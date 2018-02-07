Уже больше года президент США Дональд Трамп находится под следствием из-за возможного сговора с президентом России Владимиром Путиным. По мнению противников Трампа, Путин помог кандидату от Республиканской партии одержать победу на президентских выборах 2016 года в обмен на укрепление своих международных позиций. Пока сотни следователей, тратя сотни миллионов долларов, проводили расследование возможного вмешательства России в президентские выборы США, очень мало внимания было уделено второй составляющей предполагаемой сделки, пишет Фрэнк Гюнтер в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Помог ли Трамп России? Действия США в экономической, политической и дипломатической сферах подтверждают обратное. Действия Трампа серьезно подорвали положение Москвы.

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Крах цен на энергоносители, начавшийся в 2014 году, нанес сильный удар по экономике России. Назвать Россию государством с развитой промышленностью было бы преувеличением. Она больше походит на развивающуюся страну, поскольку основу ее экспорта составляют энергоресурсы, металл и древесина. До недавнего времени Россия была вторым по величине экспортером нефти в мире, после Саудовской Аравии, и крупнейшим в мире экспортером природного газа. Этот экспорт энергии, прежде всего в Европу, приносит большую часть доходов.

Ирония заключается в том, что сланцевая революция, которая значительно способствовала обрушению мировых цен на энергоносители, началась при администрации бывшего президента США Барака Обамы. Обама стремился снизить зависимость США от ископаемого топлива, он наложил запрет на бурение нефтяных скважин в общественных землях, выступил против строительства нефтяных трубопроводов. Администрация Обамы финансировала многочисленные инициативы в области чистой энергетики и вводила жесткие ограничения на добычу угля. Тем не менее сланцевая революция в частном секторе привела к 40-процентному увеличению добычи нефти в США и обрушению мировых цен на энергоносители.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Считалось, что в случае победы кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон политика администрации Обамы, направленная на борьбу с ископаемым топливом, получила бы свое развитие. В этом случае был бы возможен возврат к стоимости нефти в $100 за баррель. Однако этому не было суждено сбыться. Трамп внес изменения во многие энергетические стратегии Обамы, в результате чего, как полагают эксперты, в ближайшее десятилетие сохранятся низкие цены на нефть, природный газ и уголь.

Россия столкнулась с неблагоприятными экономическими последствиями: снижением доходов от экспорта энергоресурсов, замедлением экономического роста и ростом безработицы. Кроме того, сокращение государственных доходов затрудняет финансирование программ внешней помощи и обороны.

Трамп стремится ослабить влияние России в Европе и на Ближнем Востоке, он также принял решение о предоставлении военной помощи Украине и странам Балтии. Глава Белого дома оказывает давление на членов НАТО, чтобы те увеличили расходы на оборону. Для ответа на новые вызовы России потребуются дополнительные деньги, которые очень трудно достать. В конце концов, российская экономика составляет всего одну пятую от размера экономики США.

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Россия оказалась в тяжелой ситуации из-за сокращения доходов в результате снижения цен на энергоресурсы и увеличения бюджетных расходов для противодействия США и НАТО.

Учитывая всё вышесказанное, непонятно, на чем основываются обвинения в сговоре с Путиным. Можно предположить, что сговор всё-таки имел место, но после победы на выборах Трамп просто нарушил данное обещание. Это означало бы, что Россию перехитрила бывшая звезда реалити-шоу. Можно было бы ожидать, что Москва предпримет ответные шаги, обнародовав предполагаемое соглашение, чтобы погубить Трампа. Однако этого не произошло.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Есть более правдоподобный вариант. Не было никакого сговора и никакого соглашения между Трампом и Путиным. Президент Трамп умеет делать только две вещи, которые обычно делают президенты-республиканцы: поддерживают энергетическую отрасль США и выступают против России.