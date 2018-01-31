Недавние протесты в Иране являются самыми серьезными антиправительственными акциями начиная с 2009 года. Протесты выражают растущее желание граждан Ирана, особенно тех, кто родился после революции 1979 года, увидеть, как их правительство осуществляет коренные изменения, особенно в экономической жизни страны. Если в конечном итоге эти политические силы преуспеют, тогда угроза, которую Иран может создать для региона, заметно снизится, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Лучшее, что мог бы предпринять Белый дом для развития данной ситуации, — это позволить гражданам Ирана реформировать свою страну изнутри. Для того чтобы достигнуть реальных изменений в иранском правительстве, давление на это правительство должно исходить изнутри, без какой-либо внешней «помощи».

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Основной причиной протестов, начавшихся в июне 2009 года, были спорные результаты президентских выборов, в которых принимали участие бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и его соперники: Мир-Хосейн Мусави и Мехди Карруби. Утверждалось, что результаты выборов были сфальсифицированы, а настоящим победителем был Мусави.

Протесты были подавлены, социальные сети и телефонная связь были заблокированы. В феврале 2011 года Мусави и Карруби оказались в тюрьме. Когда протестное движение лишилось своих лидеров, протестные акции сошли на нет.

Kremlin.ru Президент Ирана Хасан Рухани

Однако недавние протестные акции не были вызваны каким-то единичным событием, почва для протестов подготавливалась в течение длительного времени.

В октябре 2015 года, когда был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией, президент Ирана Хасан Рухани пообещал гражданам страны, что в ближайшее время в результате снятия санкций произойдет улучшение экономической ситуации, появятся новые рабочие места, заработная плата будет увеличена. В отчете Business Insider, опубликованном в 2015 году, говорится, что «после своего избрания президент Ирана Хасан Рухани заявил, что создание новых рабочих мест является самым важным вопросом в будущей экономической жизни страны».

Многие в Иране считали, что JCPOA должен положить конец изоляции, привести к улучшению уровня жизни и прекращению контрпродуктивного сопротивления США. Граждане Ирана дали Рухани время для улучшения ситуации. Однако через год после вступления JCPOA в силу терпение стало истощаться. В конце 2017 года все больше иранцев стали отвергать идею о том, что США являются источником всех бед, послышались обвинения о коррумпированности теократического правительства. Спусковым крючком для начала протестов послужило увеличение цен на товары повседневного спроса.

Протестующие также обвинили правительство в трате миллиардов на проведение военных операций в Ираке, Сирии и Ливане. Среди лозунгов можно было встретить призыв «Оставьте Сирию, подумайте о нас!». По мнению протестующих, правительство не смогло снизить уровень безработицы или повысить заработную плату, однако нашло средства ($15−20 млрд) на зарубежные военные операции. Власти Ирана, похоже, не хотят сокращать свои внешние расходы и не в состоянии удовлетворить внутренние потребности. Вместо поиска решения из сложившейся ситуации иранские власти занимаются подавлением протестов.

Иран

Около 3 тыс. 700 протестующих были арестованы, власти заблокировали социальные сети и ограничили доступ в интернет. Эти усилия позволили подавить протесты, по крайней мере, на данный момент. Проблемные вопросы остались неразрешенными, по всей вероятности, протестные волнения будут расти, если правительство не предоставит гражданам значительные свободы и не осуществит экономические изменения.

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Вашингтон должен проявить терпение и осознать то, что для развития протестного движения требуется время. Белый дом должен признать, что протесты — это внутренний иранский вопрос. Любые попытки «решить» данный вопрос или «помочь» протестующим почти наверняка будут иметь неприятные последствия для интересов США.

Самый лучший сценарий развития событий для США включал бы отказ иранского правительства от поддержки «террористов», отказ от развития ядерной программы и превращение Ирана в мирный и демократический режим. Любые попытки решить внутренний иранский вопрос за счет военных средств Вашингтона не позволят достигнуть желаемой цели. Соединенные Штаты должны дать иранскому народу время, необходимое для самостоятельного решения этого вопроса.