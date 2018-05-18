



Army.mil Домогательства

«Приставал к своей сотруднице, распускал руки, а когда поймали за руку, говори, что это была рука Кремля», — примерно так можно обобщить линию защиты известного литовского режиссёра, уже два срока полномочий занимающего пост худрука Русского драматического театра Литвы в Вильнюсе, Йонаса Вайткуса.

В литовских СМИ и социальных сетях уже на протяжении более месяца разгораются скандалы вокруг обвинений известных культурных и иных деятелей в домогательствах. Поводом стали аналогичные скандалы в США вокруг продюсера Харви Вайнштейна и последующей волны признаний #meetoo в социальных сетях. Литва не осталась в стороне, и признания посыпались, как из рога изобилия.

В конце января досталось и Йонасу Вайткусу. Сценограф Симона Биекшайте рассказала на своей страничке в Facebook, как девять лет назад, напившись для храбрости вина, Вайткус распустил руки и домогался тогда только начинающую карьеру девушку. Рассказала во всех грязных и не красящих мэтра литовского театра подробностях. После начала скандала именитый режиссёр ушёл «в молчанку», пообещав ответить на все обвинения через некоторое время.

Army.mil Домогательства

И вот 6 февраля худрук нашёл силы и распространил в СМИ публичные объяснения. Да какие! По его словам, обвинения в домогательствах — это тщательно спланированный план России по дискредитации неугодного режиссёра. Его, то есть. Вайткус, пишет сам Вайткус в своём обращении, смело критиковал Путина всё это время, самоотверженно на чём свет стоит поносил «оккупацию Крыма», игнорировал фестивали в России и всячески демонстрировал свой литовский патриотизм. Вот на него и ополчились вначале литовские русскоязычные СМИ, а затем — тяжёлая артиллерия: обвинения в сексуальных домогательствах.

Тут стоит сделать отступление. В русскоязычных СМИ Литвы действительно некоторое время с подачи актёров Русского драмтеатра прошла критика Вайткуса, который занимает пост худрука уже два срока полномочий. В первую очередь творческий коллектив, который за время его правления поредел, а спектакли на русском языке в театре стали ставить значительно реже, зато — масса на литовском — обвинил своего худрука в попытках рейдерского захвата театра. Если коротко: второй срок полномочий Вайткуса завершается, он оперативно учредил собственное юридическое лицо «Театр наций Литвы». Это название уже появилось на афишах Русского драмтеатра, а конечная цель Вайткуса, по словам актёров, — закрепить здание в центре Вильнюса за своим новым «Театром наций Литвы», а Русский драмтеатр уйдёт в прошлое и останется только на бумаге. Актёры театра прямо во всём этом обвинили худрука, о чём и рассказали СМИ.

Русский драматический театр Литвы в Вильнюсе

Сегодня оказалось, по словам Вайткуса, это всё — спланированная атака на него. Атака Кремля. А кульминация — вероломные обвинения его, мастера, мэтра, приличного семьянина, в домогательствах к какой-то девке. Но аргумент для Литвы — железобетонный. И весь текст объяснений Вайткуса прямо сейчас красуется на центральных позициях литовских СМИ.

Фарс из непотребного советского анекдота про «руку Кремля» в Литве стал реальностью.