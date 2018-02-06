Политическая жизнь республики за прошедшую неделю была во многом ограничена общефедеральной повесткой, из событий можно выделить старт Года добровольца и присоединение Башкирии к экспериментальному проекту «Бережливое правительство». Примечательно, что многие сегодняшние новации ранее анонсировались главой республики Рустэмом Хамитовым в конце 2017 года. Для автомобилистов, заезжающих в Уфу по дороге на Аэропорот, будет интересна новость о перспективах реконструкции старого моста через реку Белая. В определенной части общества интерес вызовет дискуссия об эффективности единовременных выплат сельским специалистам.

Nurgayan K Ночная Уфа

Политика: скорбь по погибшему летчику и «ценный документ»

«Комсомольская правда в Уфе» и ряд СМИ сообщили, что глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал распоряжение о проведении эксперимента в виде пилотного проекта «Бережливое правительство» по внедрению принципов бережливого производства в отдельных государственных органах республики. Федеральный пилотный проект «Бережливое правительство» разработан при содействии госкорпорации Росатом. Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, формирование культуры бережливого производства и повышение производительности труда в исполнительных органах государственной власти. Кроме Башкирии в проекте участвуют Адыгея, Северная Осетия, Кировская и Рязанская области, Ханты-Мансийский АО. Каждое действие чиновников всех уровней будет попадать под пристальный контроль, после которого будут выдаваться соответствующие комментарии.

Оптимизация и повышение эффективности работы региональных органов власти — это мейнстрим последних лет. Посткрымский период ознаменовался повышением эффективности и интенсивности работы государственного аппарата как на федеральном, так и на региональном уровнях. Руководство Башкирии здесь следует в фарватере политики федерального центра», — считает политолог Дмитрий Михайличенко.

ИА Башинформ отметило, что в Башкирии дан старт Году добровольца (волонтера), утвержденного указом президента России Владимира Путина. В акции перед уфимским Дворцом спорта приняли участие более 10 тысяч уфимцев, среди них около 60 волонтеров серебряного возраста. Только в 2017 году волонтеры республики приняли участие в организации и проведении таких крупных мероприятий, как Неделя Звезд Хоккея, региональный молодежный образовательный форум «Смарт-Тау», международный образовательный форум «Золото Тюрков-2017», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Поздравить добровольцев со знаменательным событием пришли видные общественные и политические деятели, известные музыканты, в их числе депутат Госдумы, руководитель экспертной группы ГД по совершенствованию законодательства в сфере благотворительной деятельности и волонтерства Рамзил Ишсарин. Он вручил четырем новым волонтерам «самый ценный документ» — личную волонтерскую книжку.

ИА «Красная весна» Су-25

Ряд СМИ рассказал, что спикер госсобрания Башкирии Константин Толкачев выразил искренние соболезнования семье героически погибшего майора Романа Филипова, пилотировавшего сбитый в Сирии Су-25.

Необходимо понимать, что ни заслуженное возмездие, постигшее боевиков от нашего оружия, ни звезда Героя Российской Федерации, к которой летчик представлен посмертно, не возместят безвременную утрату горячо любимого и близкого человека, не заменят сына, мужа, отца. Это огромная утрата не только для родных Романа Филиппова, но и для всех нас. Уверен, вся страна в эти дни проникнута глубоким сочувствием к семье героя», — написал на своей странице в соцсети Константин Толкачев.

Экономика: как заманить специалиста на село

«Горобзор» отметил, что власти Башкирии будут выплачивать единовременные выплаты специалистам, которые выберут работу в области сельского хозяйства. По 500 тысяч рублей будут выделят специалистам с высшим образованием и 300 тысяч рублей — специалистам со средним профессиональным образованием. Сельский труд достаточно привлекателен для молодежи, однако в сельской местности уровень зарплат остается низким и составляет 60% от среднего заработка — 18 тысяч рублей. В 2017 году сельхозпроизводство в Башкирии выросло на 2,8%, что выше среднего уровня по России (рост на 2,4%).

stevepb Налоги

UfaTime сообщило, что в прошлом году ФНС подала в арбитражные суды Башкирии 252 заявления о признании должников банкротами. Общая сумма исков превысила 1,3 млрд рублей. По состоянию на 1 января процедуру банкротства проходят 775 предприятий, 1 тыс. 047 индивидуальных предпринимателей и граждан. В минувшем году арбитражные суды приняли заявления о признании банкротами 185 юридических лиц с долгом на 1,07 млрд рублей и 67 граждан и индивидуальных предпринимателей с долгом на 230 млн. Начаты процедуры банкротства в отношении 24 юрлиц с долгом 224 млн рублей, прекращено 34 процедуры в связи с оплатой долга на 65 млн рублей (остальные заявления — на рассмотрении).

«Коммерсантъ в Уфе» проинформировал, что «Уфанефтехим» (принадлежит «Башнефти») заключил контракт на поставку двух реакторов для установки гидрокрекинга с санкт-петербургским ООО «Тосто СПЕ». Стоимость контракта, который должен быть исполнен до октября 2019 года, составила 706 млн руб. при начальной цене 800,04 млн. Установка гидрокрекинга на заводе была повреждена в результате взрыва в ночь на 16 июля 2016 года, погибли шестеро рабочих, еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Криминал: коррупция, мошенничество, равнодушие

«АиФ — Уфа» рассказали, что бывший сотрудник полиции подозревается в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. В период с 2014 по 2016 годы он работал на должности замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии. Тогда мужчина знал о праве некоторых граждан на бесплатное получение земельного пая из земель сельскохозяйственного назначения. Обманом он приобрел права на участок площадью около 120 гектаров в деревне Нурлино Уфимского района. Ущерб местному бюджету составил около 6 млн рублей. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

ErikaWittlieb Тюрьма

По информации ряда СМИ, жительница Башкирии отправится в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года за мошенничество в особо крупном размере. С 2005 по 2014 годы женщина предлагала знакомым вложиться в ее бизнес по продаже нефтепродуктов и строительству, но, как выяснилось позднее, никакой компании у злоумышленницы не было. Чтобы создать видимость добросовестного исполнения обязательств, женщина первоначально возвращала долги, а впоследствии занимала более крупные суммы, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. — В результате её незаконных действий 9 гражданам причинён ущерб в размере свыше 31 млн рублей. Свою вину подсудимая так и не признала.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что заведующий фельдшерско-акушерским пунктом села Печенкино Бирского района не принял меры к оказанию медицинской помощи потерпевшему. В ноябре 2014 года врачу позвонила женщина и сообщила о резких болях в области сердца у мужа. Врач в ответ порекомендовал больному с острым коронарным синдромом самостоятельно явиться в фельдшерский пункт, расположенный в 300 метрах. В результате неоказания в течение двух часов помощи пациенту у него развилась острая сердечная недостаточность, от которой он скончался в медицинском учреждении. Суд приговорил медика к двум с половиной годам лишения свободы условно. Пока шло следствие, обвиняемый уволился из медицинского учреждения, но не признал вину в совершении преступления.

Транспорт и дороги: казанцев приютили, мост восстанавливают

В аэропорту «Уфа» экстренно приземлились два самолета, летевшие в Казань, сообщило ГТРК «Башкорстан». Первый самолет совершал рейс в столицу Татарии из Москвы, а второй летел в Казань из Шарджа. Всего таким образом в Уфе застряли более 300 человек. Кроме того, из-за той же непогоды из Уфы не мог вылететь самолет, следующий по маршруту «Уфа — Самара».

(сс) Shadowzpaev Мост через реку Белая

ИА Башинформ сообщило о том, что во второй половине февраля начнется ремонт старого моста через Белую в створе дороги Уфа — Аэропорт. Сейчас специалисты проектируют аварийно-восстановительные работы по замене деформационных швов — в середине января из-за сильных морозов они раскрылись на 14 см, мост был полностью закрыт. Эти временные меры не позволят снять ограничение по грузоподъемности и скорости движения. Предстоит реконструкция старого моста. Средства на ремонт старого моста в количестве 200 млн рублей выделил республиканский бюджет. За это время предполагается построить трехполосную вставку между мостами, которая компенсирует закрытие старого моста. По предварительным подсчетам, решение проблемы займет пять лет. На строительство вставки и реконструкцию моста требуется порядка 3 млрд рублей.

Социум: за долги отбирают премии и выселяют из квартиры

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что от сотрудников Института развития образования Башкирии (БИРО, учрежден министерством образования республики) потребовали возврата премий, полученных в 2012 году. Премии требуют вернуть в трехмесячный срок, выплаты составляют от 1,5 тыс. до 6 тыс. рублей. Возврата требуют даже от тех, кто в то время не работал. Выплату премий посчитала незаконной ревизия министерства образования, проведенная в прошлом году. Как следует из материалов гражданского дела, рассмотренного Кировским районным судом Уфы, минобразования потребовало от ректора БИРО издать приказ, обязывающий сотрудников вернуть 792,95 тыс. руб. выплат, полученных от приносящей доход деятельности организации, в том числе 370,95 тыс. руб., которые сам ректор получил за работу по совместительству, выполненную в основное рабочее время. В материалах дела отмечается, что сотрудникам института начислялись премии за участие в открытых первенствах по волейболу, шахматам, настольному теннису, волейболу, а также, например, за подготовку к проведению Международного женского дня. Поводом для проверки, по всей видимости, стали долги института за аренду помещений.

Thekievtimes.ua Выселение

Газета «Республика Башкортостан» рассказала, что за долги за ЖКУ в Октябрьском выселили из квартиры мать с взрослым сыном. В общей сложности неплательщики задолжали жилищно-коммунальным службам около 250 тысяч рублей. После очередного предупреждения городской суд вынес решение о выселении и выдал судебных приставам исполнительный лист. Двухкомнатная квартира, в которой проживали должники, была вскрыта, имущество описано. После этого его загрузили в транспорт и вывезли по новому адресу проживания — комнату площадью 14 кв. м, которая предоставлена им по договору социального найма. Женщину также обязали оплатить исполнительный сбор в размере пяти тысяч рублей и административный штраф. Выселение было произведено без участия должников — в назначенное время к месту совершения исполнительных действий они не явились.