «кровавую» Россию. И это без национального вещателя LRT, который в принципе живёт только за счёт налогоплательщика — по 40 млн евро в год. И там тоже тот же ад. «Россия — нападает, апокалипсис — близко». Почему?

Gottstat.com Президент Литвы Даля Грибаускайте с саблей

Только в одной Литве существует несколько фондов, которые дотируют содержание СМИ. Есть ещё деньги Евросоюза, отдельные программы США и некоторых отдельных фондов европейских стран. Для Литвы и Прибалтики в частности — скандинавских. Но, в просвещённой Европе львиная доля — за закрытыми дверями. Но кое-что есть и в открытом доступе. Что опубликовано, но широкой общественности не показывают никогда.

Представляем: государственный литовский «Фонд поддержки печати, радио и телевидения Литвы». Победители вот только недавно оглашены. Шесть категорий: периодические издания искусства и культуры, национальная периодическая печать, региональная пресса, национальные радио и ТВ, региональные радио и ТВ, интернет-СМИ. Фонд раздал почти 2,5 млн евро бюджетных денег (для Литвы это очень много).

Читаем проекты победителей. «100 литовцев», портал 15min. Среди этих ста литовцев будут те, кто самоотверженно «боролся» с советской властью и стал народным героем. ЗАО Delfi, проект «Медиа. Война. Пропаганда». Там будут весь год рассказывать, как страшная Россия занимается «фейк-ньюсами» да всячески унижает Литву. Проект «Инфовойны точка лт», издательство VšĮ «Akademinė leidyba» («Академическое издательство» — это уже «дочки» госуниверситетов на гранты подают, а потом распространяют результат на все СМИ). И таких грантов и «проектов» — множество прямо в этом открытом доступе. Кликай — не хочу. Даже региональная русскоязычная радиостанция «Радуга» в портовой Клайпеде получила деньги на «Международную панораму» в своём эфире, а раз за деньги государства, даже не приходится сомневаться, на чём в этих новостных блоках будут ставить акценты.

СМИ

Конечно, ради справедливости надо сказать, что часть позиций — это всё же действительно культура, искусство, самобытность и прочие действительно интересные проекты, которые в капитализме просто не смогли бы выжить.

И это, повторимся, только один фонд, который имел неосторожность выложить результаты заявок в открытый доступ. А есть ещё специализированные программы от разных литовских министерств. Например, от МИД — формировании нужного восприятия России, от минэнерго — борьба литовских СМИ под видом редакционных статей против БелАЭС, а ведь есть ещё США, ЕС, скандинавские фонды. И не надо удивляться потом, из-за чего медиапространство Литвы наполнено такой ненавистью к России. Просто деньги. Большие.