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Польско-израильское похолодание отношений, спровоцированное законопроектом о введении уголовной ответственности за публичное употребление словосочетания «польские лагеря смерти» вместо «нацистские лагеря смерти на территории Польши», вышло на новую фазу. В дело вступила «тяжелая артиллерия» — государственный департамент США и американские конгрессмены. Напомним, что Израиль обвинил Польшу в том, что та хочет исключить дискуссии о роли поляков в Холокосте. А теперь еще и руководитель пресс-службы госдепартамента Хизер Нойерт в заявлении от имени Соединенных Штатов предупредила, что это решение поляков может повлечь за собой последствия для отношений с США, Израилем и другими государствами, а также повредить стратегическим интересам Варшавы.

Правящий правый польский лагерь под лидерством партии «Право и Справедливость» (PiS) пытается держать удар. Сенат Польши, куда законопроект поступил после одобрения его сеймом, проголосовал за него без внесения каких-либо поправок. Теперь очередь за президентом Польши Анджеем Дудой, который должен подписать этот документ. Накануне республиканские и демократические законодатели — члены группы конгресса США по борьбе с антисемитизмом, обратились с открытым письмом к Дуде. Наряду с ростом антисемитизма в Европе поляки усилили изучение Холокоста, о чем говорит Музей истории польских евреев, однако принятие скандального законопроекта «не согласуется с этим дивным наследием», считают конгрессмены. И призывают президента Польши наложить вето.

Это большая проблема для PiS. Похоже, что идет игра на раскол ее или, как минимум, проведение дворцового переворота. Для Польши такое норма. Поздней весной 2014 года операция по развалу на тот момент правящей «Гражданской платформы» (РО) привела к тому, что премьер-министр и лидер РО Дональд Туск спустя несколько месяцев был вынужден подать в отставку, отстраниться от руководства партией и покинуть страну, заняв пост председателя Европейского совета. В январе 2016 года «Гражданскую платформу» в итоге возглавил открытый враг Туска — Гжегож Схетына, однако партия погрузилась в глубокий внутренний кризис, от которого не может оправиться до сих пор. В ноябре 2017 года восставшая элита партии «Современная» (Nowoczesna) свергла основателя и председателя этой силы Рышарда Петру, возведя на пьедестал Катажину Любнауэр.

Lublin.com.pl Ярослав Качиньский

Может ли нечто подобное угрожать и главе «Права и Справедливости» Ярославу Качиньскому? Сложный вопрос. Нельзя не признавать, что именно он смог сделать из PiS эффективный политический механизм, выиграть президентские и парламентские выборы в 2015 году. Благодаря железной воле Качиньского партия сжата в кулак, что позволяет ей с лагом в несколько дней выражать вотум доверия премьеру Беате Шидло в сейме и отправлять ее в отставку, выдвинув на замену Матеуша Моравецкого, а также заставить смириться с увольнением с должности министра обороны Польши такого упертого политика, как Антоний Мачеревич. Но нельзя не признать и другого. «Оздоровление» польского правительства в январе 2018 года и последовавшие за этим события показали, что председатель правящей партии был вынужден пойти на изменения, с которыми он, судя по всему, не очень согласен.

PiS ревниво относится к партийному членству. Многие достойные политики, которые могли бы послужить делу «Права и Справедливости», но не состоящие в ее рядах, по этой причине теряют перспективы быть востребованными. И с этим ничего не может поделать даже такой опытный и волевой политик, как Качиньский, который имеет проблему в лице Моравецкого, не имеющего широкую поддержки в PiS. Помимо того, председатель «Права и Справедливости» должен что-то сделать с Дудой. На днях Качиньский признался журналистам, что он поддался напору президента по вопросу увольнения Мачеревича, с которым дружит уже 40 лет. Чем же таким припер к стенке главу партии Дуда? Загадка. Но факт есть факт, он выглядит тревожно. Президент уже пошел наперекор партии, отказавшись летом прошлого года подписать законопроекты по судебной реформе. Теперь убрал и Мачеревича, с которым был в конфликте. А что дальше? Поддержит просьбу американских конгрессменов?

Wojciech Kusiński Polskie Radio Здислав Краснодембский

Некогда один из видных интеллектуалов «Права и Справедливости», профессор Здислав Краснодембский вслух предупредил своих, что PiS нужно «избегать привыкания к власти» и не повторять «бедствия польской политики». Среди таких «грехов» он упомянул непотизм, несогласованность, низкую эффективность действий. Похоже, его предостережения становятся сейчас очень и очень актуальными. После того как оппозиция разгромила сама себя, «Право и Справедливость» потеряла внешнего спарринг-партнера. В подобных ситуациях варшавский салон начинает заниматься внутренними разборками. И это чревато для PiS. Да, польская экономика чувствует себя хорошо, большинство поляков выражают одобрение правящей партии. Но Варшава находится не в безвоздушном пространстве. У нее есть соседи, а у них — острые зубки и голодные глазки. Израиль в его атаке на Польшу поддержали немецкие и французские СМИ — и это при том, что все знают, какими большими «друзьями» евреев были немцы и французы во время Второй мировой войны.

А теперь еще и Вашингтон. Ходят слухи, что во время недавнего визита в Польшу государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, встречаясь с Качиньским, интересовался кадровыми переменами и политическим курсом Варшавы. Судя по нынешнему заявлению госдепа, мы можем понять, насколько его удовлетворил ответ. В итоге сейчас в Польше начинают звучать смелые голоса. «Если бы мы с самого начала вели разумную и суверенную политику, если бы мы проводили политику, подобную политике Виктора Орбана в Венгрии, рационально балансируя между Востоком и Западом, сегодня внезапный визит вежливости в Москву премьер-министра или президента мог бы стать ведром холодной воды, вылитым на голову членов Европейского коминтерна в виде Европейского союза и товарищей-конгрессменов», — пишет один из польских активистов. Но пойдет ли на неординарные решения Качиньский? Все сложно.