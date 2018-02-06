Проект «Один пояс и один путь» Китая был встречен крайне горячо: его назвали одним из самых амбициозных проектов развития, который будет стоить около $1 трлн. В рамках проекта по всей Евразии предполагается построить железные и автомобильные дороги, порты, электрические и коммуникационные сети. Официальные лица КНР заявили о том, что проект предоставит «замечательные возможности для стран в усовершенствовании своей инфраструктурной сети с помощью инвестиций из Китая».

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

Одним из аспектов проекта является «Экономический пояс Шёлкового пути», который включает в себя постройку самых современных торговых и инфраструктурных сетей, связывающих Китай, Иран и Россию, а также, возможно, и Северную Корею. Эти страны, сформировав коалицию, смогут не только изменить геополитическую обстановку в Евразии, но и бросить вызов существующему глобальному порядку, пишет Уильям Рукс в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

Так, автор подчеркивает, что все эти государства являются наиболее агрессивными кибердержавами, неоднократно совершавшими атаки на Запад. В них также имеются одни из крупнейших вооруженных сил в мире. Трое из них обладают ядерным оружием. Все эти угрозы не избежали внимания директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса, который уделил каждой из этих стран внимание в Оценке мировых угроз (Worldwide threat assessment), подготовленной его ведомством, и указал на их агрессивные позиции. Так, Москва и Пекин благодаря своему ядерному оружию предприняли смелые геополитические шаги, по мнению американского чиновника, на Украине и в Южно-Китайском море. Со своей стороны, КНДР продолжает осуществлять свои ядерные амбиции, несмотря на международные санкции, тогда как Иран предпочел избежать санкций, но по-прежнему является «латентной ядерной державой» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

В киберпространстве же можно было стать свидетелем вмешательства России в выборы в США 2016 года, взлома китайскими хакерами британских фирм в 2017 году, а также взлома американских банков Ираном. Самым же недавним примером можно назвать воровство военных планов Южной Кореи хакерами из КНДР.

Более того, в ноябре 2016 года Китай и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве и договорились проводить совместно учения вооруженных сил. Объемы торговли между двумя странами выросли на 31% за первую половину 2017 года. Подобный рост можно было наблюдать и в торговле между КНР и Россией, и в июле прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин отметил, выступая совместно с президентом РФ Владимиром Путиным, что двусторонние отношения Пекина с Москвой находятся на самом высоком уровне. Возможно, наибольшее беспокойство, по мнению автора, вызывает содержание этих заявлений: в них отражается идеологический консенсус и прогнозируется взаимодействие в областях безопасности и обороны по всей Евразии.

Рост торговли КНР с Россией и Ираном превысил средние показатели в отношении других стран, расположенных по новому Шелковому пути. Они за тот же период выросли на 23%. Автор указывает на то, что экономическая взаимосвязь Евразии крайне важна для общего сотрудничества в регионе, однако особое место, которое в планах КНР занимают Иран и Россия, может подтолкнуть к формированию коалиции евразийских держав, которая может включить в себя и КНДР. Последняя может получить доступ к проекту в обмен на ядерное разоружение.

Состав и потенциал такой коалиции должны обеспокоить западных наблюдателей: каждое из четырех государств обладает продвинутым киберпотенциалом, который не ограничен ничем. Благодаря слиянию потенциала сбора данных этих стран они смогут сравниться с западной AUSCANNZUKUS — инициативой по сбору и обмену разведывательной информацией между США, Великобританией, Австралией, Канадой и Новой Зеландией, прозванной «Пять глаз». При этом, уверен автор, деятельность этих держав по сбору информации будет построена на шпионаже, политическом и экономическом вмешательстве, а также воровстве. Глобальная угроза, представляемая этой коалицией, будет больше, чем сумма их частей.

Сервер

И если правительство Австралии понимает опасность развития событий по такому сценарию, этого нельзя сказать о Великобритании, чьи предприниматели, по словам автора, выразили поддержку китайской инициативе на недавней конференции предпринимателей в китайском Сычуане. Они в целом были согласны, что заключение партнерских отношений Соединенного Королевства с КНР позволит облегчить выход островного государства из ЕС.

Страны Запада, заключает автор, не должны ставить на первое место свои краткосрочные приобретения в ущерб неопределенности в долгосрочной перспективе. Их способность идентифицировать и подавлять нежелательное сотрудничество в сферах обороны и безопасности в Евразии будет играть ключевую роль в надежности такой инвестиции. Австралии же не стоит следовать за Великобританией, не защитив свои долгосрочные интересы и не имея полной картины проекта «Один пояс и один путь».