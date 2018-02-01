Для возрождения проекта курорта «Мамисон» в Северной Осетии необходимо около 4 млрд рублей. С предложением рассмотреть возможность возобновления строительства глава республики Вячеслав Битаров обратился к заместителю председателя правительства РФ Александру Хлопонину, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе руководителя республики.

Rusturinvest.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

Как подчеркнул Битаров, в настоящее время уже есть проект конкурентоспособного курорта, есть инвесторы, готовые строить гостиницы и другие объекты для обслуживания туристов. Требуется только решение федерального центра. По расчетам, для завершения прерванного строительства необходимо направить на инфраструктуру горно-рекреационного комплекса 3,9 млрд рублей.

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В настоящее время инфраструктура всесезонного курорта «Мамисон» готова на 80—85%, заявил в ноябре 2017 года министр экономического развития республики Казбек Томаев. По его словам, уже возведены большая часть автомобильной дороги, линии электропередачи, подстанция, ряд других элементов инженерной и дорожной инфраструктуры. Вложенные средства превысили 2 млрд рублей. Чтобы предложить инвесторам готовую инвестиционную площадку, недостает еще порядка 4 млрд рублей, отметил министр. Власти республики, по его словам, намерены выйти с предложением о продолжении реализации проекта к президенту РФ и председателю правительства.

Rusturinvest.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

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К истокам проекта

Напомним, курорт «Мамисон» входил в проект по созданию туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, который реализует АО «Курорты Северного Кавказа». Первоначально предполагалось, что в округе, а также Краснодарском крае и Республике Адыгея будут созданы горнолыжные курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Лагонаки» в Краснодарском крае и Адыгее, «Матлас» в «Дагестане», «Цори» и «Армхи» в Ингушетии и «Мамисон» в Северной Осетии.

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Планировалось, что на строительство горнолыжного курорта «Мамисон», который проектировала фирма из Австрии, из федерального бюджета будет направлено около 15 млрд рублей. При этом остальные средства в развитие курорта должны были направить инвесторы. Так, по расчетам, в гостиничную недвижимость «Мамисона» требовалось вложить 84 млрд рублей, в жилую — 54,59 млрд рублей, в спортивную инфраструктуру 36 млрд рублей, в социальную инфраструктуру — 2,71 млрд рублей, в торгово-развлекательные центры и зоны бытового обслуживания — 2,48 млрд рублей. Общий объем инвестиций должен был составить 179,78 млрд рублей.

Rusturinvest.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

На эти средства на территории около 1,5 тыс. га должны были быть построены две туристические деревни — Зруг и Козиком, гостиницы, канатные дороги, трассы для катания протяженностью более 20 км, противолавинные сооружения, спортивные, лечебно-оздоровительные и культурно-развлекательные объекты.

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Кроме того, необходимо было построить автомобильную дорогу в Мамисонское ущелье и создать инженерную инфраструктуру. Власти республики рассчитывали на то, что строительство курорта «Мамисон» придаст мощный импульс развитию экономики Северной Осетии. С пуском курорта связывали создание около трех тысяч рабочих мест. «Мамисон» был рассчитан на одновременное обслуживание до 30 тысяч туристов, что должно было привлечь в республику дополнительные доходы.

Закрыть или приостановить?

Однако этим планам не суждено было сбыться. В 2014 году ассоциация «Курорты Северного Кавказа» приняла решение о приостановке реализации двух проектов — «Мамисон» и «Лагонаки». В сентябре 2016 была ликвидирована особая экономическая зона на территориях Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии, где должен был расположиться курорт.

Стоит отметить, что комментируя информацию о возможном закрытии проекта курорта, бывший в то время полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов заявил, что на североосетинском горнолыжном курорте «Мамисон» никто крест не ставит. Это удачный, хорошо расположенный кластер, с удобной транспортной сетью, аэропортом, отметил Меликов.

Gztslovo.ru Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация)

Однако, по его словам, «есть определенная экономическая политика, есть определенные приоритеты — задачи, которые нужно решать в первую очередь и во вторую». Очевидно, он имел тогда в виду то, что «Курорты Северного Кавказа» решили развивать в первую очередь те проекты, которые уже были уже в стадии завершения и готовы были дать более быстрый экономический эффект — «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

По прошествии времени можно сказать, что так оно и вышло. Так, согласно данным пресс-службы главы и правительства Карачаево-Черкесии, например, только за новогодние праздники 2018 года всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» посетило около 40 тыс. человек. А горнолыжный курорт «Эльбрус» принял свыше 48 тысяч человек.

На днях, 26 января, был запущен третий курорт из проекта туристического кластера на Северном Кавказе, реализуемый с 2010 года АО «Курорты Северного Кавказа» (в сентябре 2017 году передан в ведение Министерства по делам Северного Кавказа — ред. ИА REGNUM ). Второй этап проекта по созданию туркластера начнется в 2020 году с активизации работ на курорте «Матлас» в Дагестане и «Армхи» в Ингушетии.

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Kremlin.ru Председатель правительства Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров

Запрет снимут, стройку разморозят?

Между тем власти Северной Осетии, не оставлявшие с 2014 года надежду на разморозку курорта «Мамисон», еще год назад не были уверены, что им это удастся. Иначе как объяснить тот факт, что в январе 2017 года руководитель РСО-Алания Вячеслав Битаров предложил передать земли, предназначавшиеся для строительства горно-рекреационного комплекса «Мамисон», Алагирскому району для раздачи местным жителям.

Он объяснил свое решение тем, что после закрытия зоны особого экономического развития в этом районе значительные земельные территории оказались свободными, хотя должны находиться в экономическом обороте. Пусть уж местные жители пользуются землей, решил Битаров, или предприниматели арендуют для своих инвестиционных проектов.

Судя по тому, что вопрос создания «Мамисона» он вновь поднял перед федеральными властями, крест на курорте ставить еще рано.

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