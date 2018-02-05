



Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Накануне ежегодно проводящегося 7 февраля по решению японского правительства антироссийского «дня северных территорий», по сути, «дня требований Курильских островов», и почему-то в этом году приуроченных к недружественным в отношении нашей страны мероприятиям российско-японских дипломатических переговоров в Токио в СМИ Японии, да и не только, активно комментируется, в общем-то, рутинное постановление российского правительства об использовании аэродрома на острове Итуруп не только гражданской, но и военной авиацией. Не нужно оканчивать военную академию для того, чтобы понимать, что все гражданские аэродромы в любой стране могут использоваться, особенно в период напряженности в регионе, и в военных целях.

Взлетная полоса

Однако в данном случае Токио счел необходимым выступить с близким к протесту заявлением, указав: «Мы считаем, что это может привести к усилению военной мощи России на четырех островах, что противоречит нашей позиции». А позиция Токио, как известно, состоит в том, что остров Итуруп, как и другие острова южной части Курил, России якобы не принадлежит, а является «исконной территорией» японского государства. А потому-де Москва не вправе размещать на Курилах что-либо неугодное японским властям, тем более оружие. Передавшее заявление МИД Японии посольство этой страны в Москве добавило, что «Токио хочет продолжить переговоры с Россией, чтобы попытаться разрешить более широкий территориальный спор». В переводе с дипломатического языка это означает, что надуманный «территориальный спор» должен решиться в пользу Японии, то есть Москва должна отказаться от законно принадлежащих нашей стране Курил и вопреки международным соглашениям вернуть Японии утраченное во Второй мировой войне, одним из наиболее активных инициаторов которой она и была.

О справедливости возвращения нашей стране ранее принадлежавших Российской империи территорий уже сказано немало. В данном же комментарии хотелось бы обратить внимание на вольное или невольное нагнетание СМИ вопроса об использовании аэродрома на Итурупе.

Так, например, информационное агентство Liga news сопроводило информацию об использовании этого аэродрома довольно сомнительным в дипломатическом смысле заголовком: «В пику Японии: Россия размещает на Курилах боевые самолеты». Не менее провокационно звучит и заголовок информационного агентства «Русское Агентство Новостей»: «Россия прикрыла Курилы с воздуха. Самураям больше ничего не светит».

«Отметились» и зарубежные издания. Турецкая проправительственная газета Daily Sabah сообщила с известной долей драматизма: «Япония потрясена решением России о развертывании ее военной авиации у побережья Хоккайдо — заявление МИД».

А между тем никакого драматизма нет и быть не может. Идет обычная работа по укреплению обороноспособности РФ на дальневосточных рубежах, каковыми являются и имеющие большое, можно сказать уникальное, военно-стратегическое значение Курильские острова. И в Японии должны это понимать, тем более в ситуации, когда японо-американский военный альянс под предлогом «обороны от КНДР» наращивает и оснащает новейшей ракетной и иной техникой районы Японии, выводящие на Россию и Китай, открыто объявленные Вашингтоном противниками.

А как прикажете реагировать на то, что «Япония высоко ценит представленную накануне США новую ядерную доктрину и намерена усилить потенциал сдерживания в рамках японо-американского альянса», как заявил вчера министр иностранных дел Японии Таро Коно? Сдерживания кого? Если КНДР, то тут усиливать ничего не требуется, ибо американской мощи достаточно, чтобы уничтожить одним ударом сотню таких стран, как Северная Корея.

Напомним, что в пятницу Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). А Япония, под видом «коллективной обороны» уже законодательно определившая себя «подносчиком патронов» для армии США, в этом готова активно сотрудничать. И при этом японских стратегов не смущает, что заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Пол Сельва прямо заявил, что Пентагон прорабатывает сценарии возможной войны с Россией или Китаем. Думаю, не ошибусь, если предположу, что определенная роль в этих сценариях отводится и Японии, премьер-министр которой упорно обхаживает президента РФ, склоняя его к территориальным уступкам.

Американский авианосец USS Kitty Hawk (CV 63) в порту на военно-морской базе Йокосука в Японии

Так может быть не японский МИД, а МИД России должен заявлять протесты и требовать от Токио проведения на основе конституции страны политики мира и безопасности народов, следования Акту о капитуляции Японии, в котором было дано обязательство в том, что «японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации»? Кстати, это обязательство было дано и Советскому Союзу, а значит, и его продолжателю — Российской Федерации. Или вознамерившийся переписать мирную конституцию и крепить совместно с США военную мощь страны премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже считает для себя итоги войны анахронизмом, который следует преодолеть, в том числе и в отношении решений союзников по территориальным вопросам?

Озабоченность по поводу слепого следования правительством Японии американской ядерной стратегии выражают и японцы. Сообщается, что «новая доктрина» не нашла поддержки со стороны Конфедерации переживших атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. Глава Конфедерации Мимаки Тосиюки заявил, что принятый документ препятствует мировому ядерному разоружению. Председатель организации «Хибакурэн», в которую объединены люди, пережившие бомбардировку Нагасаки, заявил, что новая доктрина смягчает стандарты применения атомного оружия, что может привести к ядерной войне.