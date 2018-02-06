Начиная переговоры в Токио о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил: «Наша цель — выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов — Сахалинской области и Хоккайдо, ну и, конечно, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами».

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Моргулов

Однако коммерческой деятельности мешает политическая конъюнктура, о чем не преминул указать высокопоставленный российский дипломат. «Я уверен, что если мы будем твердо придерживаться достигнутых взаимопониманий и договоренностей и, что очень важно, будем тщательно оберегать наш переговорный процесс от политической конъюнктуры, тогда сможем решить пока еще остающиеся многочисленные сложные вопросы и добиться действительно качественных результатов», — подчеркнул Моргулов.

Idayat Nasibov Игорь Владимирович Моргулов

Ни для кого не секрет, что «многочисленные сложные вопросы» имеют в своей основе требование японской стороны создать для японских компаний и граждан на российских Курильских островах некую «особую правовую базу». То есть законодательство, признающее и учитывающее претензии Токио на обладание южными Курилами, и фактическое согласие Москвы на японский «суверенитет» над этими территориями, законодательно «оформленный» японским парламентом в 2009 году. При всей абсурдности такого требования японское правительство выносит его на официальные дипломатические переговоры. А некоторые российские СМИ без кавычек пишут об этих японских требованиях, утверждая, что «работу власти Японии и России хотят вести так, чтобы ни одна из сторон не чувствовала нарушения своего суверенитета на оспариваемых Токио четырех островах». Формулировка о намерении российских властей, прямо скажем, неточная и весьма сомнительная. Ибо тот же Игорь Моргулов не так давно, комментируя подготовку нормативной базы для реализации совместной хозяйственной деятельности, выражал намерение вести обсуждение на основе исключительно российских законов: «Любые будущие договоренности по совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах не должны противоречить российскому законодательству, которое в полном объеме распространяется на этот регион». Об этом же заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров «с глазу на глаз» глав двух государств в декабре 2016 года.

Вместе с тем, приступая к переговорам, российский замминистра особо отметил: «Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон… У наших стран есть понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности… Уже начат разговор о практическом осуществлении проектной деятельности по пяти приоритетным направлениям». Цель переговоров — найти взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, которые будут отвечать интересам как Москвы, так и Токио».

В Японии не скрывают, что конечная цель экономического сотрудничества двух стран, в том числе на южных Курилах, которые в Токио считают «своими», состоит в создании благоприятной обстановки для передачи Японии законно принадлежащих РФ территорий, лишь после чего японское правительство соглашается подписать мирный договор с Россией. Как отметил участвующий в нынешних переговорах представитель руководства МИД Японии Такэо Мори, «с учетом возможного майского визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию хотелось бы провести откровенную дискуссию с целью заключения мирного договора и мудрого продвижения договоренностей, достигнутых лидерами наших стран».

Chuck Hagel Синдзо Абэ

Автор этих строк уже писал о том, что является активным сторонником широкого торгово-экономического сотрудничества с нашим экономически и технологически мощным соседом — Японией. Тем более что во времена Советского Союза доводилось участвовать в так называемом «политическом сопровождении» советско-японских экономических проектов. Напомним читателю, что такое сотрудничество было весьма эффективным и по-настоящему взаимовыгодным. Достаточно сказать, что в 70-е годы, несмотря на разгар «холодной войны», в которой Страна восходящего солнца принимала активное участие на стороне США, по объему торгово-экономического оборота СССР с капиталистическими странами Япония делила первое-второе места с ФРГ. И прагматичному японскому крупному капиталу не очень-то мешала развернутая в стране шумная компания «за возвращение северных территорий», то бишь Курильских островов.

В заключение хотелось бы высказать сугубо личное мнение по поводу предложений японской стороны улучшить инфраструктуру российских городов — Воронежа и Владивостока. Убежден, что технологически высокоразвитая Япония вполне могла бы улучшить условия обитания жителей этих и других российских городов, требующих реконструкции и модернизации на основе современных достижений в градостроительстве.

Однако имеются и сомнения. ИА REGNUM сообщает: «На этой же неделе обсуждался другой совместный с Японией проект — строительства в селе Чертовицкое Рамонского района коттеджного поселка на 144 дома по «умным» технологиям». Ну и кто будет жить в этих «умных коттеджах», стоимостью никак не меньше полумиллиона долларов за «штуку»?

Владимир КОБЗАРЬ Владивосток

Ко мне обращались японцы с таким предложением еще несколько лет назад. Так вот минимум полмиллиона долларов — такова цена за строительство японского коттеджа на нашем Дальнем Востоке. А с учетом транспортировки заготовок и материалов с оборудованием через полмира до Воронежа цена подскочит существенно. И зачем нам еще один «поселок для олигархов и нуворишей»? И за все эти «прелести жизни», включая новые «продвинутые» светофоры, японцы открыто предлагают «расплатиться» Курилами. Да, именно так. Нужны новые современные «умные» светофоры — купите лицензию и установите. А то получается, в космос летаем, а лампочки, извините, правильно вставить не можем.

Конечно, не будучи специалистом в строительном деле и урбанизации, я могу ошибаться. Не обижусь, если меня поправят. Но одно я знаю наверняка — использование экономического сотрудничества для достижения корыстных политических целей недопустимо и, конечно же, не будет одобрено нашим народом.