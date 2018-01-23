Заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал под руководством министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, состоявшееся на днях в Иркутске, дало много поводов для опасений за судьбу обитателей Байкала. Комиссия эта собиралась, чтобы обсудить итоги работы по выполнению поручений президента России Владимира Путина по вопросам экологического развития Байкальской природной территории». На деле же, судя по развёрнутой информации, обнародованной редакцией ircity.ru, присутствующие наблюдали битву двух министерств правительства РФ: Минэкономразвития и Минприроды. Представители первого ведомства настаивают на закрытии федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал» (ею якобы неэффективно управляют) и запуске приоритетного проекта по сохранению озера Байкал «Великой озеро великой страны» (источники его финансирования и объёмы работ ещё неизвестны). Вторые, напротив, требуют продления программы до 2030 года и двукратного увеличения её финансирования.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальские воды. Уже не слишком чисты. Данные Росгидромета

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Нерпа — «вредитель»

Напомним, именно на этой комисси прозвучало скандальное предложение замглавы Росрыболовства Василия Соколова возобновить убийство нерп.

«Мы предлагаем рассмотреть вопрос байкальской нерпы, наша наука показывает достаточно большой рост численности этого вида, и это подтверждается данными академической науки. Поэтому предлагаю совместно с Минприроды внесение изменений в правила рыболовства и открытие промысла. Это поможет создать рабочие места», — заявил чиновник.

Но иркутской зоолог Виталий Рябцев в своём блоге подчеркивает, что как раз «наша наука», занимающаяся Байкальской природной территорией и отдельно Байкалом, в один голос говорит: «Отстрел нерп допустить нельзя».

Сергей Шабуров ИА REGNUM Байкальские тюлени

В 2016 году о необходимости увеличения объемов квот на вылов нерпы говорил и его непосредственный руководитель Шестаков:

«Конечно, здесь у нас возникнут проблемы с «зелёными», но представители рыбацкого сообщества говорят: «Мы о нерпах и бакланах думаем. А вот о людях иногда не думаем». Поэтому я считаю это правильным, что надо увеличивать объёмы квоты на добычу нерпы», — заявлял глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании в правительства Бурятии по вопросам сохранения и воспроизводства байкальского омуля в Улан-Удэ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бурятия. Кабанский район. Торговля омулем

Проблемы с «зелёными» действительно были. Еще годом ранее предложение сенатора из Бурятии Арнольда Тулохонова возобновить промышленный отстрел нерпы на Байкале спровоцировало волну общественных возмущений. Только за четыре дня октября 2015 года петиция о запрете ловли байкальской нерпы собрала более 70 тыс. подписей.

Другой аргумент сторонников возобновления промысловой охоты в пользу чрезмерного роста численности нерпы основывается на участившихся жалобах рыбаков, страдающих от возрастающего грабежа нерпами омулевых сетей.

«Однако это говорит скорее о возросшем масштабе сетевой рыбной ловли, нежели о росте числа нерп. Как подтверждено многочисленными исследованиями, в природе нерпы питаются в основном мелкими непромысловыми рыбками, а доля омуля в рационе составляет единицы процентов», — полагает еще один иркутский учёный, кандидат биологических наук Евгений Баранов.

Кстати, не только он досадует, что чиновники почему-то вдруг «забыли», что Байкал — саморегулирующаяся система и что на протяжении 25 миллионов лет нерпа сама справлялась со своей численностью. При нынешнем запредельном уровне браконьерства ополчаться на животных, являющихся исконными обитателями Байкала, — что может быть абсурднее?

Если даже отбросить моральную сторону охоты на нерп (хотя она больше похожа на бойню), обеспечение «рабочих мест» в Бурятии, о котором упомянул замглавы Росрыболовства Василий Соколов, вызывает большие вопросы. Основу промысла на этой территории составляют вовсе не эти умные, но доверчивые животные, а омуль, на вылов которого сейчас введён запрет. Что касается байкальской нерпы, то её убивают ради ценного меха — жир, мясо и внутренние органы животных используются весьма ограниченно. Кто-нибудь просчитывал востребованность этого недорогого, но прочного меха на рынке?

Баклан ещё и варвар

В ходе скандального заседания комиссии «отличился» и глава Бурятии Алексей Цыденов, предложивший регулировать численность «китайского баклана»:

«Он гнездится у нас в Баргузинском заповеднике, на островах. Это не местный житель, он плодится каждый год, многие нерестовые виды, того же омуля бьёт на мелководье. Варвар!«

Виталий Рябцев ИА REGNUM Бакланы на Байкале

Эти слова зоолог Виталий Рябцев назвал ещё более диким бредом:

«Бакланы с юга Восточной Сибири и Дальнего Востока улетают в Китай на зимовку. Чисто китайские популяции очень невелики. Птицу, многие годы пребывавшую в региональной Красной книге, сразу переместили в «расстрельный список»! Множество нерп и бакланов погибают в рыбачьих сетях. В данном случае ситуация являются «лакмусовой бумажкой», показывающей катастрофический уровень антиэкологической дикости, охватившей значительную часть нашего общества, и что еще хуже — высокопоставленных чиновников».

Вот и получается, что пока два ведомства воюют, а жители двух регионов не могут добиться взаимопонимания в байкальских вопросах, экологическая ситуация на Байкале не улучшается.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бурятия. Кабанский район. Провал Падь

Грязные поступки — грязный Байкал

Данные Росгидромета показывают, что «какого-то глобального изменения по улучшению уровня загрязнения не наблюдается». Так, в 100-метровом контрольном створе около Байкальска обнаружено повышенное содержание фенолов от двух до трех предельно допустимых концентраций (ПДК), в донных отложениях — в 1,5 и более раза ПДК трудногидролизуемых углеводородов, меди и ртути.

Кроме того, постоянно фиксируется зелёная водоросль — спирогира. В снегу в радиусе 20 километров от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в 1,5−2 раза увеличилась средняя концентрация алюминия, бериллия, хрома, свинца, меди, цинка. По мнению специалистов, необходимы деньги на организацию мониторинга, в частности, в «самой ранимой» — прибрежной зоне Байкала.

Напомним, появление сайта «Байкальское сафари» (закрыт после статьи ИА REGNUM ), на котором москвичам за 150 тысяч рублей предлагали поохотиться на байкальских тюленей, можно считать знаковым событием, а не очередной изощрённой выходкой браконьеров. Скорее всего, бизнесмены уверены, что охоту на байкальских тюленей всё-таки разрешат. Вот и размещают предложения «с отсрочкой» — демонстрационные туры на 2019 год.

Цитата с baikal-safari.com Торговля охотой на байкальских тюленей. Демонстрационный охотничий тур

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На вопрос, чем это может обернуться для Байкала, иркутские учёные отвечают однозначно: не только эндемичные пресноводные тюлени — байкальские нерпы пострадают, а то и вовсе исчезнут. Враги рискуют разрушить хрупкую экосистему Байкала. Пострадают все обитатели.