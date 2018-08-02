



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Похоже, прогнозы ИА REGNUM относительно перспектив развития турецкой военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии по направлению Африн — Манбидж вновь сбываются. Американцы уперлись. Они отказываются поддерживать Анкару в ее борьбе с сирийскими курдами. Заявляют, что продолжат борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая, по их мнению, не завершена. В сторону Африна продолжается продвижение войск сирийской правительственной армии. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы «очистят Манбидж от курдских боевиков, рядом с которыми дислоцированы американские военнослужащие».

Как пишет The New York Times, «возрастает вероятность военного конфликта между турецкими и американскими войсками, если Анкара продвинется дальше на восток» — и это «обстоятельство может стать беспрецедентным для НАТО». Вашингтон сообщает, что продолжает обсуждать с Турцией вопросы проведения операции «Оливковая ветвь» на всех уровнях, настаивая на «ограничении ее по времени и масштабу» и переключении главного внимания на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как отмечают в этой связи многие турецкие эксперты, Турция оказалась в Сирии «в войне, внутри которой существуют еще и другие войны». Однако сирийские курды неожиданно для Анкары могут стать всего лишь одним из вызовов, с которыми сталкивается внешняя политика Турции.

Так, ВВС, комментируя развитие событий на севере Сирии, вспомнила о временах, когда эта территория находилась под французским мандатом. Британская корпорация указывает на составленную в 1935 году французами военную карту Сирии, на которой отмечены религиозные и этнические общины, существовавшие до того, «как Франция передала Турции часть средиземноморского побережья — Александреттский санджак». Турки переименовали эту территорию в «Хатай», его население в то время состояло из примерно 50% арабов, 40% турок и 10% армян. «Сейчас это область на юге Турции, но сирийские карты до сих пор обозначают границу с Хатаем как временную, — указывает ВВС. — Африн, примыкающий к Хатаю с востока и к провинции Идлиб с севера — одна из жертв претензий на контроль над этой территорией: Турция вновь пытается выдавить из этого района местных курдов, которых считает террористами».

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Италия — Россия — Польша — Канада — Турция — Иордания Геноцид армян в Турции

Об армянах Хатая сегодня можно сказать следующее. Многие из живших там пяти тысяч человек этой национальности покинули свои села и переселились в Ливан, основав там город Анджар. Эту же тему поднимает кувейтское издание Al Rai Kuwait: «В Сирии на фоне странных международных разногласий, замалчивания проблемы прав меньшинств и недостаточного обеспечения их безопасности армянская история в Османской империи повторяется в Африне с курдами. И под прежним историческим предлогом: борьбы с терроризмом! Даже если все региональные силы выступают против разделения Сирии, которая страдает от внутренних войн, то это «против» ни в коем случае не должно быть предлогом для истребления народа». Так что, как видим, на Западе и Ближнем Востоке стали проявлять себя силы, которые считают необходимым мировой политике вернуться к относительно недавним трагическим страницам региональной истории. Причем, первым стал доставать скелеты из исторических шкафов сам Эрдоган.

Он заявлял, что «если мы остановимся в этот решающий момент, когда пытаются перестроить мир и наш регион, то нам придется столкнуться с Севрским договором». Напомним, что Севрский договор был подписан в августе 1920 года между султанским правительством Турции и победившими в первой мировой войне союзными государствами. Турция признавала Армению как «свободное и независимое государство», правда, в иных границах, в которых находится сейчас Армения в Закавказье. Договор не исключал и появления на Ближнем Востоке Курдского государства. А недавно Эрдоган во время визита в Грецию, подверг сомнению Лозаннский мирный договор 1923 года, который установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи. И в этом историческом контексте совершенно в ином свете начинает представляться фактор заметной активизации политики Франции на сирийском направлении.

Границы Турции по Лозаннскому мирному договору

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Анкару, что ее операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов «не должна стать поводом для вторжения в страну». Возможно, Макрон желает вернуть Париж на Ближнем Востоке в первый ряд тех, кто участвует не только в урегулировании сирийской проблемы. По мнению турецкой газеты Hürriyet, это может уготовить Анкаре немало самых неожиданных геополитических сюрпризов, особенно если французский президент введет в игру, наряду с курдской, и армянскую карту. Турецкое экспертное сообщество уже давно признает, что «курдский вопрос на Ближнем Востоке исторически так или иначе связан с проблемами, с которыми в прошлом сталкивались армянская община и православные сирийцы». А что дальше?

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, «неожиданно» заявил, что «активизация военных действий в зоне деэскалации в сирийском Идлибе приведет к новому потоку беженцев из этого региона». В свою очередь Международная кризисная группа (ICG) опубликовала доклад, в котором говорится, что «насилие в турецких городах между принимающими общинами и сирийскими беженцами значительно возросло». Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман аль-Тани предупреждает, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способно «снова поднять голову». А The New York Times уверено, что «война в Сирии продлится до 2022 года». Так что многое еще впереди.