В СМИ Пермского края неожиданно, аккурат перед выборами президента России, всплыла очень интересная тема, имеющая давнюю историю. Некая группа лиц, среди которых «авторитетные историки» и прочие, не менее уважаемые персонажи, решили вновь попытать счастья на ниве переименования улиц, которые, по их мнению, названы «в честь лиц, причастных к массовым внесудебным расправам, убийствам и террористической деятельности».

Иван Платонович Каляев

Самопровозглашенные эксперты, объединенные в «комиссию по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования», заявляют, что некоторые улицы оказывают «негативное воздействие на общественное сознание и социальное самочувствие»жителей Перми, поэтому их непременно стоит переименовать.

Не поножовщина в Пермской школе оказывает негативное воздействие на наше сознание, не социальная несправедливость, коррупция, ужасные дороги, в конце концов, а эти семь человек: Софья Перовская, Андрей Желябов, Иван Каляев, Василий Иванченко, Павел Хохряков, Степан Окулов и Розалия Землячка. Сотрем их имена с лица города — и жизнь наладится. В это трудно поверить, но именно так и утверждают достопочтенные члены авторитетнейшей комиссии.

Тара-Амингу Перекресток в Перми

Истинная цель переименователей

Стремление переименовать улицы с советскими названиями в Перми (собственно, как и во многих городах России) появилось не сегодня. Примечательно, что из вышеуказанного списка далеко не все имена раньше представляли угрозу для самочувствия граждан. Так, одной из последних попыток обеспечить хорошее самочувствие гражданам была борьба за переименование улицы, названной в честь Георгия Плеханова, которую всеми правдами и неправдами пытались переименовать в Биармскую. Однако опрос, проведенный движением «Суть времени», показал, что 97% (!!!) жителей данной улицы расценивают подобную инициативу, мягко говоря, скептически.

Действительно, многочисленные опросы общественного мнения показывают, что народ настроен крайне негативно по отношению к переименованию каких-либо топонимических объектов. Это легко подтвердить еще одним исследованием, которое в преддверии президентских выборов может обнажить всю провокационность инициативы переименователей и поставить под угрозу доверие к региональным чиновникам, ответственным за данное начинание.

Чего же в действительности хотят переименователи? Их мотивы отнюдь не связаны с восстановлением справедливости, улучшением самочувствия и прочими заявленными благостями. Цель совершенно конкретная, выражаясь словами одного «педагога» из Екатеринбурга, — «изжить в себе совка». Именно «совок» не дает спокойно двигаться к светлому европейскому будущему со всеми его перверсивными прелестями. Для реализации этой цели и нужны переименования, так как советское наследие препятствует вливанию России в западный гарем.

Как добиться переименования улицы, когда большинство жителей города против? Нужно внедрить мысль о том, что лицо, в честь которого названа эта улица, является кровавым палачом и убийцей. Для этого ни в коем случае нельзя знакомить людей с биографией исторического деятеля, чтобы ложь не всплыла наружу. Необходимо постоянно и безапелляционно скандировать — «палач, злодей, убийца», чтобы изменить общественные настроения.

Одним из таких «палачей» является Иван Платонович Каляев. Фигура крайне любопытная, но мало известная. Уважаемые члены комиссии, среди которых присутствуют «авторитетные историки», конечно же, не прикладывают ни капли усилий для изменения подобной ситуации. Потому что изучение малейших деталей его биографии сразу же открывает перед нами личность неординарную, страстную и далеко не однозначную. Как вы думаете, хоть один из журналистов или политиков, назвавших Каляева палачом и убийцей, удосужился ознакомиться с его биографией? Ответ очевиден, поэтому предлагаю читателю, а также обладателям вышеназванных профессий этим заняться ниже.

Иван Платонович Каляев

Иван Каляев.

Пусть биография Каляева будет иллюстративным примером того, как не соответствует реальная личность картонным представлениям «авторитетных историков», прозаседавшихся в бесконечных комиссиях.

Иван Платонович Каляев родился в Варшаве в 1877 году в семье русского полицейского и польки, происходящей из рода разорившихся шляхтичей. Имел доступ к образованию, хотя учился неважно: единственная пятерка была по предмету «Закон Божий».

Как и значительная часть подрастающей интеллигенции того времени, увлекался социалистической литературой. Поначалу стоял на вполне умеренных позициях, за которые, однако, поплатился исключением из университета и многочисленными ссылками.

Ввиду того, что не смог добиться от государства восстановления в стенах учебного заведения, постепенно радикализовывался, что в конечном счете привело его в Боевую организацию эсеров в конце 1903 года.

Каляев вошел в историю как убийца генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича. Кем же был этот высокопоставленный представитель семейства Романовых?

Его считали «серым кардиналом», стоящим за спиной безвольного Николая II, именно его обвиняли в жестоком подавлении мирной демонстрации 9 января 1905 года, вошедшей в историю как Кровавое воскресенье. Его отвратительным организаторским способностям приписывали чудовищную давку на Ходынском поле в дни коронации императора. В довершение к этому по всей Москве ходили слухи о его гомосексуализме. Короче говоря, это была самая реакционная, самая развращенная и самая презираемая персона тогдашней России. Поэтому именно его в качестве жертвы выбрали эсеры, прекрасно понимая, что ликвидация столь одиозной фигуры вызовет сочувствие в широких народных массах.

Николай II принимает участие в садовых работах

Стоит отметить, что прежде чем встать на путь политического убийства, Каляев долго и мучительно колебался.

«Все ли позволено?» — спрашивал он себя, задаваясь вопросом Родиона Раскольникова. В конечном счете он нашел в себе силы ответить на этот вопрос не как тварь дрожащая. Разумеется, к этому решению его подтолкнули и те, кто пал в борьбе за народное счастье с романовским самовластием. Многие друзья Каляева были казнены. Позднее на суде он скажет, что воюет именно с династией и с ее наемными слугами, но не с государством, которое для него не являлось чем-то враждебным.

Исполнение задуманного было назначено на 2 февраля 1905 года. Именно в этот день и был бы убит великий князь, соответствуй Каляев тем представлениям, которые хотят внедрить в общественное сознание «авторитетные историки» из комиссии по переименованию.

Рука террориста, сжимавшая пакет со смертоносным грузом, была уже занесена над каретой жертвы, как вдруг он увидел, что вместе с Сергеем Александровичем рядом сидят его супруга и дети великого князя Павла Александровича. «Кровавого палача» это почему-то остановило. Вот как вспоминал этот эпизод лидер боевого крыла партии эсеров Борис Савинков.

«Он уже поднял руку, чтобы бросить снаряд. Но, кроме великого князя Сергея, он неожиданно увидал еще великую княгиню Елизавету и детей великого князя Павла — Марию и Дмитрия. Он опустил свою бомбу и отошел. Подойдя ко мне, он сказал: «Я думаю, что я поступил правильно, разве можно убить детей?»

От волнения он не мог продолжать. Он понимал, как много он своей властью поставил на карту, пропустив такой единственный для убийства случай: он не только рискнул собой — он рискнул всей организацией. Его могли арестовать с бомбой в руках у кареты, и тогда покушение откладывалось бы надолго. Я сказал ему, однако, что не только не осуждаю, но и высоко ценю его поступок».

Сергей Александрович

Поступок Каляева признали правильным, социалисты-революционеры воевали не с женщинами и не с детьми, чего не скажешь об их противниках.

Задуманное покушение удалось через два дня. 4 февраля Каляева арестовали на месте преступления, его ожидал суд. Удивительно, но к убийце пришла вдова великого князя Елизавета Федоровна, после непродолжительного, но искреннего диалога великая княгиня простила Каляева, подарила ему иконку и сказала, что будет молиться за его душу.

Глубокое христианское смирение Елизаветы Федоровны общеизвестно, поэтому факт прощения убийцы ее мужа не является аргументом в пользу его оправдания (но я и не собираюсь его оправдывать), однако он является аргументом в пользу того, что Каляев был фигурой как минимум сложной и неординарной, но вовсе не такой, какой ее хотят представить «авторитетные историки».

Далее социалиста-революционера ждал суд. Не буду раскрывать всю подноготную этого громкого политического процесса, отмечу лишь то, что у Каляева был шанс спасти свою жизнь, но он принял решение стать жертвой во имя высокой идеи. Для понимания того, что двигало им, достаточно вчитаться в его речь на суде.

«Я не подсудимый перед вами, я ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — представители императорского правительства, наёмные слуги капитала и насилия. Я — один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований и целое море крови и слёз, разлившееся по всей стране потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов».

Из этого небольшого фрагмента становится понятно, что эсеры считали себя находящимися в состоянии войны, а на войне, как известно, свои законы. Тут важно понимать и дух того времени, совершенно иную эпоху, в которой бытовали иные представления о политической и революционной борьбе. Тогда Кровавое воскресенье — это хоть и не рядовая, но обыденность. Власти позволяли себе расстреливать безоружный народ, идущий к ним с петицией. Разве сегодня Каляев стал бы применять те методы, которые использовались тогда?

За убийство великого князя Сергея Александровича Иван Платонович Каляев был казнен. Приговор был приведен в исполнение 23 мая 1905 году, социалисту и революционеру было всего 27 лет.

Спустя много лет большевики увековечат память человека, который не принадлежал к их партии, который имел иные взгляды на революционную борьбу и, скорее всего, оказался бы в оппозиции советскому правительству, проживи он немного дольше.

Тем не менее имя Каляева было увековечено в названиях улиц, о нем снимались фильмы, писались книги. За что же такая честь? Совершенно очевидно, что дело тут не в факте убийстве великого князя: тактику индивидуального террора большевики осуждали, а Владимир Ленин считал убийство Сергея Александровича, сделавшего своими выходками для революции очень многое, скорее вредным, чем полезным делом.

Разрушенная взрывом карета, в которой находился Великий князь Сергей Александрович

Иван Каляев был искренне верующим в идеалы революции человеком, он сражался за счастье народа так, как то понимал. Он не был никаким палачом, чудовищем или кровавым фанатиком, он был романтиком революции. Он даже писал стихи. Думаю, все это делало его в глазах большевиков, а также широких народных масс личностью героической, но в то же время и трагической, ведь факт внесудебного убийства, пусть и преступного государственного деятеля, не может быть оправдан или забыт.

Улица, носящая имя Ивана Платоновича Каляева, красноречиво повествует о нашей великой и в то же время сложной истории, которая отнюдь не требует пустого славословия, как и лживого поругания. Это не раз уже играло с нами злую шутку. Имя Каляева не призывает нас к убийствам, как и не оправдывает их, оно заставляет нас взглянуть на путь нашего государства во всей его полноте и сложности, что просто необходимо для понимания нашего исторического предназначения в XXI веке.