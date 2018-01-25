Постепенно выкристаллизовывается ситуация и вокруг Африна, и вокруг истинных намерений новоявленного «турецкого султана» в лице Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщают курдские источники, во время конференции 27 января турецкий президент допустил высказывания, которые трудно трактовать иначе как заявку на отторжение от соседних стран обширных территорий. «Мы делаем шаги, и наша нация будет следовать за нами, потому что Турция всегда была доминирующей даже за ее пределами, и поэтому мы должны держать государство таким, каким оно было всегда. Интересно, кто нарисовал для нас нынешнюю карту Турции, потому что физически мы сильно отличаемся от реальных территорий нашей страны, — заявил Эрдоган. — Земля нашей страны сократилась, и мы не позволим ей оставаться такой, какая она есть в настоящее время, мы должны защитить наших братьев в других частях».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Таким образом, Эрдоган публично анонсировал возврат Турции к политике реализации плана «неоосманизма», потому что никогда «турецкими землями» не были ни одни земли рядом с Турцией, кроме периода, когда тираном и «больным человеком» и Европы, и Азии политики и мыслители разных эпох открыто называли почившую в бозе Османскую империю. Таким образом, суть недавних заявлений турецкого президента состоит в том, что он намеревается расширить нынешние границы Турции, чтобы «защитить братьев в других странах».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмиру-мир. Эрдоган

Трудно представить, что эти шаги Эрдоган собирается предпринимать в одиночку — без поддержки США, Израиля, НАТО и так далее. Братья-то у турок, если следовать их логике и заявлениям предыдущих лет, чуть ли не везде на планете — за первым примером далеко плыть не надо, это так называемая «Турецкая Республика Северного Кипра», территория независимого Кипра, оккупированная еще с 70-х годов. Да и второй пример — рядом: это именно турки и покойный Гейдар Алиев десятки лет возвещали миру, что они — это «один народ, два государства». И о том, что в планах чуть ли не и «уступка» территории Нахичевани (АР в составе Азербайджана) Турции, пишется далеко не первый год. И порукой тому — периодически поступающие сведения о чуть ли не постоянной дислокации в Нахичевани мест базирования турецкой армии. Во всяком случае, количество совместных турецко-азербайджанских военных маневров в Нахичевани — это давно не секрет.

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«Наши братья» Турции — это и места проживания туркоманов в Сирии, в Ираке. Это и значительные части территории Ирана, где проживают различные тюркоязычные этносы и субэтносы. Это и Средняя Азия, и часть северного Афганистана, даже громадные территории в Западном Китае, не говоря уже о Российской Федерации, в том числе и Крыме, а также Молдавии и чуть ли не всего Балканского полуострова. Заявления турецкого лидера прозвучали на фоне нападения его армии на сирийский, в основном населенный курдами, город Африн, осуществляемого в сотрудничестве с туркоманскими и арабскими силами пресловутой «Свободной сирийской армии» (ССА). Так что это не уничтожение «террористов Курдской рабочей партии». Эрдоган и его сподвижники запустили пробный шар по некоему проекту о «защите наших братьев» при вспомогательном тезисе о «сокращении нашей земли» и угрозе — «мы не позволим ей [т.е. турецкой территории — прим.] оставаться такой, какая она есть в настоящее время».

Карта с изображением Османской империи в период наибольшего могущества, 1683 год

Судя по избранию времени для озвучивания данной угрозы, Эрдогану дана прямая команда — от тех самых сил, которые вначале заманили курдов Сирии в опекаемые США силы так называемого «Союза демократических сил Сирии» (SDF), а сейчас лениво призывают турок «ограничиться», «быть сдержанными» и угрожают курдам из иных частей Сирии в случае, если те вознамерятся идти в Африн на помощь соплеменникам. Напомним, что с начала вторжения американцы превентивно предупредили, чтобы ни один боец, принимавший участие в битве против «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не отправлялся бы в Африн для борьбы с турецкой армией. И что формирования из состава SDF (а это в основном курды), которые покинут выделенные участки фронта и отправятся на север Алеппо (то есть в Африн), лишатся американской военно-технической поддержки.

Заявления Эрдогана о будущих приращениях Турции территориями «наших братьев» звучали также на фоне и того, что сам он вроде бы, с одной стороны, лицемерно заверяет миру: «Мы не стремимся к захвату сирийских земель. Однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся ныне в Турции». А с другой стороны — и на фоне того, что Эрдоган уже многократно угрожал довести операцию «Оливковая ветвь» и до Манбиджа, контролируемого курдами наряду с американцами (сообщалось, что турки уже бомбили Манбидж, и якобы там погибло двое американских спецназовцев). Он заявил: «Если Аллах позволит, то мы дойдем и до Идлеба». Напомним, что в этой провинции с конца декабря и по нынешнее время сирийская армия, союзные ей ополченцы (а это не только шииты) при поддержке российских ВКС «мочат» террористов из банд туркоманов, из остатков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других бандитских организаций и формирований. Наконец, эти заявления прозвучали накануне встреч по внутрисирийскому урегулированию в Сочи.

Так что же, президент Турции, несмотря на неоднократные предупреждения из Ирана, вознамерился сломать формат астанинских переговоров, в рамках которого и проводятся сочинские встречи по Сирии? Еще 21 января, т. е. через сутки после турецкого вторжения в Африн, глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хоссейн Багери в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, инициированного, кстати, турками, жестко предупредил Анкару, что военная операция в Африне не должна наносить ущерб процессу переговоров в Астане, и подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности, независимости и суверенитета Сирии: «Эти меры не должны быть использованы врагами сирийского народа и врагами исламского мира, особенно США и их союзниками».

Известный иранский политолог Асгар Зареи в беседе с агентством ISNA 28 января отметил, что турецкое наступление на Африн осложнило мирные переговоры, инициированные Турцией, Ираном и Россией с целью положить конец семилетней гражданской войне в арабской стране: «Нападение Турции на Африн на севере Сирии в рамках так называемой операции «Оливковая ветвь» создало двусмысленность вокруг предстоящего Конгресса национального диалога в Сочи». Военные советники Ирана, поддерживаемые ВКС России, вмешались в конфликт в Сирии, чтобы поддержать президента Башара аль-Асада в его борьбе с воинствующими группировками, которые полагаются на поддержку западных держав и их региональных союзников, в том числе и Турции, для свержения аль-Асада, напомнил Зареи. А трехсторонний союз сложился после того, как иранско-российский альянс оказался близок к освобождению Алеппо, второго по величине сирийского города. Три организатора должны были созвать Конгресс национального диалога в Сирии в Сочи 29−30 января 2018 г.: «Конференция могла бы положительно повлиять на процесс в Астане, чтобы разрешить сирийский кризис, но вторжение Турции в Африн разгромило эти надежды и осложнило ситуацию». Зареи предупредил, что турецкая инициатива может поставить под угрозу непростые договоренности, достигнутые на переговорах в Астане.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

С иранским экспертом невозможно не согласиться. Ведь, в отличие от других форматов переговоров по Сирии, в Сочи были представители практически всех внутренних сил Сирии, за исключением протурецкой «оппозиции» и сидящего в Эр-Рияде так называемого «Высшего комитета по переговорам». То есть бойкотировали Конгресс национального диалога (КНД) Сирии в российском Сочи исключительно марионетки США, Израиля, Саудовской Аравии и Турции. Представители официальной Анкары были в Сочи, но на уровне замминистра иностранных дел. Между тем в Сочи прибыли и работали в рамках конгресса даже представители сирийских христиан, в том числе и армян. А что касается курдов, то, как заявлял 29 января спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, курды Сирии обязательно представлены на конгрессе, приглашения им направлялись на индивидуальной основе. Лаврентьев также добавил, что всего участвовать в мероприятии будут порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества, включая членов правительства и разных групп оппозиции.

До 2018 г., до встреч в «сочинском формате», по требованию Турции сирийские курды вообще игнорировались при тех или иных переговорах, будь то Женева или даже Астана. И понятно, что, предпринимая заявления о намерении «защитить наших братьев в других частях», ради чего Эрдоган не позволит турецкой территории «оставаться такой, какая она есть в настоящее время», президент Турции точно знал, что в Сочи прибудут и представители курдской общины Сирии. Видимо, знал он и о предстоящем участии представителей армянской общины Сирии в КНД в Сочи. Антиармянская же настроенность Эрдогана, как и его антикурдский апломб, широко известны не только в самой Турции, но и за ее пределами. Трудно сказать, какой будет реакция на заявления Эрдогана от 27 января в странах, признаваемых тюркскими государствами, но то, что как минимум обязаны встревожиться в балканских странах, Грузии, Армении, Сирии, Ираке, на Кипре и так далее, сомнений не вызывает. Что же касается Ирана, России и Китая, то, думается, в Тегеране, Москве и Пекине найдут, каким именно образом заставить Эрдогана и отказаться от своих обещаний резко увеличить территорию Турции, и отвести войска из Сирии.

Анкара, вероятно, решила легкомысленно отнестись к предупреждениям иранского дивизионного генерал-майора Багери о том, что Африн — Африном, а территориальная целостность, независимость и суверенитет Сирии должны быть сохранены. И вот уже глава партии (курдской) Демократический союз Сирии (PYD) Салех аль-Муслим, презрев «мейнстрим» своих проамериканских соплеменников («Россия предала»), откровенно обвиняет США в предательстве курдов и подстрекательстве Турции. А определенная часть сирийских курдов начинает тесно сотрудничать с правительством Сирии.

Так, 19 января агентство «Аль-Масдар» распространило сообщение, что, несмотря на политические разногласия между сирийским правительством и курдским PYD, Дамаск будет продолжать разрешать подразделениям YPG укреплять кантон Африн через свою территорию в Алеппо. Тогда же было сообщено, что за двое суток через территорию Алеппо прошли три колонны бойцов из Эль-Хассеке и Манбиджа. И уже в разгар атаки на Африн опять многократно сообщалось, что «в то время как курдский PYD критиковал Дамаск за то, что он не принял более жесткую позицию против вторжения… сирийское правительство продолжает разрешать YPG укреплять и снабжать Африн через свою территорию в Алеппо». Как представляется, курды из PYD сотрудничают не только с Башаром аль-Асадом, но и с военными разведками России и Ирана, что просто необходимо в данных условиях.

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

И Анкара, по всей вероятности, не совсем поняла, что военные учения «Мохаммад Расулуллах — 5» в Иране на Макранском побережье и в Оманском заливе 22−24 января не совсем случайно начались именно после телефонного разговора Багери. Учения проходили с участием наземных и воздушных сил, подразделений ПВО, а также военно-морского флота. Как заявлял командующий маневрами Хабиболла Сайяри, эти военные учения «направлены на то, чтобы повысить возможности армии и передать послание мира и дружбы другим странам региона». Вряд ли Турция должна тешить себя тем, что «Мохаммад Расулуллах — 5» прошли в юго-восточной части Ирана, а не вблизи границ с Турцией и Ираком. Ведь, как особо подчеркивали иранские СМИ, в последний день учений иранские военные успешно запустили две новые крылатые ракеты Ghadir и Nasr класса «земля — земля». А Сухопутные войска во время маневров произвели стрельбы ракетами Fajr 5 и Naze'a» того же класса в первый день учений. Иными словами, хотя учения прошли на побережье, иранские военные явно отрабатывали ракетные атаки по наземным целям, а не морским. И вряд ли настоящее «послание мира и дружбы другим странам региона» предназначалось лишь странам, имеющим отношение к Макрану и Оманскому заливу. Во всяком случае, судя по быстрому уходу с этих вод двух линкоров США в первый же день проведения «Мохаммад Расулуллах — 5» Иран предупредил и американцев — этими маневрами «не интересуйтесь».

Помня о том, как именно в связи с Сирией использовала свои крылатые ракеты Россия, наверное, уместно утверждать, что испытаниями своих крылатых ракет, как утверждают иранские военные, «высокоточного нацеливания», «высокой разрушающей способности» и др., Тегеран направлял свое «послание мира и дружбы» именно Турции. А уж после заявлений Эрдогана от 27 января, видимо, следует ожидать еще каких-нибудь военных учений Ирана уже в западной части страны — поближе к границам Ирака и Турции. По-иному захватнические аппетиты турецкого президента вряд ли кто сумеет остудить.