Энергоблоки

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

По состоянию на конец января 2017 года в работе находилось 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Ровенской АЭС — средний плановый ремонт; на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС — капитальный плановый ремонт; на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС — средний плановый ремонт; на энергоблоке №2 Запорожской АЭС — средний плановый ремонт.

19 января из-за срабатывания защиты был отключён от энергосистемы энергоблок №2 Ровенской АЭС. Это, надо отметить, уже третье отключение за январь. Первый раз защита сработала на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС, второй — на энергоблоке №3 Южноукраинской АЭС. Во всех случаях события были квалифицированы как «0» по шкале INES (Отсутствует значимость с точки зрения безопасности, минимально возможное значение).

На Ровенской АЭС завершили строительство комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов, которое продолжалось более 12 лет.

«С 1 марта 2018 года планируется приступить ко второму этапу комплексных испытаний, которые будут проводиться с реальными радиоактивными отходами. Успешное завершение этих «горячих» испытаний даст старт эксплуатации первого комплекса по переработке РАО [радиоактивных отходов] на действующих АЭС Украины» — говорится в сообщении «Энергоатома».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Первый этап испытаний (на имитаторах РАО) был проведён на станции в конце декабря прошлого года.

Аналогичный комплекс введён в эксплуатацию на Запорожской АЭС (строительство велось с 2006 года).

В 2018 году «Энергоатом» начнёт модернизацию сразу двух энергоблоков: №4 Запорожской АЭС и №1 Хмельницкой АЭС. Как поясняет технический директор «Энергоатома» Александр Шавлаков в интервью изданию «Энергоатом Украины», сегодня подходит к завершению первый цикл по продлению ресурса действующих блоков АЭС Украины. Всего во время первого цикла запланировано продлить работу 9 блоков (ЗАЭС-4 и ХАЭС-1 станут шестым и седьмым блоками соответственно).

«…более половины всех реакторов в мире работают в сверхпроектный срок, таким образом, Украина уверенно движется в русле тенденций, которые наблюдаются в большинстве стран, эксплуатирующих АЭС», — отмечает Шавлаков.

Правда, он забывает уточнить, что в остальном мире к продлению сроков эксплуатации обычно привлекают разработчика реакторов.

«Более половины тех самых реакторов, которые работают сверхпроектно, расположены в ЕС и США, у которых есть, как минимум, деньги для возведения новых станций, — отвечает на это в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM эксперт в области атомной энергетики Иван Лизан. — У Украины же денег нет, потому апеллировать к опыту мира не просто некорректно, но и преступно — Киеву нужно не просто продлевать срок эксплуатации старых блоков, но и усиленно думать, где и на какие средства строить новые. Ориентироваться нужно на лучших, а не отстающих».

Одновременно на АЭС Украины начнут проводиться работы по оптимизации ремонтов систем безопасности энергоблоков.

«Цель проекта является во многом революционной для Украины. В результате реализации проекта мы должны получить возможность обоснованно выполнять ремонты некоторых элементов или даже систем безопасности на работающем энергоблоке. В результате мы ожидаем сокращение ремонтной кампании, повышение коэффициента использования установленной мощности, увеличение производительности станции», — рассказывает начальник отдела вероятностных оценок службы анализа безопасности Запорожской АЭС Владлен Яровой.

Партнёром украинских АЭС в этом проекте выступает Аргонская национальная лаборатория (один из исследовательских центров министерства энергетики США), а ЗАЭС станет первой из украинских станций, на которой будут вестись подобные работы.

«Энергоатом»

Отключение ХАЭС-2 в начале января вызвало довольно резкую реакцию министра энергетики Игоря Насалика.

«…Такие подарки на Рождество [внеплановый ремонт блока продолжался до 8 января — Ред.], как остановка второго энергоблока Хмельницкой АЭС, несовместимы с организованной работой. Поручаю Ольге Анатольевне [директор департамента электроэнергетического комплекса минэнерго Ольга Буславец — Ред.]… провести проверку», — заявил он в ходе селекторного совещания.

В «Энергоатоме» рискнули вступить с министром в публичную дискуссию, что, видимо, было ошибкой, поскольку получилась не столько дискуссия, сколько избиение младенцев:

«…непонятно, что именно и каким образом должен проверять директор департамента электроэнергетического комплекса министерства, которая не имеет соответствующего специального образования», — говорится в пресс-релизе компании.

Кроме того, в «Энергоатоме» напомнили министру, что в теплоэнергетике Украины вообще около половины блоков простаивают из-за отсутствия топлива. И не только под Рождество. А министерство по этому поводу как-то не беспокоится.

Насалик в ответ впал в форменную истерику, и неудивительно: буквально в то же время за отсутствие программы реформирования угольной отрасли министра распекал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Такой словесный пинг-понг чиновников является очередным доказательством того, что атомная энергетика стала слишком сложной для украинской бюрократии, явно не отдающей себе отчёта в том, что мирный атом и политика должны жить в разных вселенных, которые чётко разделены непроницаемым барьером профессионалов», — считает Иван Лизан.

Westinghousenuclear.com Стержни для ядерного реактора

Глава минэнерго Украины явно сидит не на своём месте, и с каждым разом это только очевиднее. Давайте посмотрим, какова роль компании, на которую взъелся министр, в энергетике Украины.

В 2017 году «Энергоатом» произвёл 85,785 млрд кВт•ч электроэнергии (+5,7% к 2016 году). Задание по производству электроэнергии от «Укрэнерго» (оператор ОЭС Украины) перевыполнено на 3,9%. Доля «Энергоатома» в структуре производства электроэнергии составила 55,2% (+2,8% к 2016 году). Доход от реализации электроэнергии превысил 46 млрд грн. (+6,8% к 2016 году), при этом только 43,3 млрд грн. компания успела получить. «Энергоатом» в 2017 году занял 8 место среди крупнейших налогоплательщиков Украины, заплатив 8,7 млрд грн. налогов (+5,6% к 2016 году). В новом финансовом плане предусматривается, что в 2018 году компания заплатит на 1 млрд грн. больше налогов, т. е. рост по отношению к 2017 году составит 11,5%. Одним только наращиванием реализации таких результатов не достичь, атомные станции и без того работают на пределе своих возможностей. Следовательно, стоит ожидать, что Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) повысит тариф, по которому «Укрэнерго» рассчитывается с «Энергоатомом» за поставляемую в ОЭС электроэнергию. И это действительно случилось: с января атомщики будут получать 0,5403 грн. за 1кВт•ч (+15,9%). Известно, что государство крайне неохотно повышает этот тариф для атомщиков: АЭС для всей энергосистемы являются чем-то вроде дойной коровы. Происходит это только в одном случае — вместе с ростом тарифов на электроэнергию для потребителей либо непосредственно перед ним.

В правительстве Украины задумались о переподчинении «Энергоатома» себе напрямую (сейчас — в подчинении минэнерго) — в январе такой проект обсуждался на заседании кабмина.

В конце года «Энергоатом» влип в неприятную историю. Оказалось, что компьютерная безопасность на ЗАЭС организована из рук вон плохо. В частности, открыт доступ во внутреннюю документацию станции. Активисты организации «Украинский киберальянс», обнаружившие уязвимость, опубликовали на своём ресурсе более 30 скринов документов с грифом ДСП.

«Надо кого-то точно увольнять, иначе нам всем грозят крупные неприятности (Чернобыль же все помним, верно?)», — возмущаются активисты на своём ресурсе.

В пресс-службе «Энергоатома» ситуацию комментировать отказались.

«Если встанет вопрос, что Россия вообще не будет поставлять ТВЭЛ, то у нас есть достаточно аргументов и возможностей, чтобы атомную промышленность обеспечить из других источников», — в очередной раз зачем-то заявил Игорь Насалик в ходе заседания правительства.

Видимо, это головокружение от успехов: в настоящее время Украина накопила запасы топлива, которые позволят больше года работать в автономном режиме.

«…этого достаточно, чтобы в любой момент перетрансформировать на составляющую Westinghouse или других поставщиков», — продолжает чиновник.

Только вот других поставщиков не существует в природе, об этом министру сообщить забыли. Это уран можно купить достаточно свободно, а вот рынок ядерного топлива для АЭС достаточно закрытый. Топливо китайских производителей, которые якобы также начали производить ТВС для ВВЭР-1000, никогда не поставлялось и не использовалось на АЭС Украины.

«Россия не может не поставлять на Украину ТВС — это станет приговором для Росатома и сильнейшим имиджевым ударом, потому не стоит маскировать коммерческую заинтересованность в замещении российского ядерного топлива заботой об украинской энергетической безопасности», — комментирует Иван Лизан.

Действительно, достаточно вспомнить хотя бы поставки российских ракетных двигателей в США: никто не стал разрывать контракты в ответ на введение санкций. Поэтому наигранная паника украинского министра попросту смешна.

Переподчинить компанию напрямую правительству может оказаться действительно хорошей идеей. Сегодня атомная энергетика Украины зависит от человека, которого явно следует держать от неё подальше.

Westinghouse

Впрочем, это не единственное странное заявление профильного министра украинского правительства за последнее время. Во время итоговой пресс-конференции в конце декабря он заявил буквально следующее:

«Если на сегодняшний 60% поставляют россияне, 40% — Westinghouse, то уже буквально в следующем году мы выйдем в пропорцию 55 на 45 в пользу американской компании, и это позволит нам не зависеть от одного поставщика».

Arne Müseler Чернобыльская АЭС, 4-й энергоблок

Видимо, Насалик не замечает, что готовность отказаться от поставок концерна «ТВЭЛ» под соусом «Россия вообще не будет поставлять» — это как раз и есть путь к прямой зависимости от поставок одной компании — только теперь уже от Westinghouse.

Заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев в эфире на радио «Голос Столицы» напомнил, что действующие европейские нормы не рекомендуют зависеть на 100% от поставщика топлива для АЭС даже в том случае, если он американский:

«Но почему-то у нас считается, что нам нужно нарастить поставки именно у американцев. Вот давайте до 100% сделаем себя зависимыми от американских поставщиков… есть определенные европейские процедуры, которые ограничивают эти объемы поставок. Речь о том, что каждого энергоносителя можно закупать не более 30% у одной страны с одного направления и одного вида. Это и о тепловыделяющих сборках. Это рекомендации, которых следует придерживаться».

Пока что пропорции, согласно официальным данным, таковы: за 10 месяцев 2017 года Украина закупила 64% топлива у российского концерна «ТВЭЛ», и 36% — у Westinghouse, сообщают в госстате Украины.

Хранилище отработанного ядерного топлива

Overseas Private Investment Corporation (финансовое учреждение правительства США) и Central Storage Safety Project Trust выдали Украине кредит в размере 250 млн долл. на строительство хранилища отработанного ядерного топлива.

«Украина не будет тратить около 200 млн долл. ежегодно на вывоз отработанного ядерного топлива в Российскую Федерацию», — не устают повторять в минфине.

Забывая упомянуть, что:

— Полная стоимость строительства ЦХОЯТ — 1,5 млрд долл., кредит выдан на строительство только первой очереди, и то покрывает её не полностью (250 из 300 млн долл.).

— выплачивать кредит Украина будет 20 лет, т. е. в зависимости от процентной ставки, которую в минфине почему-то постеснялись назвать, Украина выплатит 1,5 или даже 2 суммы кредита.

И это лишь то, о чём можно сказать навскидку, есть и другие моменты. Скажем, строительство колеи к хранилищу ядерного топлива за год подорожало на 40%, т. е. гораздо сильнее, чем девальвировала гривна за тот же период времени.

Кредит предоставлен путём покупки облигаций, выпущенных «Энергоатомом». Рейтинговое агентство Moody’s уже присвоило им кредитный рейтинг Аа2. Такой высокий рейтинг (обычно украинские облигации получают в районе Caa2) связан с тем, что OPIC гарантировала инвесторам возврат средств. Иными словами, Украина вернёт США эти деньги даже в том случае, если развалится.

Как оказалось, выгода США состоит не только в процентах по кредиту. Украина заплатить США за подготовку личного состава подразделений, которые будут заниматься охраной грузов во время их транспортировки от АЭС до хранилища:

«Личный состав подразделений НГУ [нацгвардия Украины — Ред.] по охране спецгрузов проходит обучение и повышает квалификацию на базе учебного центра по физзащите, учету и контролю ядерных материалов имени Джорджа Кузмича (Киев), а также профильных Хаммер-центров при Тихоокеанской Северо-Западной национальной лаборатории министерства энергетики США в Ричленде (штат Вашингтон) и Альбукерке (штат Нью-Мехико)», — ответили на запрос издания «Сегодня» в пресс-службе нацгвардии.

Чернобыль

Фонд государственного имущества Украины ищет желающих арендовать участок на одной из улиц Чернобыля на 30 лет, сообщает замглавы ФГИ Дмитрий Парфененко в facebook. Это уже третий участок в зоне отчуждения, который фонд выставляет для аренды. На первом компания «Солар Чернобыль» уже успела построить солнечную станцию мощностью 1 МВт. Видимо, это первая очередь, поскольку ранее в минэкологии рассчитывали на то, что инвесторы построят в Чернобыле СЭС мощностью 1 ГВт.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Сама же ЧАЭС (станция отключена ещё в 2001 году, однако существует как объект, и там проводятся работы) получила сертификат государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Документ удостоверяет соответствие проектной документации и готовность к эксплуатации нового конфайнмента (защитное сооружение над саркофагом, под которым, в свою очередь, находится энергоблок №4, разрушенный во время аварии в апреле 1986 года).

Напомним, конфайнмент, известный также как «Объект «Укрытие-2», был введён в эксплуатацию в ноябре 2017 года, его строительство заняло 10 лет. Стоимость проекта превышает 2 млрд евро. Считается, что «Укрытие-2» снимает проблему безопасности ЧАЭС на ближайшие 100 лет, тогда как максимально допустимый срок использования «Укрытия», сооружённого непосредственно после аварии, истечёт в 2026 году.