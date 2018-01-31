Ранее Филиппины принимали активное участие в давлении на Китай из-за территориального спора в Южно-Китайском море, однако после избрания президента Филиппин Родриго Дутерте Манила изменила свою внешнюю политику и теперь стремится выстроить более тесные отношения с Китаем. В июле 2017 года Дутерте объявил, что Филиппины совместно с Китаем намерены запустить поисково-разведочный проект в Южно-Китайском море, а именно в районе, который филиппинское правительство называет «Западным Филиппинским морем». Китай приветствовал инициативу Дутерте, подчеркнув, что она «преисполнена политической мудрости», пишет Аарон Джед Рабена в статье для The Strategist.

Presidential Communications Operations Office Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте

На первый взгляд может показаться, что совместный поисково-разведочный проект отвечает интересам обеих стран. Для Дутерте это возможность снять региональную геополитическую напряженность и избежать конфронтации с Китаем. Также совместный проект позволит повысить уровень энергетической безопасности Филиппин. Например, газовое месторождение Малампайя, которое позволяет удовлетворить одну треть потребности Лусона в энергии, будет истощено в течение десятилетия.

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Для Китая совместный энергетический проект позволит реализовать «дипломатию добрососедства» для поддержания стабильной периферии. В конце концов, заявленная Пекином позиция по Южно-Китайскому морю всегда заключалась в «откладывании разногласий в долгий ящик и поиске возможностей для совместного развития». Совместный проект с Филиппинами также позволит Китаю продемонстрировать другим региональным странам эффективность двусторонних соглашений и одновременно с этим получить доступ к новым источникам энергии.

Однако ситуация с совместным проектом гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. В рамках совместного проекта поисково-разведочные работы запланированы как в «оспариваемых водах», находящихся в исключительной экономической зоне Филиппин, на которые претендует Китай, так и в «бесспорных водах», которые входят в состав филиппинской территории.

Ранее Филиппины уже пытались наладить сотрудничество с КНР в спорных водах. Бывшая президент Филиппин Глория Макапагал-Арройо подписала с КНР и Вьетнамом соглашение о совместной морской сейсморазведке в районе, на который претендуют все три страны. Соглашение подразумевало сотрудничество в период с 2005 по 2008 год. Односторонние же попытки Манилы провести разведывательные работы в районе, расположенном к западо-северо-западу от острова Палаван столкнулись с сильным дипломатическим сопротивлением со стороны КНР. Работы так и не были завершены.

U.S. Navy photo by Lt. Anthony Waters Филиппинский десант

С формальной точки зрения, Филиппины могли бы самостоятельно проводить разведку в «Западном Филиппинском море». В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что «девятипунктирная линия» КНР и территориальные претензии Пекина противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Суд также постановил, что ни один из географических объектов (не говоря уже об искусственных островах) в Южно-Китайском море не может расцениваться в качестве острова, а это означает, что они не могут использоваться для определения морских экономических зон. Как бы там ни было, Китай не признает решения международного суда и продолжает выдвигать территориальные требования. Если бы Филиппины в одностороннем порядке возобновили сейсмологическую разведку в оспариваемых водах, этот шаг, несомненно, породил бы сопротивление КНР.

Совместные разведочные работы в бесспорных водах не должны столкнуться с какими-либо сложностями. В 2006 году, например, китайская национальная оффшорная нефтяная компания подписала коммерческое соглашение с разведывательным подразделением филиппинской национальной нефтяной компании, чтобы исследовать территорию вблизи Каламанианских островов. Однако этот проект был приостановлен в 2008 году. Дутерте может возродить данное соглашение и превратить его в один из первых совместных проектов с Китаем.

Однако маловероятно, что Пекин согласится начать совместный проект в спорных водах, поскольку это было бы равносильно признанию постановления международного суда. Более того, согласно филиппинской конституции, страна должна получать больше прибыли, чем иностранные партнеры в рамках совместных проектов по разработке нефтяных ресурсов Филиппин. Получается, что в совместных с КНР проектах Филиппины должны получать около 60% прибыли. Вероятно, Китай откажется от таких условий.

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Более того, Филиппины обеспокоены тем, что участие Манилы в совместном проекте в спорных водах может быть истолковано как неявное подтверждение территориальных претензий Китая и отказ от решения международного суда. С другой стороны, если Филиппины откажутся от совместного с КНР проекта, то месторождения углеводородов останутся не тронутыми. Манила не располагает необходимыми технологическими возможностями для самостоятельной разработки энергетических ресурсов, находящихся на большой глубине.

Также стоит отметить, что совместный с КНР проект связан с определенными политическими рисками для президента Филиппин. Данный проект может осложнить отношения между Филиппинами и международными партнерами, которые могут обвинить Манилу в подрыве решения международного суда. Оппозиционные силы внутри Филиппин будут противодействовать любым попыткам внести поправки в конституцию, расценивая их как измену. Когда Макапагал-Арройо подписала соглашение с КНР и Вьетнамом, ее обвинили в подрыве филиппинского суверенитета в обмен на китайские инвестиции.

Однако, несмотря на все трудности, Дутерте продолжает проявлять готовность к сотрудничеству с КНР в Южно-Китайском море. В настоящий момент на Филиппинах обсуждается вопрос о внесении поправок в конституцию, чтобы изменить положения, ограничивающие иностранные инвестиции и право собственности. В конечном итоге, совместный проект мог бы привести к улучшению безопасности в спорных водах.