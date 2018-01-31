ФАС согласовала приобретение 100% долей в ООО «УВЗ-Логистик» (УВЗЛ) компанией «Инвест-Логистика». Покупатель «дочки» Уралвагонзавода будет определен путем открытого конкурса, ему предстоит выплатить многомиллиардную задолженность предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Ситуация вокруг компании «УВЗ-Логистик», которая досталась Ростеху с долгами в 118 млрд рублей, по-прежнему приковывает внимание участников рынка железнодорожных перевозок. УВЗЛ имеет крупнейший в России парк подвижного состава, ей принадлежат 40 тысяч грузовых вагонов, три четверти из которых приходится на грузовые полувагоны для перевозки навалочных грузов (угля, щебня и т. д.). Ростех контролирует компанию через «Уралвагонзавод». УВЗЛ не является профильным предприятием для госкорпорации, поэтому в ближайшее время его планируется продать частному собственнику.

Накануне, благодаря решению ФАС, стал известен один из потенциальных покупателей проблемного актива. Речь идет о компании «Инвест-Логистика». По данным «Спарк», компания создана Александром Самусевым, который в настоящее время возглавляет ООО «Управляющая компания ПНК» и одновременно является генеральным директором ООО «УВЗЛ». С достоверностью утверждать, кто является собственником «Инвест-Логистики» в настоящее время, невозможно, поскольку это непубличное акционерное общество. Однако можно с уверенностью предположить, что данная компания соответствует условиям конкурса, поскольку ее участие в нём одобрила ФАС.

Госкопорация Ростех уже сформировала конкурсную комиссию и разработала документацию для проведения торгов.

Wikimapia.org Ростех

В поисках ответственного покупателя

Разговоры о возможной продаже «УВЗ-Логистик» шли на протяжении всего минувшего года. Известно, что интерес к данному активу проявляли многие крупные участники рынка, в том числе — «Первая грузовая компания» (ПГК) Владимира Лисина. Однако, можно предположить, что большинство интересантов хотели бы заполучить под свой контроль крупный вагонный парк, но вряд ли рискнут взять на себя обязательства по долгам УВЗЛ. Вполне вероятно, что некоторые из них просто хотели бы перевести подвижной состав на свое юрлицо, а долги оставить на плечах государства.

Именно этим можно объяснить главное требование к участникам конкурса — обеспечить гарантии выплаты долгов УВЗЛ, которые достигают на сегодняшний день 118 млрд рублей. В связи с этим Ростех установил в качестве одного из критериев к участникам торгов наличие у них большого и постоянного потока грузов для перевозки.

Удалось реанимировать

Известно, что ситуация вокруг долгов непрофильной «дочки» стала для болезненной для госкорпорации. В течение 2017 года Ростех неоднократно обсуждал пути вывода УВЗЛ из кризиса с вице-премьером Дмитрием Козаком и руководителями профильных ведомств.

Поскольку на тот момент «УВЗ-Логистика» была малопривлекательна для частных инвесторов, в конце июля 2017 года руководство Ростеха решило назначить на пост генерального директора УВЗЛ Александра Самусева. К середине осени новому руководителю удалось договориться о возврате вагонного парка из аренды и начать возврат долгов кредиторам. В минувшем году УВЗЛ не только выплатила по своим обязательства 1,5 млрд рублей, но и возобновила регулярные лизинговые платежи, а также заработала более 600 миллионов рублей чистой прибыли.

Decumanus Вагоны с углем

Откуда долги?

В конце 2016 года многие участники рынка столкнулись с нехваткой полувагонов для перевозки навалочных грузов (угля, щебня и т. д.). В это время был зафиксирован резкий рост ставки с 800 рублей за полувагон в сутки до 1100 рублей к концу 1-го квартала 2017 года. К ноябрю 2017 года за один полувагон приходилось платить уже 1700 рублей в сутки. В это же время «УВЗ-Логистик» потеряла контроль над своим парком. Прежний гендиректор УВЗЛ сдал вагоны в аренду сторонней организации на невыгодных условиях. В результате этого компания фактически перестала вести уставную деятельность и начала формировать убытки. Лизинговые платежи были приостановлены, а «дочка» Уралвагонзавода фактически дошла до предбанкротного состояния.

По некоторым данным, компанию «Инвест-Логистика» контролирует ОАО «ПНК». Компания владеет 18 щебеночными заводами суммарной мощностью 14 млн куб. м в год, а также имеет собственный вагонный парк. Можно предположить, в случае покупки УВЗЛ она намерена привлечь стратегического партнера, который позволит гарантировать своевременный и полный возврат 118 млрд рублей по обязательствам «УВЗ-Логистик». Так это или нет, станет ясно после конкурса по продаже непрофильного актива Ростеха.