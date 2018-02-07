



Иван Шилов ИА REGNUM Внешняя политика Турции

Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл на аудиенцию вместе с семьей и министрами. После Эрдоган встретился с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Как передает Зал печати Святого престола, речь шла о двусторонних отношениях между Ватиканом и Турцией, ситуации в стране, положении католической общины, усилиях по приему беженцев, а также «стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке с особым вниманием к статусу Иерусалима». Позже турецкие источники добавили еще одну ближневосточную тему — военную операцию Анкары «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

Офис президента Турции Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и папы Франциска

Ряд турецких телеканалов, комментируя визит Эрдогана в прямом эфире, называли его «критическим». В каком-то смысле так и есть. Даже в отношении статуса Иерусалима после заявления президента США Дональда Трампа о переносе в святой город американского посольства, в неприятии чего Анкара и Ватикан сходятся, есть определенные нюансы. Турция рассчитывала, что ей удастся создать коалицию исламских стран, возглавить ее и на этой волне заработать политические дивиденды. Однако Анкаре не дали сделать это. Поэтому она вынуждена искать союзников в христианском мире. Как констатирует турецкая газета Yeni Şafak, «стратегия должна быть сформулирована таким образом, чтобы сделать Иерусалим проблемой не только для мусульман. Печально, но верно, что, будучи мусульманами, мы сами не можем решить эту проблему». При этом в Турции надеются, что в ситуацию с Иерусалимом не будет вмешиваться Москва, поскольку отношения между Израилем и Россией находятся в стадии «осторожного оптимизма».

Храмовая гора. Иерусалим

Более сложной является ситуация с действиями Анкары в Сирии против местных курдов в регионе Африн. С одной стороны, ряд католических экспертов выступают против «агрессивного поведения» в отношении христиан со стороны сирийских курдов. С некоторых пор оно стало проблемой. Гражданская война в Сирии привела к тому, что сирийские курды создали вдоль турецкой границы между Евфратом и Ираком подконтрольную им автономию. Однако там живут не только курды, но и арабы (мусульмане-сунниты и христиане), и армяне. Между тем некоторые курдские чиновники идут на то, чтобы выдавить некурдское население оттуда ради усиления этнической однородности региона. А с начала операции «Оливковая ветвь» стали поступать сообщения, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) запугивают христиан и похищают их молодежь, чтобы потом насильно заставить воевать с турецкой армией.

С другой стороны, нельзя не помнить, что курды — это те, кто с самого начала вторжения в Ирак и Сирию боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно воюют с ними, что крайне важно и для Ватикана. Турция представляет дело так, будто она вовсе не против сирийских курдов, выступающих против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Эрдоган объяснил причины, по которым Турция должна была начать операцию «Оливковая ветвь» в регионе Африн, — отмечает турецкая газета Daily Sabah. — Анкара надеется заручиться поддержкой Ватикана по Африну, разъясняя, что она не вторгается в другую страну, а довольно активно стремится очистить территорию от террористов и позволить страдающему сирийскому гражданскому населению вернуться в свои дома».

Однако ряд сирийских Церквей выступают с критикой Эрдогана. По словам архимандрита Ассирийской церкви Востока отца Эмануэля Юхана, он потрясен «жестоким и грубым нападением» на Африн, где «невинные мирные жители платят цену за политические интересы, реализуемые под предлогом борьбы с террористами». И считает, что «турецкие военные операции против курдов и христиан Африна не могут быть оправданы», а сражение с теми, «кто воевал с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», выглядит «шокирующим» и «сомнительным». Учитывая, что ряд западных стран на официальном уровне квалифицировали действия боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как геноцид против этнических и религиозных меньшинств, то есть и против христиан, перспектива для Анкары оказаться врагом тех, кто сражается с «врагом всего человечества», выглядит безрадостной. Не говоря о том, что это будет «грехом» в глазах католиков.

Voice of America Демонстрации в Африне в поддержку курдских сил против турецкого вторжения. 19 января 2018

Понятно, что Эрдоган хотел бы получить «благословление» папы на его определенные внешнеполитические действия. Однако его репутация испорчена демаршами в связи с позицией папы Франциска по Геноциду армян. Турция шла даже на демонстративный отзыв своего посла при Святом престоле после того, как понтифик в Ватикане в апреле 2015 года вслух говорил о Геноциде армян. Доверие трудно завоевать, но легко потерять. Поэтому католические наблюдатели очень осторожно оценивают итоги встречи Эрдогана и Франциска, считая, что у турецкого президента «легкой игры» с папой не вышло, в то время как сам понтифик показал ему «пути для будущего сближения и сотрудничества». Скорее всего, турецкие власти должны для начала сделать домашнюю работу там, где они контролируют ситуацию, — внутри своей страны, решив проблемы турецкой католической общины. Что касается внешней политики, то сходство позиций Святого престола и Анкары по ряду вопросов еще не означает, что они станут шагать вместе.