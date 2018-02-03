Сегодня по России прокатилась волна официозных мероприятий с целью «поддержать» российских спортсменов, принявших решение выступать на предстоящих зимних играх в Южной Корее под флагом враждебного нашей стране Олимпийского комитета. То, что эти громозвучные митинги не смогут и на микрон поднять сдувшийся авторитет российского спорта, для меня очевидно. Как очевиден и их негативный эффект для достоинства действующей власти.

Валентина Андреева ИА REGNUM Разрушенный мост в сельской местности. Поволжье. Россия. 2010-е годы

Точно то же самое скажу и о денежных вливаниях в исправление положения, в котором оказались российские спортсмены: хорошо, конечно, когда и Россия в сердце и деньги в кармане, но второе, как постоянно убеждает нас жизнь, далеко не всегда обеспечивает первое. Главное же, о чём хочу сказать в данной связи, — это не взаимосвязь (или отсутствие таковой) между премиями и мотивацией или бонусами и патриотизмом. Главное — это ярко высветившийся происходящим откровенно избирательный характер государственной ответственности и беззастенчивость проводимой в нашей стране политики социальной сегрегации.

У спортсмена есть главная мечта в жизни — выступить на олимпийских играх, говорят нам. Он, мол, к этому долго готовился и несправедливо было бы лишать его такой возможности. А если уж государство не обеспечило ему права поехать на олимпиаду вообще (мы говорим в данном случае о «чистых» с точки зрения употребления допинга спортсменах) или соревноваться с атлетами из других стран под своим национальным флагом, то оно должно и извинения принести, и «компенсировать» спортсменам понесённый «ущерб».

Фотовыставка «20 лет без СССР» Обезлюженные города

Так оно и происходит, и у меня нет сомнений в том, что в случае неспособности обеспечивать законные интересы граждан государство должно нести за это ответственность. Вот, однако, какой вопрос уместно задать в данной связи: что делать с его неспособностью обеспечивать подобные законные права других граждан, спортсменами не являющихся?

Вспомним, сколько наших сограждан в последние десятилетия были лишены права на осуществление своих профессиональных устремлений, на достижение мечты, просто на достойную жизнь. Это многие и многие миллионы человек. Вспомним о миллионах соотечественников, в одночасье оказавшихся за пределами Родины.

Вспомним сколько молодых людей, выбравших военную профессию, были уволены из вооружённых сил лейтенантами и капитанами, без пенсии и пособий. Или вынуждены были уйти сами, не захотев служить в чужих армиях, но и не имея возможности перебраться в Россию.

Вспомним об учителях, которые были вынуждены оставить любимую профессию только потому, что установленная государством оплата их труда не позволяла, да и сегодня не позволяет обеспечивать достойную жизнь для их семей. Или потому, что школа, в которой они работали, была закрыта в целях «оптимизации».

Вспомним, сколько врачей и медперсонала, работников детских садов и яслей, особенно в сельской местности, испытали то же самое.

Фотовыставка «20 лет без СССР» Разрушенная промышленность

Сколько учёных, инженеров, высококвалифицированных рабочих не смогло достойно продолжить свой профессиональный путь.

Скольким работникам музеев, библиотек, различного рода детских и юношеских творческих школ непродуманная политика государства в эти годы закрыла жизненные пути, возможность осуществления своей мечты.

А работники сельского хозяйства, просто сельские жители и жители малых городов?

И заметьте, эти оборванные государством жизненные пути, оборванные полностью, а не частично, как в случае неучастия спортсмена только в одном, пусть и наиболее престижном в пятилетку международном соревновании, были путями общественного блага, а не личной самореализации. А что такое, положа руку на сердце, участие в олимпийских играх не под своим государственным флагом, как не личная самореализация?

Заведомо прошу извинения у тех, кого не поименовал, говоря об обездоленных в результате политики, проводимой российским государством после 1991 года. Прекрасно понимаю, что этот список огромен. И, самое главное, это скорбный список, ибо очень и очень многих эта политика, эти волчьи законы навязанного нашей стране рынка свели в могилу. Миллионы разрушенных семей. Миллионы детей с психологическими травмами от страданий своих выброшенных за борт жизни родителей. Миллионы не родившихся или погибших младенцев. А нам всё твердят про несколько сотен «несправедливо пострадавших» и «заслуживающих поддержки» спортсменов!

Цуканов М.В Рус сдавайс

Кто-то скажет, что они особенные, внешний престиж страны поддерживают. А простой работяга только ради внешнего престижа и напрягаться бы не стал — он пользу самой стране, её гражданам приносит.

Конечно, никто не рассчитывает, что нынешняя власть что-то кому-то из тех, кого я перечислил выше (не спортсменов), действительно компенсирует.

Да, о намерении защищать соотечественников говорится много, но проблем у них меньше не становится — как в тех странах, где они сегодня живут, так и в России. Да, престиж некоторых профессий восстанавливается, но делается это очень медленно. Да, зарплаты выросли, но мизерно. Про пенсии я и не говорю: они так же отражают уже сделанный гражданами вклад в национальное достояние страны, как официальный прожиточный минимум — те средства, на которые действительно можно прожить.

Извинения? Лично Борис Ельцин, как мы помним, попросил прощения у граждан России, но мало кто его простил, а грохот стройки «Ельцин-центра» и гвалт раздающейся оттуда антисоветской, либеральной и прозападной пропаганды вообще сделал неактуальными эти воспоминания. Тем более что никто из «птенцов гнезда Борисова» его примеру не последовал.

Одним словом, хватит уже про несправедливо ущемлённых спортсменов! Просить прощения нынешнее государство должно у простого народа. И им же платить компенсации. Спортсменам — выступать? А нам — выживать, трудиться и страну развивать.