Мэр Риги Нилс Ушаковс «иронично» прокомментировал запущенное Центром государственного языка Латвии мобильное приложение «Друг языка». Вот что он дословно написал на своей страничке в Facebook:

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке».

Если лидер крупной партии — я имею в виду Социал-демократическую партию «Согласие», — претендующей на то, что она выражает и защищает интересы русских в Латвии, неспособен в данном случае ни на что большее, чем ирония, — это, конечно, диагноз, который этот лидер ставит и самому себе, и своей партии. Одновременно это и закономерное следствие взятого «согласистами» ещё в 1990-е курса на уступки в вопросах, касающихся важнейших жизненных прав русских в Латвии.

Несколько ранее, напомню, Нил Ушаков прокомментировал перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения в том смысле, что такие действия правительства «приведут к протестам и напряжению в обществе». Их, судя по содержанию комментария лидера «Согласия», ему хотелось бы избежать. Интересно, много ли среди русских жителей Латвии тех, кто искренне верит, что, уклоняясь от протестов, можно обеспечить себе достойное положение в этой стране?

Иван Шилов ИА REGNUM Нил Ушаков

Напомню, что предшественник Социал-демократической партии «Согласие», Партия народного согласия с первых дней своего существования старалась выступать в качестве некой «центристской» политической силы, которая, с одной стороны, как бы защищает права национальных меньшинств и выступает за улучшение отношений с Россией, а с другой, и это главное, — остаётся приемлемой для латышского истеблишмента в качестве возможного участника правительственной коалиции. Приемлемыми «согласисты» хотели быть не только для латышского истеблишмента, но и для российских политических и бизнес-кругов прозападного свойства, проявлявших интерес к Латвии. В целях этой «приемлемости» лидеры ПНС были изначально готовы снижать принципиальность постановки тех или иных политических и правозащитных вопросов. Другими словами, их действия мешали не только правильному формированию русской политической среды в Латвии, но и выработке эффективного курса поддержки проживающих в Латвии соотечественников со стороны России.

Неудивительно поэтому, что в «Русской весне» 2004 г. в Латвии руководители ПНС участия не приняли. И тем позорнее потом, в ходе выборной кампании 2006 года, выглядели их попытки перехватить у партии «За права человека в единой Латвии (ЗаПЧЕЛ) лозунги «Мы за русский язык, мы за русские школы!».

Напомню также, что, став в 2009 году так называемым «первым русским мэром» Риги, Нилс Ушаковс вскоре закрыл 10 русских школ, в том числе и те, в которых его сторонники проводили агитацию накануне выборов, обещая поддержку в их сохранении. Отказался новый мэр и от переименования улицы Джохара Дудаева в Риге, хотя неоднократно, в том числе во время визитов в Москву, обещал это сделать.

Otto Magnus Улица Джохара Дудаева в Риге

В 2010 году, проводя свою очередную предвыборную кампанию, «согласисты» практически полностью ушли в ней от вопросов, которые касались русского языка, образования и вопросов массового безгражданства. В 2011 году фракция «Центра согласия» проголосовала вместе с латышскими этнорадикалами за увеличение так называемых «языковых штрафов». Тогда один из активистов ЗаПЧЕЛ Андрей Толмачев оценил этот шаг как «еще один сигнал со стороны ЦС правящей элите, что ради вхождения в правящую коалицию ЦС готов идти на все, вплоть до сдачи «русских вопросов».

Именно приняв эти сигналы, после выборов 2010 года латышские этнократы пошли по пути ужесточения своей политики, и в частности начали кампанию за полный перевод всех русских школ на латышский язык обучения.

Ответом стала инициатива созданного с этой целью не без поддержки ЦС общества «Родной язык» по проведению референдума за признание русского языка вторым государственным, но уже на внеочередных выборах 2011 года «Центр согласия», вернувшись к конформистской политике, призвал «объявить мораторий на национальные и языковые вопросы и заняться экономикой». Следуя этой линии, руководство ЦС отказалось от участия в выдвинутой ЗаПЧЕЛ инициативе проведения референдума об изменении закона о гражданстве с целью ликвидации института «неграждан» в принципе, то есть присвоения негражданам гражданства без прохождения процедур натурализации (так называемый «нулевой вариант»). Между тем этот референдум, по оценке экспертов, был гораздо более перспективен, чем референдум по языку.

Список сюжетов, иллюстрирующих присущую «Согласию» линию на соглашательство, можно было бы продолжить. Можно было бы дополнить его примерами поддержки этой категорией так называемых «русских» политиков Латвии евроатлантических установок официальной Риги, осуществление которых ведёт к серьёзному осложнению и военно-политической обстановки в Прибалтике, и обстоятельств российско-латвийских отношений. Мне, однако, думается, что это лишнее.

Главное понятно. Осенью 2018 года в Латвии состоятся очередные парламентские выборы. Размышляя над тем, кому отдавать свой голос, русским Латвии предстоит определиться, насколько их устраивает ситуация, когда в ответ на новые шаги власти по ущемлению их прав, осложнению их жизни, усилению ассимиляции выбранные ими лидеры не решаются не то что на призыв к встречному протестному действию, но даже просто на что-то более внятное, чем подобострастное словоблудие.