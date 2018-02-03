



Информационная служба Архиепархии / Наталья Гилева Кардинал Паролин в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. 21 августа 2017 года

На днях в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский сделал довольно смелое суждение. Он заявил, что российское общество не готово к визиту главы Римско-католической церкви, поэтому встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в России пока не представляется возможной.

«Вопрос «когда папа приедет в Россию» давно подспудно звучит, — сказал Ковалевский. — Мое частное личное мнение — я не вижу сейчас возможности приезда папы Римского в Россию, поскольку считаю, что наше общество пока к этому не готово, зачем торопить события? То, что дипломаты говорят, я скажу простым понятным языком. Сейчас нам стоит только молиться об этом, я призываю к этому и нашу общину, и православных братьев. Такая встреча безусловно пошла бы на пользу российскому обществу, но не думаю, что сегодня». При этом, как отмечают информационные агентства, «в представительстве Ватикана в Российской Федерации прокомментировать высказывание Ковалевского отказались».

NVO Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве

Вопрос в том, что стоит за словами отца Игоря — обычное разочарование православно-католическим диалогом или нечто большее? С одной стороны, у российских католиков есть основания пессимистично относиться к перспективам визита папы Римского (кто бы им ни был) в Москву. Даже после встречи в феврале 2016 года на Кубе понтифика и патриарха спикеры Русской православной церкви, а вслед за ними и Католической церкви, неоднократно говорили, что речь о новых переговорах не идет. В данном случае высокопоставленные католики, отказываясь высказываться в пользу скорой встречи Франциска и Кирилла или даже приезда папы в Россию, скорее помогали своим православным коллегам, которые столкнулись — как на той же пресс-конференции отметил секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) — с тем, что множество верующих РПЦ выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей.

Однако, по словам отца Стефана, в то же время конкретные действия, осуществленные после исторической встречи патриарха Кирилла с папой Франциском, должны были развеять опасения верующих обеих Церквей. Это первое. Есть и второе. Свои страхи имеются у российской католической общины. Ведь общение между Россией и Ватиканом проходит по государственной линии (Кремль — Ватикан) и церковной (Московская патриархия — Святой престол). А вдруг для Ватикана межгосударственные отношения окажутся более важными, чем межцерковные? Чтобы было понятно: такие же опасения, например, сейчас царят у китайских католиков, не признанных властями КНР. Эти верные боятся, что в попытке наладить отношения с Пекином их интересами Римская курия может пожертвовать. Дело дошло до того, что государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин был вынужден на днях заявить, что ничего подобного нет. Ватикан в диалоге с Китаем преследует «духовную цель» и «не просит ничего, кроме исповедания собственной веры и окончательного закрытия долгого периода противостояний».

Нечто такое происходило в контексте визита в Россию кардинала Паролина в августе 2017 года. Он проходил на очень высоком уровне. Его готовили МИД России и их ватиканские коллеги из государственного секретариата при участии российского посольства при Святом престоле и апостольской нунциатуры в Москве. Госсекретарь тогда встретился с президентом России Владимиром Путиным, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Итоги визита в Ватикане оценили как очень хорошие. Они продемонстрировали, что дипломатический диалог между нашими странами стал стабильным и конструктивным, что показали последующие контакты как по двусторонней линии, так и на полях международных саммитов. Между тем, описывая итоги пребывания Паролина в России, американский католический портал National Catholic Reporter замечал, что «генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский с горечью отказался от комментариев по итогам визита, сообщив нам 24 августа — это «чисто официальное мероприятие, не влияющее на местную Церковь».

Kremlin.ru Владимир Путин и кардинал Пьетро Паролин. 23 августа 2017

Но это не так. Вот что говорил апостольский нунций в Москве архиепископ Челестино Мильоре в интервью ИА REGNUM по итогам пребывания в России кардинала Паролина: «Когда он (госсекретарь — С.С.) делал некоторые итоговые комментарии, то определил различные состоявшиеся встречи как значительные и конструктивные, для которых была характерна атмосфера взаимной сердечности, выслушивания друг друга и уважения. Среди наиболее значительных моментов он упомянул мессу, которую служил в католическом кафедральном соборе в Москве. На него произвели впечатление вера и преданность собравшихся, продемонстрировавших привязанность к папе и удовлетворение принадлежностью ко Вселенской церкви… Я бы особенно отметил ту свободу и откровенность, с которой вопросы повестки дня были выложены на стол, а также реализм и добрую волю обеих сторон к их разрешению, с которыми они обсуждались. Много значит настроение встречи».

Это вполне снимает «беспокойство» о том, что российские католики останутся неприкаянными, а их интересы — забытыми, например, ради проведения визита папы в Москву. Учитывая, что нунций является официальным представителем Святого престола в стране своего пребывания, логичным будет ориентироваться на его оценку, а не «частное личное мнение».