Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экспансия

Свой визит на форум в Давос президент Украины Пётр Порошенко постарался использовать с максимальной пользой, а именно — попытался зазвать инвесторов.

«Сегодня была дискуссия — стакан наполовину полон или пуст. У меня есть новая версия — стакан уже не наполовину, мы имеем уже больше. И это важное сообщение — пожалуйста, больше не тратьте время и не ждите июня-июля-августа или осень. Это правильное время и место сегодня быть в «Украинском доме» в Давосе. Мы ждем вас, инвесторов», — заявил глава государства.

Однако даже осень 2018 года — это слишком оптимистичный срок для начала т.н. «большой» приватизации.

Закон о приватизации у украинской власти наконец-то есть — не прошло и нескольких лет напряженной борьбы. Однако чем больше экспертное сообщество его анализирует, тем чаще звучит вопрос: «А что вообще с ним делать?».

Как уже отмечалось, закон предполагает внесение изменений в 20 подзаконных актов: постановления кабмина, распоряжения самого фонда госимущества. Положим, с этим справятся быстро. Однако затем нужно подготовить список предприятий на приватизацию — успеть должны за 3 месяца после вступления закона в силу. Это важная оговорка. Прошло уже полторы недели с момента принятия закона верховной радой, однако он до сих пор даже не подписан Порошенко. И если верить ему, то заблокировать подписание пытается как раз парламент. Если допустить, что президент подпишет закон 1 февраля, то перечень объектов будет готов только к майским праздникам.

«Далее подготовка к приватизации крупных объектов может занять до 12 месяцев, а перед выборами (март и октябрь 2019 года) продажа госпредприятий может неоднозначно быть принята населением и электоратом. Таким образом, продажи начнутся уже после выборов», — прикидывает глава аналитического департамента Dragon Capital Андрей Беспятов в комментарии для еженедельника «Фокус».

И даже это ещё не всё. Один из наиболее привлекательных для инвесторов моментов в новом законе — регулирование сделок по английскому праву. Однако оно ограничено по времени и действует только до 2021 года. Т. е. по факту у участников приватизации на Украине будет только 1 год, чтобы им воспользоваться.

Валюта

После январских пиков, вызванных, очевидно, праздниками, гривна наконец-то стала укрепляться. По состоянию на 31 января доллар стоил 28 грн. (-0,87 грн. с 24 января), евро — 34,78 грн. (-0,56 грн.). Российский рубль откатился до 0,497 грн. (-0,012).

Межбанковский курс, видимо, реагирует на избыточное предложение валюты (см. ниже), поэтому достаточно сильно оторвался от официального: 27,81—27,85 грн./долл. (-0,77 грн.). Курс «чёрного рынка» с ним почти совпадает: 27,83—27,9 грн. (-0,95 грн.).

«Я не ожидал бы стабилизации курса гривны в ближайшее время. Потому что должны прийти некие позитивные новости о том, что Украина продолжает сотрудничество с МВФ. Пока этих новостей нет, давление на национальную валюту будет продолжаться, думаю, что до марта», — комментирует изданию «Обозреватель» управляющий партнер Capital Times Investment Company Эрик Найман.

Впрочем, тут дело не только в позитивных новостях и подтверждении сотрудничества, но и в том, что в начале февраля Украина должна совершить очередные выплаты по кредитам Фонда.

Прямо сегодня валютный рынок стабилизировался и пережил ажиотажный спрос на валюту. Однако и в конце прошлой недели, когда курсы ещё зашкаливали, в НБУ были настроены спокойно:

«Мы не видим сегодня оснований применять такие кардинальные валютные ограничения, как те, которые были введены национальным банком в 2015 году. Валютный рынок более-менее стабилен. Волатильность не является критической. Мы уже третий год подряд понимаем, как ведут себя экспортеры и импортеры», — говорил на брифинге исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

К слову, нынешнее укрепление гривны началось в прошлую пятницу после того, как государственный «Укргазбанк» вышел на рынок с избыточным предложением валюты. По слухам, источником доллара стал «Нафтогаз» — основной клиент «Укргазбанка». После чего сработал эффект домино: видя падающий курс доллара и евро, в банки потянулось население, и уже в начале текущей недели курс в обменных пунктах был около 28 грн./долл.

Экс-министр экономики Виктор Суслов уверен, что нынешнее укрепление долгим не будет.

«Наша девальвация будет продолжаться. Есть особенности украинской финансовой политики. Это выпуск эмиссионных денег в обращение. Скажем, в последние годы очень много денег выпустили в целях национализации Приватбанка [в сумме около 200 млрд грн. — Ред]», — приводит его слова realist.online.

Torange.biz Украинская гривна

МВФ

На минувшей неделе президент Украины Пётр Порошенко в Давосе встречался с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Встреча получилась достаточно напряжённой.

«Лагард озвучила порядка 20 пунктов требований. Ряд обязательств власть должна выполнить в течение двух недель… Нам сказали, что три года с нами баловались, и добавили, что судей Антикоррупционного суда должны назначать доноры. В противном случае денег не будет… Совсем. А пиковые выплаты по внешним долгам никто не отменял», — сообщает «112.Украина» со ссылкой на свои источники в украинской делегации в Давосе.

При этом в вопросе с кредитованием МВФ предпочитает придерживаться золотого правила Остапа Бендера: «Утром деньги — вечером стулья». Т. е. часть требований нужно выполнить уже к середине февраля, а вот деньги обещают в апреле (версия Порошенко) или даже к маю (версия министра финансов Александра Данилюка).

В свою очередь, замглавы национального банка Украины Дмитрий Сологуб уточнил, что в первом квартале транша ожидать однозначно не следует, а вот когда следует — неизвестно.

«Наш официальный прогноз, который мы делали еще в октябре, — что Украина получит в 2018 году два транша. В первом и в третьем кварталах. Но сейчас говорить о первом квартале — уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьезные процедуры. Да и в целом перспективы сотрудничества прогнозировать достаточно сложно. Потому что всё зависит от того, будут ли приняты законы. МВФ достаточно четко обозначил свои требования, и мяч сейчас на украинской стороне», — комментирует банкир.

За соблюдением ультиматума и принятием необходимых законов будет следить миссия МВФ, приезд которой ожидается как раз в середине февраля.

На самом деле всё, чего требует МВФ от Украины, можно выполнить за месяц, считает специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса:

«Откуда возникает май — потому что надо поднять цены на газ, а премьер дал честное «пацанское слово», что цены не будут подняты в этом отопительном сезоне. Вот отопительный сезон заканчивается в апреле, после чего цены могут быть пересмотрены, чтобы премьер не нарушал своего слова. А антикоррупционный суд — это вопрос двух голосований парламента, это вообще не проблема сделать на протяжении пары недель», — отметил он в эфире радио «Голос Столицы».

Зато глава минфина похвалился, что по крайней мере одно из требований украинская делегация сняла с повестки уже в Давосе — касательно пенсионной реформы. Оказалось, что замечания у МВФ были не к ней, а к постановлениям кабмина, которыми она вводится в жизнь (Украина не согласовала их с Фондом). Ещё одно послабление — земельная реформа. В МВФ в очередной раз согласились не педалировать эту тему и сосредоточиться на остальных.

А вот некоторые послабления существуют только в реальности администрации Порошенко. Оказалось, что медиакоманда президента усиленно распространяет информацию о том, что Порошенко якобы удалось убедить Лагард смягчить требования в отношении антикоррупционного суда. А также о том, что региональный директор Всемирного банка Сата Кахонен, не так давно раскритиковавший руководство Украины в письме в адрес администрации президента и парламента, была уволена. Причём в АП уже и сами поняли, как «лопухнулись», и дали команду своим проплаченным блоггерам опровергать ранее ими же размещённые фейки.

На самом деле МВФ в отношении антикоррупционного суда не отступала ни на шаг, а региональный директор ВБ работает, как и работал. Тем не менее медиаресурсы, подконтрольные президентской администрации, в том числе в социальных сетях, активно «разгоняли» эту информацию в украинском сегменте интернета.

Источники «112.Украина» поясняют также, почему Порошенко согласился с требованиями МВФ на повышение тарифа на газ для населения — виноваты олигархи:

«Нам сказали, что из-за дотирования олигархов (в частности, повышения индикативной цены угля на 25%) и очередного повышения минимальной зарплаты в бюджете многомиллиардная дыра. Ее нужно как-то перекрывать… У него не было другого выхода, поскольку нужно обеспечить пиковые выплаты по внешним долгам. Можно, конечно, выйти на внешние рынки и занять 3—4 миллиарда долларов, однако этого недостаточно, и неизвестно, какие будут проценты без поддержки Фонда».

Впрочем, находятся люди, которые даже в этой показательной порке Фондом руководства Украины увидели позитивные моменты. Так, председатель совета национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире «5 канала» заявил, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика, и показала это именно встреча с Кристин Лагард.

Украинский бензин

Топливо

По состоянию на 30 января декабря за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 30,37 грн. (+0,77 грн. в сравнении с 22 января, +1,94 грн. с начала года), за литр А-92 — 29,62 грн. (+0,77 грн., +1,93 грн. с начала года). Дизтопливо — 28,16 грн./л (+0,73 грн., +1,95 грн. с начала года). Впервые в истории цены на дизтопливо на отдельных АЗС пробили планку в 30 грн./л. Учитывая, что речь идёт о крупных игроках рынка розничного топлива (ОККО, WOG), следует ожидать, что за ними подтянутся и остальные участники.

Автогаз также подорожал — до 13,22 грн. (+0,13 грн., +0,41 грн. с начала года).

Аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко в комментарии изданию «Апостроф» предложил свой способ удешевления стоимости моторного топлива. По его мнению, необходимо «…перевести зафиксированный в евро акциз в гривну, а также ввести плавающий акциз, действовавший в Украине некоторое время в 2012 году». Когда котировки на нефть и нефтепродукты идут вверх, акциз снижается, и наоборот, — поясняет эксперт. Одна беда: сегодня акциз на топливо — важный наполнитель бюджета Украины. А снижать доходы бюджета (даже если через год-полтора это снижение будет компенсировано доходностью других статей) украинские депутаты очень не любят.

Впрочем, по последней информации, оптовые цены на топливо уже начали реагировать на снижение стоимости нефти, а также на укрепление гривны. Вопрос лишь в том, когда эта реакция докатится до розничного рынка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аграрная сверхдержава

Разное

В мировом рейтинге инновационных экономик, составленном Bloomberg, Украина заняла 46-е место из 50 возможных. Это несколько нетипичный рейтинг ранжирования экономического потенциала, среди исследуемых критериев — количество технологичных публичных компаний, научный потенциал, поэтому и соседи Украины несколько непривычные: на ещё более низких местах в рейтинге расположились Кипр, Южная Африка, Иран и Марокко. Следует отметить, что ещё в 2015 году Украина занимала 33-е место в этом рейтинге и с тех пор последовательно опускается, рискуя такими темпами через 2—3 года занять в нём последние позиции или вообще покинуть его. Вряд ли индекс инновационности экономики Украины падает такими темпами, скорее, это другие участники развивают у себя необходимые отрасли, тогда как Украина, в соответствии с объявленным несколько лет назад Вашингтоном курсом, претендует на звание аграрной супердержавы.

В связи с этим стоит процитировать представителя соседнего государства.

«…10 лет назад мы продавали практически сырье, то сегодня — конечный продукт с высокой добавленной стоимостью», — похвалился первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич в эфире телеканала ОНТ.

Именно поэтому Украина сегодня продаёт в Белоруссию более 75% картофеля, поставляемого на внешний рынок. Это в 2,1 раза больше, чем в 2016 году.

Промышленное производство на Украине в 2017 году сократилось на 0,1%. Учитывая небольшую динамику, корректнее, пожалуй, говорить даже не о снижении, а о топтании на месте. Напомним, что 2016 год был не слишком успешным для украинской экономики, что отразилось и на результатах внешней торговли. В этом году результаты выше примерно на 19%, однако, как видим, на результатах промышленности рост экспорта не сказался никак. Довольно тревожный симптом, учитывая, что импорт за прошлый год вырос на 27%.

Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в своём материале для UBR уточняет, что в сравнении с 2013 годом Украина почти потеряла экспортный рынок СНГ: продажи упали на 67%.

То, что промышленность буксует, показывает и рынок труда — на Украине насчитывается 1 млн вакансий, что на 10% больше, чем в прошлом году. На 11% выросло количество работодателей, которые не могут сами подыскать персонал и обращаются для этого к государственным центрам занятости. Тем не менее при таком богатстве предложения Госслужбе занятости удалось трудоустроить лишь на 5% больше соискателей (783 тыс.), чем в прошлом году.

Любопытно, но с такими вводными в нацбанке рассчитывают на рост экономики — НБУ повысил прогноз роста ВВП до 3,4% (+0,2%).

«Основным драйвером роста экономики станет частное потребление благодаря сохранению всё еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается инфляции, то в НБУ признали, что в 2017 году она составила 13,7%, превысив тем самым значение 2016 года (12,4%), а также дважды скорректированный прогноз самого НБУ. Тем не менее банкиры настаивают, что в 2018—2020 гг. темпы инфляции будут постепенно снижаться, хотя и ухудшили свой же прогноз до 8,9% (было 7,3%).

Эксперты не столь оптимистичны. Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко ожидает, что уже к марту продукты будут стоить на 4% дороже, чем в начале года:

«Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 9%, а рост цен по итогам уже первых двух месяцев составит 4%. При этом расходы домохозяйств на продукты питания вместе с безалкогольными напитками составляют 50%. Учитывая это, вряд ли инфляцию удастся удержать на уровне 9% по итогам года. В прошлом году также наблюдалась достаточно сильная инфляция в начале года, которая настолько сильно повлияла на рынок, что мы не смогли выйти на плановые показатели. В 2018 году продукты снова будут группой товаров номер один, которая будет дорожать, поэтому именно они будут толкать инфляцию вверх», — анализирует специалист.

Государственная фискальная служба назвала десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. Её состав многое говорит об украинской экономике: 6 мест занимают компании энергорынка («Укргаздобыча», «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», «Укртатнафта», «Энергоатом», «Укртрансгаз»), ещё 4 — производители сигарет. И если последние 4 — частные, то среди энергокомпаний только одна («Укртатнафта») не является собственностью государства, и ещё одна («Укрнафта») является государственной лишь частично. В прошлые годы эта энергетическо-сигаретная монополия всё же разбавлялась металлургами.

В целом сотня компаний-крупнейших налогоплательщиков заплатили совокупно 258,3 млрд грн. налогов по итогам прошедшего года, обеспечив более 70% от 355,1 млрд грн. всех отчислений в сводный бюджет от 2506 крупных предприятий. В сравнении с 2016 годом отчисления увеличились на 95 млрд грн.