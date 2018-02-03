30 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о проведении успешного испытания первой крылатой ракеты украинского производства. Одновременно с этим появилась и видеозапись пуска. При этом каких-либо комментариев о тактико-технических характеристиках перспективного изделия предоставлено не было, однако было отмечено, что ракета будет запускаться как с наземных пусковых установок, так и с кораблей и боевых самолётов. Что же это за ракета, и является ли она угрозой для России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР)?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов непрерывно идёт на войну

Крылатая ракета «Нептун» разрабатывается с 2016 года на основе российской Х-35

Работы над созданием крылатой ракеты в рамках ОКР «Нептун» начались ещё в 2016 году, о чём сообщалось в декабре 2017 года. Разработкой украинской ракеты, которая должна поражать наземные и надводные цели на дальностях до 280 км, занимается государственное киевское конструкторское бюро «Луч» в кооперации с другими производителями.

Казалось бы, создание «с нуля» такого сложного продукта, как противокорабельная крылатая ракета, при сегодняшних реалиях на Украине практически невозможно. Но всё несколько сложнее — «Луч» получил из России эталонный образец ракеты Х-35 ещё в 2002 году, в рамках реализации соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной отрасли промышленности от 18 ноября 1993 года. Вполне возможно, что у украинских разработчиков есть и полная техническая документация, так как изначально в СССР планировалось развернуть производство Х-35 на Харьковском авиационном заводе.

Planobrazil.com Крылатая ракета Х-35УЭ-001 для БРК «Бал»

Почти полное сходство «Нептуна» с Х-35 на опубликованной видеозаписи также нетрудно заметить, что подтверждают и авторитетные эксперты «Центра стратегий и технологий».

Сможет ли Украина пройти путь от бросковых испытаний до реальной ракеты?

Хоть испытания «Нептуна» и были представлены украинским официозом как полёт уже практически готовой ракеты, но на деле речь пока шла о бросковых испытаниях — после того, как отработал твердотопливный ускоритель, сам турбореактивный двигатель ракеты не включился. Возможно, запускался пока и вовсе макет — на первом этапе работ практически всегда отрабатывают корректность запуска, а уже потом начинают реальные лётные испытания.

Более того, ранее о низких темпах разработки «Нептуна» высказывался начальник научно-исследовательского центра вооружённых сил Украины «Государственный океанариум» полковник Андрей Дончак. По его словам, основные трудности связаны с разработкой головки самонаведения (ГСН) ракеты. Как известно, российский Х-35 использует активную радиолокационную ГСН для обнаружения и наведения на корабли противника, и именно разработка этого компонента очень сильно задержала принятие на вооружение всего изделия. Сможет ли когда-нибудь создать аналогичную ГСН Украина — большой вопрос.

Planobrazil.com ОКР «Нептун»

Другое дело — создание модификации «Нептуна» для уничтожения наземных целей. Это более реальная задача, так как системы спутниковой и инерциальной коррекции доступны на международном рынке. Более того, Украина их уже закупала для новой корректируемой ракеты под советскую 300-мм тяжёлую систему залпового огня (РСЗО) «Смерч», несмотря на заверения про использование только собственной элементной базы.

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Есть ли угроза для России?

Конечно, современный военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины находится не в лучшем состоянии, и вероятность того, что новую крылатую ракету «доведут до ума», да ещё и запустят в крупносерийное производство, очень невелика. Тем не менее полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно в отношении модификации «Нептуна» против наземных целей в сухопутной четырёхзарядной пусковой установке. Если украинские разработчики смогут достигнуть заявленной максимальной дальности в 280 км, то под ударом окажется любая точка ДНР и ЛНР, а также многие крупные российские города, такие как Брянск, Ростов-на-Дону, Курск, Воронеж, Симферополь, Севастополь и другие. Это потребует развёртывания дополнительного количества современных систем противовоздушной обороны (таких как С-400 и «Панцирь») на опасных направлениях, а также усиления средств воздушной разведки в близости от Украины с целью выявить у уничтожить пусковые установки крылатых ракет как можно быстрее.