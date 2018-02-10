Фильмов про азартные игры снято бесконечное множество. Больше только количество людей, которые всё ещё мечтают разбогатеть в казино, а то и на лавочках в скверах. Кто-то не разбогатеть, но потратить с «понтом» или с радостью и трепетом. В азартных играх есть что-то от священнодействия. Пощекотать себе нервы. В русскую рулетку играют немногие, а в обычную — вполне. Да что там фильмы, если даже великие писатели пишут своих «Игроков» и «Пиковых дам»… Что же такого привлекательного в теме азартной игры? Да почти всё. Прежде всего, это про судьбу, суд богов, не случайно почти все азартные игры на заре своей первобытной юности имели родство с гаданиями. Это был способ контакта с запредельным. С фатумом, богом, тайным мировым смыслом. Кроме того, азартная игра — это целый мир конфликтов, характеров и, конечно, самого важного в жизни — больших денег. Очередной фильм на тему «игроков» на наших экранах.

Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада

Разумеется, по реальным событиям. Сейчас в этом мире славы всё так перемешалось, герои ток-шоу открывают свои бутики, а герои бутиков — свои ток-шоу. Порнозвёзды комментируют политику, а политики играют на музыкальных инструментах. Женщина, с которой списана героиня фильма, жива-здорова, даёт интервью о своей сложной и драматичной жизни организатора подпольных игр… В фильме почти всё как в жизни. Разве что в жизни адвокат был белым, а в фильме стал чёрным. Но что поделать.

Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада Молли Блум (Джессика Честейн)

Вопрос только в том, что уж такого «хорошего» в героине, что о ней должны снять фильм? Отдавала ли она деньги на благотворительность по спасению бельков? Восстанавливала церкви и детдома? Да вроде бы нет… Боролась ли она с неизлечимым заболеванием своим или близких и поэтому стала заниматься игорным бизнесом, да вроде бы тоже нет? Хотела ли тайно финансировать демократические революции в странах с авторитарными режимами? Тоже нет. А хотела простого женского счастья с несколькими миллионами долларов. Как сделать её интересной? Показать травмы, в том числе те, которые помешали спортивной карьере, показать, какая она умная и из хорошей семьи, какая она честная; подчёркивается всячески, что она не только не проститутка, а, так сказать, практически совесть, ум, честь… Даже русская мафия не сломила её.

Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада Покерный бизнес

Насколько фильм соответствует реальности — отдельная история, которая, возможно, тоже кому-то интересна. Пойди разберись. Вообще по жанру это кино включает в себя элементы «судебной драмы». Где американский суд, самый гуманный в мире суд, оправдывает милую авантюристку так, что слёзы должны выступить у всех американцев из-за гордости за своё общество в финале. Стоит ли говорить, что в центре фильма «сексуальная» (но недоступная и «не дешёвка») женщина, которая делает свою судьбу. Никакого секса за деньги. Все «хотят» её, но никто не может ею обладать. Разве не притягательный образ? Разумеется, среди её клиентов нет женщин… И вот она пробивается в высший подпольный свет. Смутный объект желания и судьбы.

Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада

В борьбе с мафиями и спецслужбами, начиная с того, что гуглит, «какую музыку любят игроки в покер», и так далее… Очередная версия «американской мечты», сюжет про то, как человек (пусть не с улицы, а из хорошей семьи) пытается пробиться к вершинам славы и успеха… От корыта до… У самого синего моря на американском побережье. Не спать ночами, стать наркоманкой, чтобы больше проводить игр по ночам. Копить деньги. Купить машину. Дом. Самолёт. Футбольный клуб. Ей бы, бедной, узнать про то, как в это время богатели «олигархи» в России. А она, бедная, работает ночами, игры проводит. Копейка к копейке. А то, что женщина, только добавляет драматизма. Могла бы стать домохозяйкой, как все. Но она творческий человек. Фильм включает в себя привычные элементы такого рода фильмов: засовывание пистолета в рот, кровь несломленной избитой женщины в ванной — ну и так далее… Плюс вы сможете узнать азы карточного сленга. Я сталкивался с игорным бизнесом дважды. Однажды в ранней юности во мне разочаровалась девушка, в которую я был влюблён, которая ушла работать в казино крупье. И купила сапоги. С того времени ненавижу казино. Хотя для многих азартные игры стали куда большей трагедией. Сломанных судеб больше, но делать фильм про них никто не будет. И ещё я плыл на пароме в Европу, и там однажды было много игровых автоматов и японцев, которые в них играли. Шумная и жалкая толпа. На этом познания мои заканчиваются…

Цитата из к/ф «Большая игра». Реж. Аарон Соркин. 2017. Китай, США, Канада

Хотя внутри фильма всегда «судьба человека». Интересно, что количество «рассказанных я» становится всё больше, не только в большом кино и медиа, где «биографии» (в том числе ныне живущих и здравствующих) становятся всё более популярны, но и на страничках социальных сетей, в дневниках… Словно бы все чуть-чуть помешались на личных историях. Одни таким образом собирают деньги для безнадёжно больных, другие рассказывают, как провели выходные или что делали самое важное в этом году… «История жизни» — до сих пор самая популярная попытка придать ей (жизни) хоть какой-то смысл. В этом кино, как обычно, сталкиваются противоположные ценности «счастливой семьи» и «азарта денег», можно увидеть здесь, например, и конфликт «пиратской свободы» и «скучной правильной жизни»… «Закон» vs «жажда денег». Никаких попыток особой психологии в фильме нет, кроме попыток выстроить линию отношений с отцом, который и сам по сюжету «психолог». И очевидно, детский конфликт с которым и толкнул «умную девочку с хорошей фигурой» во все тяжкие. Бунт против отца, общества, закона. Искать душевные глубины в таком кино довольно сложно, но для любителей общих мест и популярной психологии — самое то.

«У меня осталось моё имя!» — говорит героиня в конце. Имя прекрасной и светлой великомученицы подпольного игорного бизнеса. Имя — не так уж мало. И она успешно монетизировала его и в книжке, и в кино. Покупайте лотерейные билеты. Дружите с русской мафией и кинозвёздами. Живете интересной жизнью, чёрт побери…