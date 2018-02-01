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Председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский прокомментировал в эфире Польского радио ситуацию, сложившуюся после принятия сеймом и сенатом Польши поправок к закону об Институте национальной памяти. Сейчас этот законопроект поступил на подпись президенту Польши Анджею Дуде. Напомним, что в нем устанавливается уголовная ответственность за оправдание «преступлений нацистов, преступлений коммунистов, преступления, совершенные украинскими националистами и членами украинских подразделений, сотрудничавших с Третьим рейхом…», а также за публичные утверждения, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом».

Законопроект был проголосован сеймом в пятницу, 26 января. А в субботу, 27 января, когда в Польше и странах мира отмечался Международный день памяти жертв Холокоста, по поручении израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху с протестом против этих поправок выступила посол Израиля в Польше Анна Азари. Ее негативная оценка дала старт цепи различных заявлений и дискуссий, а Варшава оказалась под огнем критики со стороны ряда стран и организаций. «К сожалению, в Израиле сейчас очень часто говорят о поляках в контексте Холокоста, а слово «немцы» вообще не звучит, — парирует Качиньский. — Когда премьер-министр Матеуш Моравецкий разговаривал с премьером Нетаньяху, то тот ни разу не сказал «немцы», говорил только о нацистах, о нацистах без национальности. Это немцы, а не поляки». И далее: «Прошу помнить, что уничтожение двумя тоталитаризмами, немецким и советским — российским по сути — польского государства привело к тому, что на его территории с 1939 года, на почти 400 тысячах квадратных километрах, был позже совершен геноцид немцами, а также украинцами из УПА-ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Мы не будем сейчас говорить о том, что формулировка председателя правящей партии в части упоминания о «квадратных километрах польского государства» может расцениваться как намек на возможные территориальные претензии Варшавы к современной Украине. Скажем о другом. После 27 января сего года привычные представления о геополитической ситуации и месте Польши в мире в глазах поляков перевернулись. До сих пор «Право и Справедливость» ретранслировала картину, в которой Варшава была «главным союзником» США в Европе, а Израиль — как главный союзник «главного союзника» на Ближнем Востоке — являлся «другом». Как ныне подчеркивает Качиньский, хорошие отношения с евреями выстраивал и его покойный брат Лех Качиньский в бытность президентом Польши, и предыдущее правительство PiS во главе с Беатой Шидло. Основными «врагами» или соперниками выставляли Германию и Россию.

Lublin.com.pl Ярослав Качиньский

Теперь всё встало с ног на голову. Израиль, что стало неожиданным для Варшавы, ведет огонь по полякам из всех калибров. Но еще большей неожиданностью оказалась реакция Вашингтона, который дважды на уровне государственного департамента предупредил Польшу, что поправки в закон об Институте национальной памяти повлекут «за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами». Помимо того, республиканские и демократические законодатели — члены группы американского конгресса по борьбе с антисемитизмом — обратились с открытым письмом к Дуде, призвав его наложить вето. Это более серьезно даже, чем все публичные заявления израильских лиц. Фактически Соединенные Штаты пошли на раскол польской правящей партии или, что тоже не исключено, на проведение в ней «дворцового переворота». На подобную ситуацию был вынужден отреагировать Качиньский в упомянутом выступлении в эфире Польского радио.

Его спросили, не «попал в ловушку» президент Польши, будучи вынужден выбирать между «немилостью» председателя PiS либо президента США Дональда Трампа? «Если речь идет обо мне и президенте Трампе, то между нами есть принципиальная разница. — ответил Качиньский. — Он (Трамп — С.С.) президент могущественной державы, но страны другой, не Польши, а я — лидер правящей партии, которая выдвинула и продвигала Дуду на пост президента». Последовало уточнение: что может угрожать Польше со стороны США в связи с комментариями госдепартамента? Ответ: «Не готов в настоящий момент сказать, насколько серьезно Соединенные Штаты трактуют свои отношения с Польшей. Казалось до сей поры, что как важные. Вопрос очевидным образом сейчас стоит, но я не буду пока на него отвечать». То есть ситуация крайне неопределенная и может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

На этом фоне польское общество с растерянностью встретило реакцию России. Кремль просто отмолчался, не стал комментировать. Но ряд российских политиков, включая представителей правящей «Единой России», депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, публично поддержали антинацистскую составляющую польского законопроекта, а решение о введении уголовной ответственности за пропаганду украинского национализма назвали «отражающим мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны». Консервативное крыло польского правого лагеря, чьим кумиром является бывший министр обороны Антоний Мачеревич, пытается отыграть, представляя все так, будто Россия и Израиль подыгрывают друг другу. Говорят, что «россияне попросту подталкивают людей, которые хотят спровоцировать скандал с евреями, в Израиле есть евреи, которых подталкивают к спору с Польшей, и этот аукцион завершится выдворением Соединенных Штатов из Центральной Европы». Иначе говоря, Польше предложено вернуться в ЕС.

Kremlin.ru Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

Свой ход сделали немцы. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил по поводу польского законопроекта: «Нет ни малейшего сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев — а именно немцы». Таким образом он придал силу израильскому аргументу, говорящему, что поляки участвовали в уничтожении евреев в ходе Второй мировой войны. Если Берлин может осудить немцев, почему Варшаву не может? Есть и другое. Некоторые польские политологи усмотрели в словах главы МИД Германии желание «показать дружеское отношение к Польше», чтобы «навсегда перетащить ее в свою собственную сферу влияния». Это предположение «подтверждается» заявлениями российских политиков о «поддержке польской инициативы», а значит «весьма вероятно, что усиление германо-российских контактов» может привести к «нейтрализации потенциальных проамериканских кругов в Центральной и Восточной Европе».

Вполне возможно, что председатель «Права и Справедливости» в этой ситуации решил сыграть на упреждение во внешней и внутренней политике, отождествляя всех немцев с нацистами, а «советский тоталитаризм» рисуя как «российский по сути». Хотя где тот Третий рейх и нынешняя Германия и где тот Советский Союз и Российская Федерация? Совершенное разные вещи. Однако, используя подобную аргументацию, Качиньский всё же совершает ошибку. Берлин и Москва запомнят это и припомнят, а вот польское общество может сделать и противоположные выводы. Как замечает профессор Адам Велёмский, интерпретируя заявления Габриеля, «Германия предложила нам союз, принятие его означало бы выход из Троеморья, нормализацию отношений с Берлином, а тем самым — и с Москвой, и строительство оси Париж — Берлин — Варшава — Москва, что я считаю в нынешней ситуации вариантом для тщательного осмысления». Что ж, посмотрим.