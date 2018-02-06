Польша и Венгрия — страны так называемой Вишеградской группы, в которую также входят Словакия и Чешская Республика, — демонстрируют все больший авторитарный характер своей политики. И хотя в странах по ночам и не исчезают журналисты, а политическая оппозиция может принимать участие в выборах, курс Варшавы и Будапешта иначе как нелиберальным назвать нельзя. Обостряет ситуацию еще и то, что своим геополитическим курсом они стремятся не на Запад, а к Москве, пишет Далибор Рохач в статье для американского издания The Foreign Policy.

peter67 «Дружба»

Так, в Польше правящая партия «Право и справедливость» использовала широкую поддержку избирателей для проведения масштабных реформ судебной системы, и новое законодательство дает возможность главе минюста назначать, снимать и наказывать председателей обычных судов. В результате реформ Национальный совет судебной системы, прежде полностью независимый, теперь становится полностью подконтрольным парламенту. Более того, из-за нового закона почти 40% судей Верховного суда вынуждены уйти на раннюю пенсию — якобы нужно забрать судебную систему из рук бывших коммунистов, а также создается механизм «экстраординарного пересмотра» окончательных решений.

Нелиберальные реформы, отмечает автор, не ограничиваются Польшей: в прошлом году правительство Венгрии приняло ряд законов, касающихся неправительственных организаций. Тем самым Будапешт взял пример с «печально известного» закона, принятого Россией в 2012 году и требующего регистрации финансируемых из-за рубежа НКО в качестве иностранных агентов. В частности, заместитель председателя правящей партии «Фидес» Силард Немет отметил, что НКО, финансируемым американским деятелем Джорджем Соросом, «необходимо противостоять всеми возможными методами». Он подчеркнул, что «они должны быть выгнаны» из Венгрии.

European People's Party Виктор Орбан

Автор также призывает обратиться к показателем этих двух нелиберальных демократий, чтобы составить собственную картину состояния главенства права и институтов в них. Так, и Варшава, и Будапешт демонстрируют ухудшение своих показателей в отчетности организаций Freedom House и Transparency International, тогда как по Индексу экономической свободы, подсчитываемому инвестиционным фондом Heritage Foundation, обе страны попали в категорию «по большей части несвободных». Безусловно, подобные изменения не могут считаться идеальными, однако нужно постараться, чтобы не заметить, что все указывает в этом направлении.

Ряд консерваторов оправдывает подобные шаги необходимость «остановить Брюссель, защитить границы и предотвратить массовое расселение» беженцев и мигрантов. При этом такая риторика была бы убедительной, если бы Польша и Венгрия, а также Словакия и Чешская Республика, не были крупнейшими получателями помощи ЕС.

Конфликты Брюсселя с Варшавой и Будапештом происходят не в политическом вакууме: неслучайно такие политические фигуры, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или президент Чехии Милош Земан, являются, по мнению автора, ближайшими союзниками России в ЕС. Их апологеты будут утверждать, что у небольших восточноевропейских стран нет иного выбора, кроме как вести диалог с Россией.

Miloslav Hamřík Милош Земан

Но диалогом все не ограничивается: глава МИД Венгрии в прошлом называл санкции против Москвы «полностью безуспешными», превозносил «рупор Кремля» RT, призывал к военному сотрудничеству между Россией и Венгрией, а также подчеркнул, что не видит в России угрозы. Правительство, сформированное партией «Фидес», предприняло особые шаги, чтобы, как отмечает автор, «углубить свою энергетическую зависимость от России», в том числе позволив Росатому участвовать в проекте постройки дополнительных блоков АЭС «Пакш».

Несмотря на членство Польши, Словакии, Венгрии и Чехии в ЕС и НАТО, нет гарантий, что их место на Западе закреплено за ними навсегда. Если сейчас большинство их граждан за членство в ЕС, общественное мнение меняется, и Земан уже заявил, что Czechxit — выход Чехии из ЕС — должен рассматриваться в качестве возможного варианта. Он также подчеркнул, что страна должна провести референдум о выходе из ЕС.

В заключение автор отмечает, что даже если справедливо указание на перегиб со стороны Брюсселя, который и вызвал ответные шаги со стороны «популистов», было бы серьезной ошибкой не замечать истинной природы центральноевропейских «мятежников». Их курс все больше носит характер авторитарности, а геополитически они стремятся к Москве, а не на Запад.