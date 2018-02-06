В новой оборонной стратегии США, опубликованной в январе 2018 года, указано, что Соединенные Штаты должны дать ответ на агрессивные действия со стороны Китая и России. В документе говорится, что «становится все более очевидным, что Китай и Россия хотят сформировать мир, который соответствовал бы их авторитарным моделям». Россия и Китай, несомненно, предпримут ответные действия, что приведет к началу нового периода крупномасштабной конкуренции, сходной с периодом холодной войны, пишет Малкольм Дэвис в статье для австралийского издания The Strategist.

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

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США планируют активизировать сотрудничество во всем мире за счет развития «расширенной сети (союзников), способной сдерживать или решительно действовать для выполнения общих задач». Вашингтон также хочет укрепить «совместное планирование и углубление взаимодействия» таким образом, чтобы поддержать развитие потенциала своих зарубежных партнеров и создать условия для интеграции с силами США. В Индо-Тихоокеанском регионе США намерены построить «сетевую архитектуру безопасности, способную сдерживать агрессию, поддерживать стабильность и обеспечивать свободный доступ к общим территориям» и «объединить двусторонние и многосторонние отношения в сфере безопасности для сохранения свободной и открытой международной системы».

Австралия должна как можно скорее провести переговоры с США для того, чтобы выяснить, чего именно ожидает Вашингтон от своих союзников. Канберра должна выработать общий подход к новой оборонной стратегии США и не может позволить себе, чтобы со стороны министра обороны Австралии Марис Пейн звучали слова поддержки в адрес новой стратегии США, а министр иностранных дел Джули Бишоп увеличивала дистанцию между союзниками. Политика Австралии должна быть последовательной и надежной.

Новая оборонная стратегия делает ставку на развитие системы баз, поскольку Китай постоянно наращивает свои возможности по ограничению и воспрещению доступа и маневра. Австралия могла бы предоставить США более широкий доступ к свои военным объектам. Например, правительство могло бы предложить Вашингтону возможность захода и базирования американских военных кораблей на базе Fleet Base West. Это могло бы повысить живучесть американских сил в случае, если Китай предпримет шаги по ограничению и воспрещению доступа и маневра в Восточной Азии.

Dfat.gov.au Дональд Трамп и Малкольм Тернбулл. 4 мая 2017 года

Для укрепления военного сотрудничества между Вашингтоном и Канберрой Австралия должна провести границу между важнейшими интересами в сфере безопасности и второстепенными проблемами. С другой стороны, Австралия должна избегать обязательств, в которых присутствует явная несоразмерность между национальными интересами Австралии и сопутствующим риском. Для этого потребуется ряд жестких решений, которые четко определят степень военного сотрудничества.

Правительство Малкольма Тернбулла недавно добилось значительных успехов в формировании более тесных оборонных отношений с Японией, что в свою очередь внесет вклад в возрождение четырехстороннего диалога между США, Японией, Индией и Австралией. Эти дипломатические усилия Австралии, наряду с действиями США, играют важную роль для повышения уровня безопасности в Азии. Австралия должна тщательно подбирать партнеров для сотрудничества и выстраивания более тесного союза, поскольку последнее влечет за собой обязательства в области обороны. Канберре нужно начать более продуманные стратегические дебаты, поскольку региональная ситуация становится более напряженной. Стратегический отпуск Австралии подходит к концу.

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Разумеется, что Австралии следует выстраивать более тесные оборонные отношения с Индонезией, поскольку данная страна занимает центральное положение в Индо-Тихоокеанском регионе и через ее территориальные воды проходят важные морские маршруты. Если Китай стремится к доминированию в Юго-Восточной Азии за счет установления своего контроля в Южно-Китайском море, Пекину в конечном счете придется также взять под контроль и территориальные воды Индонезии. Территориальный спор вокруг архипелага Бангуран, скорее всего, станет основой для будущего кризиса в индонезийско-китайских отношениях.

Поддержание стратегического партнерства с Индонезией имеет важное значение для Австралии, поскольку, если Китаю не удастся взять под контроль или получить доступ к военным базам Индонезии (как это сделала Япония в 1942 году), Пекин не будет представлять непосредственной угрозы для Канберры. Австралия должна сотрудничать с США для развития военно-морских возможностей Индонезии, потому что сильная Индонезия, способная противостоять китайскому давлению в открытом море, сможет ограничить территориальные амбиции КНР.