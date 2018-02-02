В пресс-центре ИА REGNUM обретение независимости республиками Закавказья обсуждают кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, главный редактор издательства «Алгоритм» Александр Колпакиди, кандидат исторических наук, научный сотрудник МГИМО Михаил Волхонский, шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM, кандидат исторических наук Станислав Тарасов. Дискуссию ведёт главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио REGNUM

Хотели ли Грузия, Армения и Азербайджан независимости? Сопротивлялись ли они турецким, германским и британским оккупантам? Как они относились к Русской армии? Готова ли была Грузия стать колонией Италии?