* ИГ — запрещённая в России организация

Несколько дней назад, в течение двух суток, западные и израильские СМИ, а также масс-медиа ряда арабских стран, не без воодушевления распространяли сведения о том, что в Иране якобы «возобновились народные выступления». При этом даже источники в среде окопавшихся в западных странах иранских оппозиционных кругов молчали, хотя в интернет-ресурсах раскручивалась малопонятная видеозапись. И дикторы, к примеру, общеарабского канала Al Arabia утверждали, что волнения идут сразу во многих городах Ирана, да ещё «ночью», и чуть не были и лозунги, «призывающие к смерти диктатора».

ИА REGNUM

Исследовав материалы иранских источников, приходишь к выводу, что Запад, Израиль и их арабские сателлиты просто ещё раз попытались увидеть то, что им хотелось бы. В реальности в ряде городов, в том числе и Тегеране, имели место незначительные инциденты, один из которых, впрочем, завершился отставкой мэра города Гольпайеган. Хоссейн Ферасат был уволен 31 января после «оскорбления и угрозы журналисту», сообщает Fars News. Оказывается, во время посещения одного из городских объектов, являющегося ядром некого правительственного проекта, в ответ на вопросы СМИ г-н Ферасат — даже не «напал на журналиста», как писали оппозиционеры за рубежом, а… просто потребовал его не снимать на камеру: «Если вы будете снимать меня, я побью вас, и вас вышвырнут отсюда». Естественно, перепалка вызвала толпу зевак. «Чиновник был уволен из-за плохого поведения в отношении журналиста в Гольпайегане», — заявил гендиректор департамента по связям с общественностью губернатора остана Исфахан Голямреза Каедиха. Чуть позднее губернатор Исфахана Мохсен Мехрализаде принёс официальные извинения журналисту.

Tijl Vercaemer Иранские флаги

Что касается «массовых арестов», то и тут Запад с Израилем опростоволосились, как и выше уже упоминавшийся Al Arabia. «Женщины протестуют против режима», как оказалось, ограничилось группой из «восставших против традиционного дресс-кода», причём на публичное пренебрежение нормами шариата решилась лишь одна дама в Тегеране, и именно она была арестована. Остальные ограничились размещением своих фото «без головного убора» только в соцсетях. Интересная тонкость — если верить иранским СМИ, арестованная вообще не мусульманка. Но даже если бы все немусульманки Ирана участвовали бы в подобной акции «неповиновения», на наш взгляд, комментарии типа «выступили против властей страны» просто неуместны. Надо знать внутренние традиции и привычки Ирана, чтобы понять — в действительности в мусульманских странах сами женщины особо «не страдают» от того, что ходят по улицам и появляются в публичных местах с покрытой головой, а то и в чадре (пресловутый «хиджаб», столь подчёркивавшийся в европейских и израильских СМИ, вообще не свойственен иранкам — прим. ИА REGNUM ). Более того, это не мешает иранкам тщательно следить за своей внешностью и с большим вкусом применять косметику — уж женщины Европы и стран СНГ точно уступают иранкам в этом искусстве.

При этом западные и израильские СМИ напрочь «не заметили» заявления министра внутренних дел Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли: «Согласно сообщениям из различных иранских провинций, ни один студент не находится под стражей по поводу недавних беспорядков в Иране. Среди девяти человек, находившихся под стражей в Тегеране, нет ни одного студента». А ведь в странах, уже не побоимся и такого сравнения — потенциальных военных противниках Ирана, ранее подряд утверждали, что ядром недавних волнений была «иранская молодёжь» — мол, студенты и иные представители молодёжи «устали от режима престарелых аятолл». МВД Ирана представило президенту Хасану Роухани отчёт о недавних беспорядках в городах страны, с причинами инцидентов. «Не заметили» на Западе и в Израиле действительно массовых митингов и демонстраций, причём по всему Ирану, прокатившихся 1 февраля. А ведь в них участвовали десятки миллионов (!) иранцев, потому что эти торжества проводились в честь начала «Декады Фаджр» («Рассвет») — 39-й годовщины Исламской революции, «ознаменовавшей свержение поддерживаемой США династии Пехлеви». Церемонии начались 1 февраля в 9:27 по местному времени (17:57 по Гринвичу), именно в то время, когда ныне покойный основатель Исламской Республики имам Рухолла Хомейни вернулся из парижской ссылки в 1979 г., и «дал значительный импульс народным протестам». Протесты, в конечном итоге, привели к свержению шахского режима через 10 дней. И эти события в Иране традиционно отмечают вплоть по 11 февраля. Как пишет Mehr News, «в эти дни иранцы подчёркивают свою независимость от влияния Запада.

Sajed.ir Возвращение Хомейни в Иран после 14 лет изгнания, 1 февраля 1979 года

Конечно, такие реально массовые мероприятия на Западе и в Израиле будут замалчивать. Как и ещё одно событие в Иране — выступая 31 января на конференции под названием «Аль-Кодс, столица мира между религиями» (т.е. Иерусалим — прим. ИА REGNUM ), замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что решение Трампа от 6 декабря (о признании Иерусалима столицей Израиля — прим. ИА REGNUM ) было справедливо осуждено мусульманским миром, а также международным сообществом, сообщал Mehr News. Но на сей раз от Тегерана, причём на высоком уровне, было заявлено и нечто новое, от чего могут зависеть дальнейшие дискуссии о статусе Иерусалима: «Иран всегда будет яростно осуждать это иррациональное решение американского президента и противостоять любым попыткам изменить статус-кво в городе Кодс. Это действие не только несправедливо, но и противоречит резолюциям ООН. Кодс является неоспоримой столицей мусульманского мира и Палестины. Более того, Кодс является уважаемым местом для всех божественных религий, и он должен оставаться таковым».

Таким образом, Иран напоминает о том, что у Иерусалима не может быть какого-то одного «хозяина», что этот город — святыня и достояние всего мира, центр всех (авраамических) религий. Конечно, Западу и Израилю не выгодно доносить правду из Тегерана — ведь эта правда и ломает стереотипы мышления западных обывателей «об исламских фундаменталистах-террористах», и перечёркивает стратегию США-Израиля последних года-двух о том, что якобы «Иран и шииты не меньшее зло, чем «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», и в то же время стимулирует восстановление исторической памяти, в частности, у Европы и европейцев — в конце концов, это, как говорится, христиане долгие века оспаривали принадлежность Иерусалима…

При всём этом, однако, в Иране происходили и события, реально внушающие опасения за стабильность на границах этой державы. Толчок к интересу подали курдские СМИ, которые 29 января сообщали, что якобы «в течение двух дней иранские силы безопасности арестовали, по меньшей мере, 15 курдских граждан в деревнях района Шно (Ошнавия) провинции Западный Азербайджан. Местные источники сообщают, что задержания произведены по обвинению в связях с курдскими оппозиционными партиями за пределами Ирана. Правозащитная организация «Hangaw» сообщает о, по меньшей мере, 27 арестованных курдских гражданах по всему Иранскому Курдистану с начала января этого года. Всем им предъявлено обвинение в сотрудничестве с оппозицией». Так, что же — проживающие в Иране курды всё-таки решились на антиправительственные замыслы и действия? Всё не так просто. Проверка сообщений курдских источников в информационных лентах иранских СМИ показала — как и ранее, курды извращают суть происходившего в Иране. То есть, зарубежные неиранские курдские центры на самом деле задействованы в некой антииранской программе. Сравнение сообщений от курдов о произведённых арестах с информацией, открыто предоставляющейся иранскими госорганами, показывает, что зарубежные курдские центры, видимо, тоже в недоумении от того, что курдское население в Иране сохраняет спокойствие и не рвётся кого-то поддерживать в стремлениях показать «революционную ситуацию» в ИРИ.

U.S. Central Intelligence Agency Регионы расселения курдов

Что же реально имело место, причём не только в сёлах «района Шно (Ошнавия)»? Агентство IRNA 24 января сообщило, что «силы иранской разведки обнаружили две партии взрывчатки, включая бомбы и взрывчатые вещества, в восточном и западном Иране. Взрывчатые вещества были переданы в Иран для совершения террористических атак в общественных местах. В ходе первой операции были обнаружены 23 бомбы с дистанционным управлением, которые были переданы в страну через восточные границы саудовскими разведывательными службами для создания хаоса внутри страны. Во второй операции оборудование, предназначенное для изготовления бомб, включая ТНТ, С-4, комплекты взрывчатки и 150 пусковых устройств для взрывчатки, было конфисковано в Мариване, на западе Ирана. В западном Иране у террористической группировки были найдены 41 граната, 31 магазин к автомату Калашникова, 4 заряда к гранатомёту РПГ и некоторое другое оружие». «Мариван на западе Ирана» — это примерно как раз те самые «деревни района Шно (Ошнавия) провинции Западный Азербайджан», о которых сообщали, причём намного поздней иранских СМИ, курдские источники.

Уже 25 января иранский официоз на английском языке, газета Tehran Times отметила в редакционном материале: «Агенты иранского разведывательного ведомства пресекли в зародыше саудовские планы проведения террористических атак в Исламской Республике». Но уже появились и интригующие подробности операций на западе Ирана: «Министерство разведки также обнаружило аналогичный груз оружия и террористической техники в западном остане Кордестан… этот груз принадлежал сепаратистской террористической группе и был обнаружен в городе Мариван».

27−28 января иранские СМИ сообщали уже о боях на западных границах. Сухопутные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на базе «Наджаф» обнаружили отряд террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), состоящий из 21 члена на западе Ирана и вступили с ними в вооружённое столкновение. Судя по всему, бои шли не меньше суток.

wikimedia Войска КСИР

Командующий сухопутными силами КСИР бригадный генерал Мохаммад Пакпур заявил, что в ходе операции сил КСИР против боевиков террористической группировки ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе страны ликвидированы несколько террористов, ещё 16 задержаны и 2 бежали, однако они окружены КСИР. Пакпур рассказал иранскому государственному телевидению IRIB, что террористы направлялись в Исламскую Республику для проведения террористических актов в центральных районах страны. Командующий сухопутными войсками КСИР также сообщил, что во время операции погибли 3 сотрудника иранских сил безопасности. Бригадный генерал также подчеркнул, что бандгруппа пыталась пересечь именно ирано-иракскую границу.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что полиция и силы безопасности обладают достаточной информацией для выявления и противостояния террористическим группам, которые планируют проникнуть на территорию Ирана. Отвечая на вопрос о последствиях последней операции по обезвреживанию террористических ячеек, Фазли сказал, что силы КСИР в сотрудничестве с разведкой столкнулись с террористической ячейкой, которая планировала перейти в Иран. Во время операции было захвачено 16 террористов, «один убит и ещё четырёх боевиков, в настоящее время, преследуют силы безопасности». Министр также призвал население «сообщать о любых подозрительных действиях соответствующим органам, в частности, Министерству разведки, с тем, чтобы угрозы со стороны врагов страны были нейтрализованы вовремя».

Как видим, и в сообщениях различных силовых ведомств самого Ирана есть нестыковки. Но все сообщения, в том числе и курдских источников (которые умолчали о попытке террористического проникновения курдов в Иран и о боях, об убитых и т. д.), совпадают в двух элементах — в количестве арестованных курдов (15 мало чем отличается от 16-и) и географическом ареале арестов (останы Западный Азербайджан и Курдистан). Понятно, что курдские и иранские источники сообщали об одних и тех же событиях, но с разных позиций. Отметим, что при ретрансляции сообщений об арестах, например, СМИ России и Европы предпочли иранскую трактовку событий — чётко указывалось, что арестованные курды имеют отношение к террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вообще-то ситуация выглядит как удивительная — ведь 22 января, когда в Тегеране побывал и.о. премьер-министра Иракского Курдистана и представитель клана Барзани Нечирван Барзани, то секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани ему открыто заявил, что Тегеран «не будет терпеть нападения на иранские силы безопасности и граждан со стороны некоторых антиреволюционных групп, которые используют территорию Иракского Курдистана», отметив, что безопасность в приграничном регионе является иранской «красной чертой»: «Иран никогда не потерпит действий некоторых антиреволюционных групп, направленных на убийство иранских солдат и граждан с использованием курдских земель…».

Hosein Velayati Вооруженные силы Исламской республики Иран

Рассыпавшийся в благодарностях и высокопарных эпитетах Нечирван Барзани пообещал «использовать все силы для предотвращения угроз безопасности в отношении Ирана». Однако, как видим, клан Барзани в очередной раз не сдержал обещания, данного Тегерану — нападения или попытки инфильтрации «сепаратистской террористической группы», как указано в сообщениях иранской разведки 24 и 25 января, явно предпринимались из Северного Ирака. И понятно, что не из тех местностей, которые сейчас находятся под контролем иракской шиитской милиции «Аль-Хашд аш-Шааби».

Клан Барзани не впервые «проштрафился» перед Ираном. Как показали события в Северном Ираке после «курдского референдума» осенью прошлого года, и Тегеран в ответ не питает особого доверия к семье Барзани и иракским курдам. Но в то же время стало понятным, почему курдские источники скромно умолчали о том, что иранская разведка идентифицировала арестованных как членов «сепаратистской террористической группы», а командующий Сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур и министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сообщили, что бои на границе шли именно с террористами из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Автоматически вспомнилась «утечка информации», организованная разведывательными и контрразведывательными органами Ирана 23 августа 2014 г. посредством газеты Tehran Times под заголовком «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «независимый региональный игрок или же детище ЦРУ — Моссад?». Позволим себе напомнить кое-что из текста той статьи — это даст нам возможность понять, что Иран спустя более чем три с половиной года, возвращается к «курдскому следу» в создании и усилении группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А значит — и связей между кланом Барзани и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Но ISIL (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет свои истоки в курдской повстанческой группе , которая сформировалась после американского вторжения в Ирак 2003 г. и возглавлялась бывшим сверх-террористом Абу Мусаба аль-Заркави, который клялся в верности «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2004 г., чтобы сформировать её отделение в Ираке (АКИ). После смерти аль-Заркави в результате воздушного налёта США в 2006 г., произошёл всплеск в её деятельности в 2007 г., и программа состояла в подкупе суннитских племён, чтобы они отказались от сопротивления американской оккупации. Затем АКИ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пережил период упадка, но восстановился после начала западной операции по смене режима в Сирии в 2011 г., когда лидер ISIL (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, вытесненный боевиками сирийской террористической группировки «Джебхат аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переименовал свои контингенты в Ираке в «Исламское государство Ирак» (ISI)» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан