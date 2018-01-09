



Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2018 г.

Факторами, влиявшими на позиции губернаторов в рейтинге, остаются предвыборные поездки Владимира Путина, результаты проверок контрольных органов на местах и резонансные инциденты, в том числе связанные с коррупционными скандалами. Стоит отметить особую роль инфраструктурных проектов и инициатив, выдвигаемых самими губернаторами.

Тройка лидеров рейтинга сохраняется. Это мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), глава Чечни Рамзан Кадыров (2-е место), губернатор Тюменской области Владимир Якушев (3-е место).

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Собянин

Теряет влияние глава Татарстана Рустам Минниханов (с 6-го на 8-е место) — прозвучавшая с его стороны критика федеральной налоговой политики в отношении регионов-«доноров» вновь осложняет его отношения с Центром.

Укрепились позиции ряда губернаторов, регионы которых включены в программу предвыборных поездок Владимира Путина. В этом контексте усиливается влияние главы Башкирии Рустэма Хамитова (перемещается с 11-го на 10-е место) и губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 48-го на 36-е место). Укрепляются и позиции губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта (с 63-го на 55-е место) — сообщалось, что Путин планирует посетить регион в феврале после 5-летнего перерыва.

Важным фактором усиления влияния губернаторов в январе стало анонсирование и продвижение инфраструктурных проектов в их регионах. Позиции главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина (перемещается с 9-го места на 6-е) заметно укрепились на фоне подведения итогов конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации аэропорта в Новом Уренгое (победителем стала ГК «Ренова»). Усиливается и влияние главы Саратовской области Валерия Радаева (с 27-го на 23-е место) — очевидно, после того, как в ВЭБе заявили, что профинансируют строительство нового международного аэропорта «Центральный» в районе села Сабуровка в объеме 5,4 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния.

Получение дополнительной федеральной поддержки подчеркивает лоббистские возможности губернатора и усиливает его влияние. Например, очевиден восходящий тренд для главы Рязанской области Николая Любимова (с 41-го на 28-е место). Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении региону 730 млн. рублей на развитие дорог, средства из резервного фонда президента РФ были выделены на проведение капитального ремонта Рязанской областной клинической больницы.

Kremlin.ru Главы Рязанской области Николай Любимов

Усиливать влияние губернатора могут и масштабные региональные программы. Так, укрепляются позиции врио главы Новосибирской области Андрея Травникова (с 55-го на 50-е место) после заседания рабочей группы под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича по программе реиндустриализации экономики региона. В рамках программы реализуется 8 проектов, и первые месяцы работы были признаны вполне успешными. Глава Иркутской области Сергея Левченко перемещается с 68-го на 60-е место после утверждения региональной программы «Комплексное развитие моногородов Иркутской области на 2018−2025 годы», общий объем финансирования в рамках которой составит около 63 млрд рублей

На усиление позиций губернаторов могут работать выдвинутые им инициативы по развитию межрегиональной экономической интеграции. Так, в группу губернаторов с очень сильным влиянием входит врио главы Красноярского края Александр Усс (с 21-го на 17-е место). Его идея создания Енисейской экономической зоны была поддержана главами Хакасии, Тувы, а также представителями бизнес-сообщества.

Окончательное формирование собственной команды врио губернатора или резонансные перестановки в региональных правительствах, как правило, работали на укрепление позиций соответствующих чиновников. Так, переходит в группу губернаторов с очень сильным влиянием врио главы Нижегородской области Глеб Никитин (с 22-го на 15-е место), утвердивший новую структуру регионального правительства. Укрепляет позиции глава Челябинской области Борис Дубровский (с 23-го на 21-е место): проведенные им перестановки в областном правительстве консолидируют его команду в период президентской кампании. Усиливает влияние и глава Севастополя Дмитрий Овсянников (с 50-го на 45-е место), который объявил о перестановках в городских структурах, а также объявил выговоры ряду чиновников.

Kremlin.ru ВРИО главы Нижегородской области Глеб Никитин

Оперативная реакция на региональные проблемы, как правило, работала на рост влияния губернаторов. Так, врио главы Самарской области Дмитрий Азаров перемещается с 14-го на 13-е место после заявленной им критики в адрес регионального министерства энергетики и ЖКХ за неэффективную работу при реализации проекта «Комфортная городская среда» и обещания усилить контроль в этой сфере. Позиции главы Кировской области Игоря Васильева укрепляются (с 34-го на 27-е место) после оперативной реакции на инцидент с падением башенного крана на жилой дом, а также после серии рабочих поездок для контроля ситуации в районах и административной столице региона.

Исключение из этой тенденции — ситуация вокруг главы Ярославской области Дмитрия Миронова (с 44-го на 54-е место) — подвергнув жесткой критике главу областного центра Владимира Слепцова, одного из ключевых членов команды, приглашенной им в регион, он дал повод для разговоров о том, что губернатор чувствует себя неуверенно.

Важным фактором ослабления позиций губернаторов традиционно остаются выявленные в ходе проверок бюджетные и иные проблемы, а также инциденты, связанные с работой государственных учреждений в регионах. Так, снижается влияние главы Удмуртии Александра Бречалова (с 17-го на 19-е место) — очевидно, после нарушений в работе Фонда капитального ремонта республики, выявленных в ходе внеплановой проверки Управлением ФАС по региону. Кроме того, анонсирование намерения властей республики привлечь 13 млрд рублей кредитов для погашения займов свидетельствует о проблемах в обслуживании долговых обязательств региона.

Ослабевают позиции главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева (с 18-го на 22-еместо) — на фоне резонансного скандала в городской больнице Сочи, привлекшего внимание федерального центра. Сохраняется нисходящий тренд для врио главы Орловской области Андрея Клычкова (с 59-го на 66-е место): следователи начали проверку сообщений о большой группе федеральных и региональных льготников, которые не могут получить обезболивающие средства из-за того, что областные чиновники вовремя не заключили договоры на поставку препаратов. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров перемещается с 64-го на 69-е место — это также происходит на фоне выявленных ФАС нарушений при проведении закупки медицинских препаратов.

Kremlin. ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

По-прежнему значимым фактором остаются коррупционные скандалы в регионах. Так, перемещается с 46-го на 49-е место глава Ставропольского края Владимир Владимиров — после ареста при получении взятки бывшего полномочного представителя губернатора Сергея Батынюка. Ослабевает и влияние главы Липецкой области Олега Королева (с 52-го на 59-е место) — после попыток его оппонентов добиться объяснений губернатора в связи с несоответствиями в его декларации за 2016 год.

После перевода Костромской области и Хакасии на кассовое обслуживание в Федеральном казначействе (что резко ограничивает полномочия их властей по распоряжению бюджетными средствами) теряют влияние главы регионов: Сергей Ситников (перемещается с 72-го на 83-е место) и Виктор Зимин (с 73-го на 80-е место).

2. Федеральная политика в отношении регионов

В январе одной из важных площадок для обсуждения региональной политики традиционно является «Гайдаровский форум». В 2018 году эта акция снова стала поводом для представителей регионов-«доноров» заявить о недовольстве финансовой и бюджетной политикой Центра. Однако, во-первых, претензии обозначил глава Татарстана Рустам Минниханов, у которого имеются и иные разногласия с федеральным центром, что само по себе осложняет заочный диалог между регионами и федеральными властями по данному вопросу. Во-вторых, реакция представителей разных территорий на обнародованную главой Счетной палаты РФ Татьяной Голиковой идею перераспределения полномочий между Центром и регионами снова продемонстрировала серьезные разногласия по этой проблеме между представителями субъектов Федерации с различным экономическим потенциалом.

Стоит обратить внимание на то, что идею серьезных реформ в сфере региональной политики высказала именно Татьяна Голикова. Возможно, федеральные власти настроены на более интенсивное выявление нарушений в сфере расходования бюджетных средств на местах — потому и роль Счетной палаты РФ в региональной политике усиливается. Можно предположить, что в 2018 году ожидается новая волна антикоррупционных процессов над муниципальными и региональными чиновниками — после завершения президентской кампании.

Важными событиями в региональной политике в январе по-прежнему остаются предвыборные поездки Владимира Путина. Сохраняется особое внимание президента к индустриальным регионам и сфере ВПК — наиболее заметными событиями в ходе визитов президента в Тверскую область, Башкирию и Татарстан стало посещение именно промышленных предприятий.

Знаковым было и посещение президентом Форума малых городов и исторических поселений, проходившего в подмосковной Коломне. Можно предположить, что таким образом были обозначены направления региональной политики Кремля на ближайшую перспективу — инвестиции в промышленные кластеры с сохранением внимания к малым историческим городам, включая развитие местного самоуправления (что, вероятно, может предполагать дополнительную поддержку окружающим Московский регион территориям ЦФО). Для губернаторов подобных регионов это дает повод для надежд на дополнительные федеральные вложения (заметная часть которых так или иначе окажется в бюджетах субъектов РФ, а не только контролирующих соответствующие предприятия госкорпораций), но предвещает и более серьезный контроль Центра за расходованием таких средств на местах.

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Внутриэлитную ситуацию в регионах в январе в заметной мере определяли перспективы региональных выборов в сентябре.

В регионах, где должны состояться в сентябре 2018 года губернаторские выборы, параллельно друг другу по-прежнему проявляются две ключевые тенденции — попытки ключевых игроков и губернаторских команд выстроить диалог и стремление местных оппозиционных политиков продемонстрировать свои возможности, чтобы в том числе усилить свои позиции в рамках такого диалога. При этом в ряде регионов, где многие ожидали заметного роста внутриэлитной напряженности, происходит достаточно результативное строительство коалиций вокруг врио губернатора. Так, показательна Омская область, где при формировании регионального правительства были учтены интересы ключевых региональных игроков.

В тех субъектах РФ, где губернаторские выборы прошли в сентябре 2017 года, многое зависит от того, насколько быстро местным игрокам удастся войти в следующие крупные избирательные кампании регионального уровня. Рост внутриэлитной напряженности может происходить в обоих случаях, но с разной мотивацией для ключевых региональных игроков.

Там, где в 2018 году значимых предвыборных кампаний не предвидится, губернатор может проводить более жесткую политику. В то же время это может вести к росту напряженности между командой главы региона и местными игроками. Показательна ситуация в Севастополе (очередные выборы в заксобрание там должны пройти в марте 2019 года): глава региона Дмитрий Овсянников смог добиться от городских депутатов ряда важных для себя решений (например, принятия бюджета региона в декабре 2017 года), но в январе столкнулся с сопротивлением городского парламента по другим вопросам (например, при утверждении плана приватизации госпредприятий). При этом в регионах, где выборы в заксобрания пройдут уже в сентябре 2018 года, местные игроки влиятельны, а протестные настроения заметны, перспектива таких избирательных кампаний может усиливать напряженность внутри самой команды губернатора.

Сохраняется в целом достаточно осторожный подход региональных элит к публичным конфликтам в ходе президентской кампании. Хотя внутриэлитные противоречия открыто проявляются в ряде регионов, президентская гонка является сдерживающим фактором, не позволяющим — по крайней мере, системным игрокам — работать на усиление напряженности на местах во избежание жесткой реакции Центра.

4. Протестные настроения

Самой резонансной политической оппозиционной акцией января стали митинги в поддержку «Забастовки избирателей» Алексея Навального. Кроме уже отмеченных очевидных аспектов (заметное снижение численности участников по сравнению с митингами, состоявшимися не только в марте и июне, но даже в октябре 2017 года), показательно серьезное снижение роли региональной повестки в ходе этой акции. Даже в Екатеринбурге, где в ней приняли участие статусные региональные политики (мэр города Евгений Ройзман, депутат гордумы Дмитрий Головин), ключевое внимание было уделено именно федеральной повестке. В марте 2017 года местная тематика (несмотря на акцент на федеральные темы) в целом ряде регионов была заметно более выраженной, чем сейчас. Такая концентрация на федеральных проблемах будет осложнять работу Навального на местах после президентских выборов, ограничивая круг его сторонников.

Владислав Фальшивомонетчик Евгений Ройзман выступает на антикоррупционном митинге 12 июня 2017 года

Из социальных акций на местах можно выделить выступления обманутых дольщиков (в том числе митинг в Пензе и голодовку в Краснодаре), а также организованный КПРФ митинг в Самаре с призывом возвращения социальных льгот пенсионерам, имевший сильно политизированный характер (акция проводилась в поддержку Павла Грудинина).

Вероятно, в феврале — марте 2018 года будут наблюдаться попытки сторонников кандидатов в президенты на местах максимально политизировать социальный протест, чтобы набрать дополнительные предвыборные очки. Там, где поддерживающие кандидатов структуры длительное время работали с социальной протестной повесткой, это может дать определенный эффект. Тем не менее многие инициативные группы, понимая, что в период президентской кампании чиновники скорее обратят на них внимание, постараются дистанцироваться от штабов кандидатов, чтобы не осложнять диалог с властями.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в декабре

Средний балл

1

1

7,27

2

2

6,42

3

3

6,37

4

4

6,33

5

5

6,30

6

9

6,25

7

7

6,22

8

6

6,20

9

8

6,16

10

11

6,12

11

13

6,00

12

12

5,95

13

14

5,90

14

16

5,87

15

22

5,83

16

15

5,80

17

21

5,76

18

19

5,70

19

17

5,64

20

20

5,58

21

23

5,54

22

18

5,52

23

27

5,50

24

24

5,49

25

26

5,46

26

25

5,44

27

34

5,41

28

41

5,38

29

29

5,36

30

31

5,33

31

30

5,30

32

28

5,27

33

32

5,25

34

33

5,22

35

37

5,20

36

48

5,18

37

-

5,13

38

40

5,10

39

38

5,00

40

39

4,96

41

35

4,89

42

42

4,80

43

43

4,78

44

45

4,75

45

50

4,71

46

49

4,66

47

36

4,62

48

47

4,58

49

46

4,55

50

55

4,53

51

54

4,50

52

56

4,49

53

51

4,35

54

44

4,33

55

63

4,28

56

58

4,23

57

57

4,15

58

61

4,12

59

52

4,00

60

68

3,95

61

53

3,90

62

62

3,87

63

60

3,85

64

66

3,82

65

70

3,80

66

59

3,77

67

67

3,74

68

65

3,67

69

64

3,63

70

69

3,60

71

74

3,58

72

83

3,57

73

71

3,55

74

75

3,52

75

78

3,50

76

82

3,46

77

79

3,40

78

81

3,33

79

76

3,29

80

73

3,25

81

77

3,11

82

80

3,07

83

72

3,00

84

84

2,95

85

85

2,88

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2018 года в нем приняло участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).