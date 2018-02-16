Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что у «Яндекса» и его «партнеров» есть не только коммерческие интересы, но и политические, каковым «Яндекс» служит так же верно, как и коммерческим, используя все СМИ России, включая — и в первую голову — государственные СМИ, для их достижения. И вот эта политическая деятельность компании «Яндекс» ИА REGNUM тоже крайне интересует, хотя она и не имеет отношения к жалобе, которую ИА REGNUM подало в Федеральную антимонопольную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Политические роботы «Яндекса»

О сути жалобы в ФАС и её причинах читайте подробнее в материале: Рукотворные роботы «Яндекса» атакуют! — и переворачивают Россию

Наверное, многие помнят, как неделю назад, 28−30 января, в топе «Яндекса», постоянно на первой позиции висели новости про провалившуюся политическую провокацию недополитика Н. Сначала целый день первой висела новость вроде «В России проходит забастовка избирателей», следующие два дня нам непрерывно сообщали, что в результате этой акции по всей стране задержано сколько-то человек. Выглядело это странно, потому что акция провалилась: в ней участвовало по всей стране несколько тысяч человек. Соответственно, никакого интереса она у людей вызывать не могла. Тогда почему же она удостоилась трехдневного пребывания на первой строке топа «Яндекса»?

Был такой старый советский анекдот. Парад на Красной площади. Присутствуют Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. «Если бы у меня были такие танки, я бы завоевал Индию», — говорит Македонский. «Если бы у меня были такие самолеты, я бы завоевал весь мир», — говорит Цезарь. «А если бы у меня была газета «Правда», мир бы никогда не узнал о Ватерлоо», — сказал Наполеон.

Казалось бы, те былинные времена в далеком прошлом. Сегодня у нас нет газеты «Правда» (ну, или она есть, но не та) и вроде бы есть свобода слова. Однако и сегодня Наполеон с полным основанием мог бы сказать: «Если бы у меня был «Яндекс», мир бы никогда не узнал о Ватерлоо». Потому что в сегодняшней России роль газеты «Правда» с успехом выполняет именно «Яндекс». Разница (и существенная!) состоит в том, что если в СССР все знали, в чьих интересах работала газета «Правда», бывшая печатным органом ЦК КПСС, то в чьих интересах работает «Яндекс», не знает никто, кроме его хозяев. Которые, к слову, далеко не все даже являются гражданами России, да и сама компания «Яндекс» зарегистрирована где-то за границей.

Характерно, что «Яндекс» по части ограничения свободы слова, информационного тоталитаризма и антирыночности даже перегнал газету «Правда». «Правда» отбирала информацию и определяла политическую и иную картину дня советских граждан, но она не могла никак повлиять на другие источники информации, из которых граждане СССР могли получить информацию, она не могла запретить им читать газету «Известия» или «Советский спорт» или слушать «Маяк» и даже «Голос Америки» или Би-би-си. А «Яндекс» — может! Более того, он именно это и делает — определяет, какие новости важны, а какие нет, и где именно, в каком СМИ их нужно получать.

Выводы исследования доступны в версии для печати.

То есть, несмотря на благоприобретенные Россией свободу слова, невидимую руку рынка и прочую демократию, благодаря «Яндексу» мы имеем абсолютно тоталитарную информационную картину: страна знает только о тех новостях, которые ей показывает топ «Яндекса», и читает/смотрит/слушает эти новости только в тех СМИ, которые попадают со своими новостями в топ «Яндекса».

Скажем прямо: неправы те, кто считает, что информационную повестку и интерпретацию событий в России задает власть в лице хоть Путина или Кремля в целом, или Думы, или Администрации президента, или кого угодно еще. Потому что информационную повестку и интерпретацию событий в России задает «Яндекс». То есть именно «Яндекс» является идеологическим центром в России. И заодно — именно «Яндекс» монопольно определяет, каким СМИ в России жить, а каким — нет. Пример: именно «Яндексу», по большому счету, мы все обязаны раскруткой известности практически отсутствующей в природе российской оппозиции, каждый чих которой любовно раздувается «Яндексом» до урагана пятой категории, и именно «Яндексу» во многом обязаны жизнью и известностью такие замечательные СМИ, как «Дождь», «Эхо Москвы», которые без поддержки «Яндекса» давно бы уже оставили нас своими заботами или как минимум узнали бы на собственной шкуре, каково быть «бедным оппозиционером».

Как же «Яндекс» всё это делает? Это просто. Поскольку «Яндекс» доминирует в российском секторе интернета, а в поиске является практически монополистом, большая часть активных интернет-пользователей России узнает о новостях именно из топа новостей «Яндекса».

Если новости нет в топе «Яндекса» — о ней никто не узнает, или узнают только единицы. Если же новость есть в топе «Яндекса», то пользователь может на нее кликнуть и попасть на страницу, где есть не только заголовок новости, но и предлагаются девять СМИ, в которых об этой новости можно прочитать подробно. Для справки: в России более 100 тыс. СМИ, одних информационных агентств в России, по данным самого «Яндекса», — 421.

Это примерно то же, как если бы вместо супермаркета, в котором можно ходить между стеллажами с товарами и выбирать нужный, покупатель бы оказывался перед пятью дверями с надписями, например:

«Гвозди 5 см, 2 кг»;

«Пармезан отечественный, 0,5 кг»;

«Редиска прошлогодняя, 1 кг»;

«Коврик для мыши для взрослых, 1 шт.»;

«Спиннер платиновый в футляре из шагреневой кожи, 1 шт.»;

и мог бы купить в данный момент только эти товары. Причем в случае, если покупатель заинтересовался бы, например, ковриком для мыши и открыл соответствующую дверь, то он увидел бы витрину, в которой были бы представлены коврики только от девяти избранных производителей, в то время как производителей ковриков в мире примерно десятки тысяч. А еще важно, что в данный заход он мог бы купить только коврик «для взрослых», а просто коврик — нет, и «для детей» — нет. То есть для того, чтобы купить необходимое в таком магазине, покупатель был бы вынужден приходить туда постоянно, чтобы дождаться появления на дверях табличек «Хлеб», «Молоко» и пр. Но и эти нужные ему товары он мог бы приобрести только в исполнении девяти неизвестно как отобранных производителей.

Спрашивается, кто бы стал ходить в такой магазин? Ответ ясен: никто. Но новости в «Яндексе» мы именно так и узнаем! То есть в виде отобранных «Яндексом» пяти заголовков новостей (а заголовок определяет поворот темы: если в топе стоит заголовок «Госдума обсудит заявление в связи с решением МОК по российской сборной», то пользователь точно не увидит там новостей о самом решении МОК, об отношении к решению спортсменов, чиновников, пользователей соцсетей и т. д. — только про Думу), про каждый из которых можно подробнее узнать в девяти отобранных «Яндексом» СМИ. (Конечно, мы знаем, что при очень большой любознательности, упорстве и некотором интеллектуальном усилии можно найти на странице новости меленькую светлосеренькую надпись «Всего источников — 2345» и кликнуть по ней, и нам откроется многостраничный список этих самых источников. Но мы также знаем, что так поступит в лучшем случае один из тысячи пользователей — потому что любознательность, упорство и интеллектуальные усилия гражданам есть где приложить в жизни, в «Яндексе» они просто хотят быстро узнать новости.)

Покупателям в таком магазине тяжело, а продавцам (то есть СМИ) — еще тяжелее. Потому что попасть в число избранных девяти производителей практически невозможно: они уже избраны «Яндексом» (см. предыдущую часть исследования ИА REGNUM ) раз и навсегда, и другие СМИ в число избранных уже не попадут — занавес!

Для того чтобы разобраться, что происходит в топ-5 «Яндекса» по части содержания новостей, мы исследовали не СМИ, как в предыдущей части исследования, а только заголовки новостей. Чтобы как-то понять, какие именно новости попадают в топ «Яндекса», заголовки были, во-первых, прочищены (то есть все заголовки новостей, связанных с одним событием и реакциями на него, были собраны в одну «тему»), и, во-вторых, классифицированы, то есть отнесены к одной из 11 категорий в зависимости от их смысла. Результаты представлены ниже.

Темы новостей в топ-5 «Яндекс.Новости» за всё время измерений

Полная версия таблицы доступна для скачивания в отдельном файле.

Как легко видеть, наиболее популярными для «роботов» «Яндекса» являются темы Украины, США и Донбасса — они присутствуют в топах «Яндекс.Новостей» 53, 43 и 38% всего времени. Что само по себе интересно. Потому что все эти темы, если так можно выразиться, очень тревожные для российских граждан. Происходящее на Украине — это постоянный вкус российского поражения и упущенных возможностей, а также постоянное беспокойство за родных и друзей, живущих на Украине, временно оккупированной бандеровской киевской властью, не говоря уже об постоянно исходящей от Украины угрозе для России. США, как известно, объявили Россию (наряду с Китаем) своим главным стратегическим противником, холодная война между нашими странами с каждым днем только разгорается (синим пламенем), а недружественные действия, антироссийские санкции и угрозы идут сплошной чередой, что также не может внушать никакого оптимизма, а исключительно тревогу и страх ухудшения отношений. Что касается новостей о Донбассе — то тут тревога максимальна, а состояние неопределенности решений России относительно Донбасса ее только усиливает, хоть уже и некуда. По сумме воздействия постоянное присутствие этих тем в топе новостей «Яндекса» наверняка создает некий тревожный и подавленный фон для тех, кто интересуется новостями.

А что же делать, спросит читатель, если такие новости? Откроем секрет: новости бывают разные, на все вкусы. Однако тем, кто зарабатывает от показа рекламы (а «Яндекс» в этом смысле — первый), выгодно, чтобы новости были «плохие». Тогда на их фоне позитивная реклама будет привлекать больше внимания и станет лучше восприниматься, потому что людям тяжело быть в постоянном напряжении, они на рекламе «отдыхают». Соответственно, чем тревожнее и ужаснее новости, тем эффективнее (выгоднее) в них показывать рекламу. По странному совпадению «роботы» «Яндекса» очень любят тревожные темы и жуткие или депрессивные новости, поэтому они ставят их в топ новостей. А дальше начинается замкнутый круг: чтобы попасть в топ «Яндекса», СМИ вынуждены писать новости по темам, которые «любят» «роботы», или излагать любые новости в тревожно-депрессивном тоне. Как в описанном выше «магазине» — СМИ даже молоко вынуждены продавать под вывеской «кровь христианских младенцев». В результате «плохих» новостей становится больше, «роботы» с полным правом опять ставят их в топ и… на колу мочало, начинай сначала. Но и это еще не всё.

Самое интересное, на наш взгляд, что есть в таблице по темам, — это распределение мест в топ-5, которое имеет каждая из тем. Теоретически, это распределение должно быть приблизительно равномерным: когда новость только появляется, она «горячая», поэтому может стоять на первом месте. Потом новость начинает немного устаревать, одновременно появляются новые «горячие» новости, занимающие первую позицию, и новость сползает вниз на вторую, затем третью позицию и так далее. Но из таблицы видно, что так не происходит — у «роботов», похоже, другая логика. Какая же?

Например, почти 50% времени, когда в топ-5 присутствуют новости про недополитика Н., они стоят на первом месте в топе. Может ли это быть случайностью? Ответственно заявляем — нет, не может. Именно это — и есть логика «роботов», которую можно сформулировать таким образом: «Если есть новость про недополитика — ставь ее на первое место». Мы далеки от мысли, что «роботы» сами пришли к такой логике. Очевидно, она в них заложена разработчиками, которые выполняли указания своего руководства, которое, по счастливому совпадению, является руководством «Яндекс.Новостей». Теперь, внимание, вопрос — а с какой стати «Яндекс.Новости» решили продвигать таким образом недополитика Н. российскому населению? Кто им поставил такую задачу? Поскольку новости о недополитике не особо интересны и совсем никого не пугают, то что же — «Яндекс» в данном случае действует против своих коммерческих интересов? А кто тогда оплачивает этот «героизм» по недополучению прибыли? — невозможно предположить, что «Яндекс» действует из чистой бескорыстной любви к недополитику.

Логику «роботов» отлично проясняет и распределение по топ-5 основных смыслов, месседжей, которые несут новости.

Смыслы новостей в топ-5 «Яндекс.Новости» за всё время измерений

Как легко увидеть, наиболее популярны для «Яндекс.Новостей» новости, которые нагнетают обстановку (за исключением «побед России», но исключения, как известно, только подтверждают правило), а наиболее важны — новости, которые посвящены бурной деятельности «оппозиции» (того же недополитика в том числе), провалам России в разных областях, а также смертям и похоронам (последнее как раз объясняется и обычной логикой). Так что же хочет нам сказать «Яндекс», куда он клонит, черт побери?

Промежуточный вывод прост: «Яндекс.Новости» изо всех сил раскручивают «оппозицию» в целом и недополитика Н. в частности, они убеждают людей, что Россия во всем неправа и поэтому справедливо отвергается международным сообществом, они вдалбливают в сознание граждан мысль, что поражения и провалы в России везде. Если бы существовала политическая партия «Яндекса», то понятно, за кого бы она голосовала и почему.

Остается только один вопрос — а зачем России нужен такой топ-5 «Яндекс.Новостей»? И не обойтись ли нам без него?