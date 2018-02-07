Похоже, что весенне-полевые работы, к которым готовятся сейчас в Алтайском крае, можно будет без преувеличения назвать битвой за урожай. Опасения аграриев, обеспокоенных сильным вымерзанием почвы и малоснежьем, сегодня, 7 февраля, подтвердил и глава региона Александр Карлин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка озимых на Алтае

«В прошлом 2017 году мы подготовили неплохой объем зяби — это даёт нам известный резерв сил и средств в весенний период. Но вместе с тем в силу погодно-климатических условий не исключается необходимость пересева озимых — может быть, не полностью, но определённой части. Это обязывает всех нас иметь резерв семенного материала и техники для того, чтобы при необходимости эти работы были выполнены, и мы не допустили выпадения объемов посевных площадей под те культуры, которые мы запланировали, и соответственно не понесли бы потерь уже в валовом урожае», — подчеркнул губернатор в ходе сегодняшнего заседания регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Техника алтайских аграриев работает на износ

Напомним, всего в регионе озимые занимают площадь в 160 тысяч гектаров. Но к рухнувшим ценам на зерновые культуры, росту цен на дизтопливо (не исключено, что они могут «доскакать» за 50 рублей за литр), отсутствию мер государственного регулирования рынка добавилось новое испытание. Аномально холодная погода, когда столбик термометра опускался ниже минус 45 °C, создала условия для вымерзания посевов в не менее чем в десяти районах края. Пересев потребует дополнительных денег, с которыми у многих крестьян в этом году и так не густо, нет возможности продать выращенные зерновые по цене выше себестоимости.

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«Мы эту проблему хорошо знаем и много ею занимаемся. Вопрос этот с повестки дня не снимается, но просил бы не сводить всё только к теме цены на зерно. Кстати, о ценах: по итогам работы в 2017 году общий уровень отраслевой рентабельности в Алтайском крае составил чуть выше 87%. Это заметно выше, чем в промышленном секторе. Подавляющее число сельхозпредприятий и фермерских хозяйств с учётом мер государственной поддержки завершили хозяйственный год безубыточно. Это создаёт прочную основу для ведения устойчивого хозяйства в 2018 году», — считает губернатор Александр Карлин.

Правда, не все крестьяне внемлют таким доводам. Многие, с кем удалось переговорить сегодня, отмечают, что не уйти в минус помог «жировой запас» 2016 года, а именно — продажа зерновых весной 2017 года, до катастрофического падения цен.

«Мы выращиваем пшеницу, гречиху, подсолнечник. Но по итогам 2017 года смогли получить только 500 тысяч рублей прибыли. И то — нам просто повезло, что удалось продать семечку по 15 рублей килограмм в обмен на гербициды. А годом раньше сумма прибыли была в три раза большей. Той помощи, что нам перепала от государства (150 рублей на гектар), хватило на 4 куба солярки. Но о развитии говорить не приходится. Оно возможно, когда есть хотя бы двадцатипроцентная рентабельность. Вот и начали многие аграрии бизнес распродавать. Знаю многих, кто нанялся затем на работу в крупные агрофирмы», — отметил в разговоре с ИА REGNUM руководитель крестьянской-фермерского хозяйства в Шипуновском районе Владимир Жданов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха в поле

В такой ситуации несколько обнадеживающе звучит информация о том, что в 2018 году региональным властям удалось добиться от минсельхоза РФ беспрецедентно раннего начала выплат так называемой погектарной несвязной поддержки.

В январе хозяйства уже получили 270 миллионов рублей субсидий. А с учетом транша, который перечисляют на этой неделе, сумма оказанной господдержки составит 730 миллионов рублей. Общий объем прямых субсидий на поддержку отрасли в этом году (не считая поддержки в рамках льготного кредитования и постановления №1432) составит около 3,5 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета свыше 2,5 миллиарда рублей, краевого — 974 миллиона рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Чинить технику некоторым алтайским фермерам приходится прямо в поле

«Мы заключили и реализуем программы по поддержке молочного скотоводства, на выходе документы по так называемой консолидированной субсидии, которая объединяет ряд направлений как животноводческой, так и растениеводческой отраслей», — проинформировал глава Алтайского края Александр Карлин.

Так что можно считать, что какой-никакой инструмент «скорой помощи» аграриям региону удалось «включить». Но совершенно нет понимания о том, какая судьба ждет нераспроданный урожай?

Напомним, в Алтайском крае было собрано более 5 миллионов тонн зерновых, и у тех, кто его вырастил, есть два унылых варианта: продать по цене 5 рублей килограмм (такая средняя цена на зерно и гречиху держится уже несколько месяцев) или платить за хранение и ждать оживления рынка. Но очень многие факторы указывают на то, что не дождутся.

У государства сейчас проблема поважнее — как закрыть все проблемы с заполненными элеваторами «Объединённой зерновой компании», помочь ей монополизировать экспорт и завершить приватизацию — отдать в частные руки этот инструмент государственного регулирования зернового рынка. Об интервенциях можно уже даже не мечтать.