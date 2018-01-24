Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова показала на конференции в Российской государственной детской библиотеке современные книги для детей, которые ее возмутили: их и взрослым «показывать страшно».

Эдвард Мунк. Дети на улице. 1915

В частности, омбудсмена впечатлило стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который «упал в унитаз». Всего в «список» Кузнецовой вошли 16 книг, среди них — сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

«Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — «Куда скачет петушиная лошадь». <…> Посмеяться есть над чем, но и задуматься тоже», — сказала Кузнецова.

«Петушиная лошадь»

Слова омбудсмена прокомментировал автор «Сказа про глаз» Игорь Иртеньев. Он назвал заявление Кузнецовой признаком «предвесеннего обострения», которое, скорее всего, — «вопрос медицинский». «Видимо, все остальные проблемы, связанные с защитой прав ребенка, у нас решены», — добавил Иртеньев.

Действительно, далеко не все проблемы, связанные с защитой прав ребенка, в России решены. Более того, они очень далеки от решения. Но это не повод отказаться от обсуждения поднятой Кузнецовой проблемы.

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А она настолько острая, что даже школьные учебники давно находятся у родителей под подозрением. В интернете как грибы после дождя растут группы и сообщества, в которых родители обмениваются советскими учебниками, как бумажными, так и электронными. Потому что уверены — они лучше современных и учиться нужно именно по ним.

Советские учебники и переиздают: например, Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) выпустила современную редакцию учебника по арифметике для 1-го класса авторов А. С. Пчёлко и Г. Б. Поляк. Его суть в том, что всё изложение материала основано на практике, на том, что ребенок знает и понимает. В нем нет абстрактных схем, которые ребенок не понимает, а зазубривает.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Переизданный учебник «Арифметика»

Что касается детских книг, то ситуация давно угрожающая. Дело ведь не только в книгах откровенно пошлых или низкого качества, которые попадают на российские прилавки, но и в том, что детям могут показать в школах. Так, в 2013 году Институт толерантности по инициативе известного российского писателя Людмилы Улицкой разработал и начал осуществлять специальный детский проект «Другой, другие о других», призванный воспитывать толерантность с детства. Напомню, что Институт толерантности является преемником программного направления «Толерантность» Института «Открытое Общество», т. е. Фонда Сороса.

Одной из изданных в рамках проекта книг стала «Семья у нас и у других» автора Веры Тименчик. Из нее 10−12-летние дети могут узнать не только о прелестях однополой любви, но и об истории гомосексуальных браков и их легализации в других странах. Также в книге довольно подробно описывают случаи инцеста. И по таким книгам предлагалось проводить в образовательных учреждениях России «уроки толерантности», приуроченные к международному Дню толерантности.

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Еще один показательный случай произошел в 2015 году в Коми: там в Национальной детской библиотеке имени Маршака для прочтения 12-летней девочке предложили книгу «Oh, Boy!» французской писательницы Мюрай Мари-Од про сирот и гомосексуализм. В книге в красках расписано, какие уроды гетеросексуальные люди и как замечательна «голубая» семья, в которую попадают трое детей.

Напомню, такая пропаганда является нарушением закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а потому родители могут смело требовать убрать такую книгу из детской библиотеки, если столкнулись с этим. Но дело же не только в том, что книги не по возрасту, например, «Откровенный разговор об этом» издательства «Эксмо» можно купить свободно в магазине.

А в том, что вместо низкокачественной литературы для детей нет почти ничего. И чем проще и красочнее — тем активнее к ней тянется ребенок. Ему смешно от «глаза», который «упал в унитаз», и весело от бессодержательных завлекательных картинок. И остановить ребенка можно только воспитанием в нем вкуса — а кто этим будет заниматься?

Школа, в которой почти нет ни достойного преподавания литературы и русского языка, о чем с тревогой говорят эксперты, ни воспитательной функции? Родители, которые не то, что книжку сами не успевают прочесть, но и своего ребенка слушают вполуха от усталости?

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Дети, воспитанные на подобных развлекательных и «просвещающих» книжках, становятся легкой добычей социальных сетей и интернета. И отсюда следуют и дикие случаи нападения в школах, и гомосексуальные танцы ребят-курсантов геройской профессии: теряются все ориентиры, ребенок не понимает, что хорошо, и что плохо.

Обществу необходимо понять, что оно уже перешло определенную грань, и начать перестраивать всю систему, вернув в нее воспитание и развитие человека. Тогда и запретительные меры в значительной степени не понадобятся.