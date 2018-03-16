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Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Проблема трёхсменности не решена

Власти Бурятии 3 февраля 2018 года торжественно объявили о ликвидации третьей смены в школе №63 города Улан-Удэ, где открылся новый корпус с тёплым переходом. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, строительство дополнительного здания велось в течение пяти месяцев, на эти цели ушло 145,1 млн рублей.

Тем временем в Бурятии проблема трёхсменного обучения всё ещё не снята. В три смены продолжают учиться четыре школы в Улан-Удэ и по одной — в Иволгинском и Тарбагатайском районах. При этом заместитель председателя республиканского правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов утверждает, что власти Бурятии «плотно работают» над этой проблемой.

«Эта проблема была озвучена во время проведения Дней Бурятии в Совете Федерации (29−31 января 2018 года — прим. ИА REGNUM ). Также над этой задачей мы плотно работаем совместно с Минобрнауки России. Алексей Самбуевич (Алексей Цыденов, глава Бурятии — прим. ИА REGNUM ) поставил задачу, чтобы проблему трёхсменности мы сняли к 2019−20 годам. Один из вариантов — строительство школ в рамках государственно-частного партнёрства. Мы ведём переговоры с нашими инвесторами и на сегодняшний день уже проговариваем детали. Инвесторы есть. В ближайшее время будет объявлен конкурс», — прокомментировал Цыбикжапов.

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Что касается улан-удэнской школы №63, появление нового корпуса позволило открыть 350 дополнительных мест и перевести школьников на обучение в две смены. Строительство велось в рамках федеральной целевой программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях на 2016−2025 годы».

Деньги на строительство дополнительного здания (145,1 млн рублей) выделили из республиканского бюджета, затем эти средства возместили из бюджета федерального. Как заверили власти Бурятии, освободившиеся деньги направят на капитальный ремонт 28 общеобразовательных организаций республики.

Основное здание школы №63 было открыто в 1998 году в здании бывшего детского сада при проектной мощности 550 мест. В настоящее время в этой школе обучаются 1534 ученика.

Добавим, обучение в три смены — это настоящее мучение и для детей, и для педагогов. Дети вынуждены идти на занятия после обеда, а возвращаться домой — поздним вечером. Это создаёт дополнительные неудобства. Например, зачастую дети просто не имеют возможности посещать дополнительные секции и кружки.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году из-за трёхсменного обучения Роспотребнадзор подал в суд на четыре школы и на мэрию Улан-Удэ. По имеющейся информации, школы обязали отменить третью смену до середины 2018 года.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 февраля, в министерстве образования Бурятии, в третью смену на сегодняшний день в регионе обучаются 33 класса — это около 1 тысячи учеников.

Доверие к общепиту подорвано

Роспотребнадзор Бурятии сделал заявление по поводу массового отравления в кафе «ШулэнДо». Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, причиной ЧП стало «несоблюдение предприятием общественного питания элементарных санитарных норм и правил при хранении и приготовлении пищевой продукции».

История с массовым отравлением в Бурятии «прогремела» на всю страну в январе 2018 года, когда после посещения кафе заболели 125 человек (по некоторым данным — 133 человека). В больницу попадали целыми семьями. Среди отравившихся были дети и беременные женщины.

Yahontov Общепит

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Как выяснилось, речь шла о кафе «ШулэнДо». В правительстве Бурятии ИА REGNUM сообщили, что в салате и сырой курице был обнаружен возбудитель сальмонеллёза.

«В самой курице уровень сальмонелл был изначально допустимый, но вследствие неправильного хранения, размораживания, произошло её дальнейшее размножение», — рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

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Известно, что на данный момент владельцы кафе в добровольном порядке выплачивают компенсации пострадавшим. По информации Роспотребнадзора, всего выплачено более 500 тысяч рублей. После ЧП работу этого кафе и других точек сети приостановили «до полного выяснения обстоятельств».

По словам Кузьминой, все пострадавшие уже выписались из больницы, а более 400 человек, контактировавшие с ними и попавшие в зону риска, сняты с медицинского наблюдения. Однако доверие жителей Бурятии к заведениям общепита подорвано. Кроме того, выяснилось, что затраты, связанные с выплатой компенсаций, понесли не только владельцы «ШулэнДо». Экономический ущерб ощутила вся республика. Например, пришлось поменять режим работы в ряде медучреждений, чтобы освободить места в инфекционной больнице. И теперь, как передаёт «Информ Полис online», люди просто боятся посещать любой общепит.

Это подтвердил замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников, подчеркнув, что массовое отравление «ударило» по самой отрасли общественного питания:

«Самое главное, доверие наших потребителей подорвано. Думаю, должны пройти годы, чтобы восстановить его».

Всего в Бурятии по состоянию на 1 января 2018 года действовало 1124 предприятия, оказывающих услуги общественного питания, на 62 105 посадочных мест (в 2017 году — 1194 объекта на 61 004 посадочных места). Обеспеченность населения услугами общественного питания по республике составляет 63 посадочных места на 1000 человек. Это выше среднего показателя по стране (35 посадочных мест на 1000 чел). В 2017 году оборот предприятий общественного питания республики составил 10,1 млрд рублей (в 2016 году — 9,2 млрд рублей).

Думается, что история с массовым отравлением должна послужить уроком не только для кафе, где всё это произошло, но и для других заведений общепита. Однако, судя по обсуждениям в соцсетях, многие жители Улан-Удэ теперь действительно боятся идти в рестораны и кафе:

«Лучше дома».

«Омулевая» проблема Байкала

Как известно, одной из проблем, связанных с уникальным озером Байкал, является на сегодняшний день проблема снижения популяции байкальского омуля. В 2008 году биомасса омуля впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, а к 2016 году и вовсе достигла отметки 12,6 тыс. тонн.

Эту ситуацию в том числе обсуждали в рамках Дней Бурятии в Совфеде. Как сообщили ИА REGNUM в Народном Хурале (парламент Бурятии — прим. ИА REGNUM ), депутаты республики предложили увеличить размер бюджетного финансирования на реконструкцию Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов, а также на осуществление научно-исследовательских мероприятий по оценке запасов омуля и улучшению материально-технической обеспеченности научных организаций.

Dr. Günter Pinzke Байкальский омуль

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По информации председателя комитета Народного Хурала по аграрной политике Александра Попова, в 2003 году промысловые уловы омуля достигали более 2 тысяч тонн. В 2016 году официальный вылов омуля снизился до 580 тонн. А с 1 октября 2017 года установлен запрет на промышленный вылов омуля.

«Причин для снижения популяции не только байкальского омуля, но и других водных биологических ресурсов, немало. Это и маловодность рек, снижение уровня Байкала, антропогенное воздействие на среду его обитания и самое основное — отсутствие эффективной работы по воспроизводству водных биоресурсов», — прокомментировал Александр Попов.

Он уточнил, что ранее Большереченский и Селенгинский рыбоводные заводы выпускали ежегодно по 1,5 млрд личинок омуля, но в последние годы этот показатель снизился до 200 млн. Мощности заводов износились, между тем проблема снижения популяции байкальского омуля остаётся острой.

Депутат подчеркнул: увеличение запасов омуля напрямую зависит от его искусственного воспроизводства, от модернизации и реконструкции двух рыбоводных заводов, которые в настоящее время находятся в оперативном управлении Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Однако на реконструкцию заводов даже без учета стоимости проектно-сметной документации требуется более 200 млн рублей.

«Но без этой реконструкции достичь прежних параметров по омулю невозможно, а республика самостоятельно произвести соответствующие работы не сможет. Поэтому и обращаемся в правительство России и Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о финансовой поддержке этих мероприятий», — резюмировал глава комитета Народного Хурала по аграрной политике.

В республиканском парламенте уточнили, что члены Совета Федерации поддержали инициативу бурятских депутатов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «омулевая» проблема имеет две стороны. С одной стороны, это непосредственно снижение популяции омуля, который, можно сказать, является брендом Байкала. Но, с другой стороны, и этот аспект был озвучен в декабре 2017 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, проблема эта коснулась и занятости населения.

Бурятский журналист в декабре проинформировал, что из-за запрета на вылов омуля предприятия, которые работали на берегу Байкала, закрылись, и люди остались без работы. По его словам, они вынуждены сейчас жить на пособие по безработице. Глава государства обещал обратить внимание на это обстоятельство.

Аркадий Зарубин Бухта Змеиная в Чивыркуйском заливе. Байкал. Бурятия

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Тем временем, в информационном поле Бурятии появилась информация о том, что в республике рыбозаводы не использовали для разведения часть оплодотворенной икры омуля, а продавали в Китай. В частности, об этом 2 февраля в Иркутске сообщил журналистам директор по развитию ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» Николай Трохов. По его словам, этим занималось АО, которому принадлежали оба рыбозавода в республике.

«Китайцы вообще активно занимаются скупкой «живой» икры. Раньше они скупали оплодотворенную икру осетра, потом были приняты очень жёсткие меры, сейчас у нас тотальный запрет на её вывоз за рубеж», —цитируетТрохова «Телеинформ».

По информации издания, сейчас ведется расследование произошедшего, а сами рыбозаводы на данный момент переданы в ведение «Главрыбвода», что связано не столько с продажей икры в Китай, сколько с их неэффективной деятельностью в целом.

Актуальные комментарии, а также новости о состоянии уникального озера читайте в сюжете ИА REGNUM «Проблемы Байкала».