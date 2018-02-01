Доклад доктора биологических наук, академика РАН Михаила Сергеевича Соколова «Здоровье почвы как неотъемлемое условие реализации ее экологических и продукционных функций» на круглом столе «Коэволюционное развитие биосферы и техносферы с использованием природоподобных технологий в целях экологически чистого экономического развития РФ», прошедшего 14 декабря 2017 года на площадке ИА REGNUM в рамках программы мероприятий II Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ-2017» и V Всероссийского съезда по охране окружающей среды.

Скриншот раздела сайта министерства сельского хозяйства США (USDA), посвященного здоровью почвы (soil health)

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Уважаемые коллеги, я благодарен за то, что вы меня пригласили на это неформальное мероприятие. Обсуждаемый вопрос чрезвычайно важный. Но всегда на таких узких профессиональных совещаниях испытываешь в какой-то степени неудобство, поскольку говорить о вещах известных, банальных вроде бы не принято. И если присутствуют специалисты, они, конечно, знакомы с проблемой. И всегда им хочется услышать что-то новое и необычное. К сожалению, из-за ограниченности регламента я о новом буду говорить немного, но постараюсь изложить проблему системно.

Давайте посмотрим, что положительное у нас в этом году произошло. По крайней мере, по данным статистики, у нас средний урожай озимых культур и кукурузы зерновой где-то в районе 35−36 центнеров с гектара, то есть мы как бы догнали Канаду. Как бы. Это хорошо. Что плохо? 50% этого урожая хранится в амбарах, приспособленных хранилищах и под навесами. Сами понимаете, что это такое.

Второй момент. Мы критикуем наш журнал «Почвоведение», что он ортодоксальный, что он не позволяет печатать новые идеи и требует доказательств. Но, с другой стороны, у этого журнала есть одно преимущество — он издается в двух версиях: на русском и английском языках. Тут интересный пример, как мы вообще читаем журналы. На нашу статью «Больные почвы: кто виноват и что делать?», которую мы опубликовали в 2010 году, из России пришел всего один отзыв — из Пущино. А из-за рубежа — 16.

Я немного увлекся вводной частью, но все-таки, чтобы не забыть самое главное, что я считаю важным и без чего нельзя дальше двигаться вперед и развивать эту проблему. Должен быть Федеральный закон «Об охране почвы». Честь и слава Московскому университету, Институту экологического почвоведения при факультете почвоведения МГУ, которые упорно и долго этот вопрос пробивали. И академик Глеб Всеволодович Добровольский — патриарх нашего почвоведения, недавно ушедший.

Основатель факультета почвоведения МГУ и его первый декан академик Г. В. Добровольский (1915–2013)

Он, конечно, много в это дело вложил сил и энергии. Но ограничились, как известно, региональным законом для Московской области. А федеральный закон так и не родился. Если такого закона не будет, то все, что мы говорим, — это, простите, трата времени и колыхание воздуха. Ничего из этого не получится.

Научные журналы практически мало кто читает. Все призывы уходят в песок. Поэтому, когда закон будет — это инструмент регулирования ситуации, с его помощью можно воздействовать. Пусть он для начала будет даже «рамочным», то есть законом не прямого действия.

Еще один важный вопрос — вопрос о здоровье почв. Он тесно связан с утилизацией отходов жизнедеятельности, от которых мы задыхаемся. И не только жизнедеятельности, но и органических производственных отходов. Куда их девать? Вы знаете энтузиаста этой проблемы профессора Валерия Петрович Кальниченко из Ростова. Он пробивает новое научно-прикладное направление — биогеосистемотехнику, и у него этот вопрос неплохо изложен в недавней публикации (см. Биогеосистемотехника — инновационный метод управления продуктивностью и здоровьем почвы / В книге «Современные проблемы гербологии и оздоровления почв». Материалы Международной научно-практической конференции. 21−23 июня 2016 г. Малые Вязёмы. 2016. С. 246−262).

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Чтобы подчеркнуть актуальность первой части доклада, я счел возможным процитировать вам «крик души» Г. В. Добровольского из его последней коллективной работы «Почвы в биосфере и жизни человека». Хотя он очень деликатно пишет о проблеме.

«Несмотря на авторитетные декларации и принимаемые меры по охране почв, как в международном плане, так и на уровне разных стран, деградация почвенного покрова Земли, её педосферы продолжается. Причин тому множество, включая финансовые, экономические, административные, но не последнюю роль в этом играет недостаточное понимание реальности глобальной угрозы процесса деградации почв, ведущего к нарушению сложившегося устойчивого функционирования биосферы, в котором живёт всё человечество и всё живое на земной суше»

Это первая причина, а вторая, я думаю, что мы забыли слова Терентия Семёновича Мальцева:

«Труд на земле требует от человека большой душевной щедрости, любви и постоянства, умения и готовности гореть в работе, мудрого искусства терпеливо сносить неудачи, сохраняя великую веру в нашу кормилицу — землю».

Мальцев Т. С. (1895—1994) — «народный академик», автор безотвальной системы обработки почвы

Быстро проблему оздоровления почв мы не решим, и какого-то чудодейственного единого рецепта для всей страны, конечно, не существует. Поэтому мы попытались сейчас сформулировать подходы к рациональному земледелию. Слово «рациональное» — иностранное. Его можно как угодно переводить. Мы вкладываем в это смысл, что это земледелие, во-первых, эффективное. Если не эффективное, никто этим заниматься не будет. И второе — безопасное. Сейчас модно говорить «экологически безопасное», но слово «безопасное» достаточно емкое, широкое.

Компоненты рационального земледелия:

1) здоровая, плодородная почва;

2) система её обработки;

3) севооборот / плодосмен.

Я думаю, что все эти проблемы с почвой связаны с непониманием её места в природе. Поскольку мы еще остались на уровне формулировок Докучаева и Вернадского, при всем уважении к этим великим учёным-первооткрывателям. Сейчас необходимо пересмотреть и дополнить саму суть понятия почва. И если говорить об этом понятно и просто, то все станет на свое место.

Почва — это экологическая система, живая система. Там есть, конечно, и косная, абиотическая часть, но главное — это биологическая составляющая! Вполне современно наш учитель Виктор Абрамович Ковда именовал почву «параживой системой».

Ковда В. А. (1904—1991) — Инициатор создания и директор Института агрохимии и почвоведения АН СССР в Пущино, президент Всесоюзного и Международного обществ почвоведов

К сожалению, вся современная агрохимия направлена на то, чтобы компенсировать косную химическую, преимущественно неорганическую компоненту почвы, отчуждаемую с урожаем. Почти два столетия пытаемся снабдить её макро‑ и микроэлементами в нужном количестве. Но в каком количестве, в каком соотношении, правда, никто точно не знает. Поскольку до сих пор такой важный, но лабильный элемент, как азот, не диагностируется — сделаем оптимальный рН, калий и фосфор можно вносить с запасом, и «все будет хорошо».

Но если мы посмотрим на почву с точки зрения живой системы, то, кажется, все становится на свое место. Однако и здесь вопрос не так прост, потому что почва как экосистема является подсистемой более сложного сообщества биоты — наземно-почвенной экосистемы. Разговоры почвоведов о том, что бывает почва и без растений, — я их понимаю, они увлекаются. Но, на самом деле, без этой системы никакой почвы не будет. Без растительных компонент-автотрофов (продуцентов), без фауны (консументов) и, конечно же, без микроорганизмов-гетеротрофов (редуцентов) природной почвы не бывает. Разве что человеком созданная гидропоника, но она, к счастью, не самовоспроизводится.

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Конечно, многие наши недостатки мы объясняем тем, что мы не одиноки в мире, и проблемы деградации почв общемировые, глобальные. В какой-то мере это успокаивает, но не надолго.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (FAO), мировые площади больных (кондуктивных, токсицированных) и деградированных почв превысили 1,2 млрд га. Это более 20% площадей мировых агроугодий. Прямые потери от почвоутомления (токсикоза почв), в том числе из-за остатков стойких гербицидов, оцениваются в ~25% мирового урожая. А токсичность для косной составляющей почвы не может быть по определению, она может быть только для живой. Вроде бы вопрос ясен.

Деградация и восстановление почвы

Кондуктивные почвы. Это почвы, которые не сопротивляются, которые подвергаются заселению возбудителями всяких болезней, включая и общие для человека и других теплокровных. Огромной проблемой сегодня является заселение почвы возбудителями корневых гнилей — это серьёзная общемировая междисциплинарная проблема.

Корневая гниль

К сожалению, мои коллеги-фитопатологи не слишком любят об этом говорить, потому что гораздо легче ограничиться визуальным осмотром растения для определения инфекции, чем привлекать электронную микроскопию и другие современные методы определения и анализа фитопатогенов.

А то, что происходит в почве агроценоза, в этой особой многофазной, глобальной экологической системе, мало кого волнует. Я посмотрел материалы последнего Съезда по защите растений. Там несколько сотен докладов. Я не поленился и подсчитал: ~5% докладов так или иначе посвящены косвенно вопросам, связанным с проблемами почвы, с её загрязнением, с её заселением вредной биотой.

Так что же сейчас происходит? Мы уповаем все время на пестициды, на то, что они решат все проблемы. Действительно, и фирмы процветают, и пестициды реализуются вроде бы не плохо.

Однако патоген перестроился. В итоге под общим собирательным названием «корневая гниль» сегодня скрываются как минимум пять видов, а то и больше. Есть такое заболевание гельминтоспориозная гниль зерновых злаков, в основном поражающая яровые пшеницу и ячмень.

Гельминтоспориозы

До недавнего времени на долю этого вида приходилось более 80% заболеваний, а на остальные 4−5 видов — менее 20%. Сейчас же на первое место под влиянием протравителей семян и фунгицидов вышли фузариозные корневые гнили.

Вы знаете, что фузариоз колоса — это страшное заболевание. Оно вызывает гниль колоса, зерна и корневой системы, а главная проблема — сохранившееся зерно содержит фузариотоксины. Они очень опасны для человека, других теплокровных. Освободиться от токсинов практически невозможно… И вот, против этого заболевания современный набор протравителей и фунгицидов мало эффективен.

Фузариоз и чернь колоса

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Я еще раз напомню о приоритетах. Считается, что впервые само понятие «здоровая почва», «здоровье почвы» декларировали американские коллеги в фундаментальной работе Doran J.W., Sarrantonio M., Liebig M.A. Soil health and sustainability // Advanc. Agron., 1996.V.56. P.1−54. Я всегда её цитирую, на пионеров следует ссылаться.

Однако Виктор Абрамович Ковда, наш учитель, ещё в 1989 году написал работу, посвященную больным почвам. Ему оставалось один шаг сделать к логичному тезису. Поскольку существует больная почва, значит, должна быть и здоровая. Он сформулировал практически все угрозы для человека и человечества, связанные с проблемой заболевания почв.

Дадим несколько академическое определение этому важному термину:

«Здоровье почвы — это функциональная биологическая категория почвенной экосистемы, характеризуемая метаболизмом и катаболизмом соединений биофильных элементов, самоочищением от вредных для биоты веществ и чужеродных биоагентов» [Семенов, Соколов, 2016 г.].

То есть за основу взята по сути дела почва природная, которая всегда здорова. Это почва естественная, которую никто не защищает, она сама себя защищает, поддерживает в течение, не побоюсь этих слов, миллиардов лет. А когда мы вмешиваемся, то получаем то, что мы имеем.

До последнего времени и сейчас это продолжается, мы характеризуем почву по категории её плодородия. Конечно, плодородие очень важно. Причем принято оценивать не только актуальное, но и потенциальное плодородие. То есть, чем больше гумуса, чем больше биофильных элементов, чем оптимальнее рН почвы, тем она плодороднее. А при этом состояние здоровья почвы либо вообще игнорируется, либо практически не учитывается. На самом деле, здоровая почва — это нормативно чистая почва. Есть нормативы — ПДК (предельно допустимые концентрации) ПВ (пороги вредоносности). Эти и другие ограничения касаются биологических и химических агентов. С точки зрения санитарной гигиены этот вопрос решен в мире, решён достаточно основательно. В нашей книге (Глинушкин А.П., Соколов М.С., Торопова Е.Ю. Фитосанитарные и гигиенические требования к здоровой почве. М. Агрорус. 2016. 288 с.) мы приводим все необходимые данные относительно фактологических критериев здоровья почвы.

А с точки зрения влияния на урожай, на качество, на состояние биотической составляющей почвы здесь пока большой пробел. И поэтому сразу возникает вопрос. А что должно быть эталоном здоровой почвы? Потому что реальную почву надо сравнивать, надо корректно сравнивать с эталоном. Что лучше, что хуже. И сравнивать следует не с помощью качественных характеристик «лучше — хуже». Важны такие критерии, которые можно количественно оценивать и потом использовать для целей бонитировки (качественная оценка земельных угодий по важнейшим агрономическим свойствам — Прим. ред.), в том числе и в случае рыночных отношений. Потому что сейчас сельскохозяйственные земли, они оцениваются, конечно, в большей степени по субъективным критериям, если хотите, во многом органолептически.

Так вот, мы считаем, что эталонная почва — это почва природная, в заказниках, целинно-залежных участков, смежных и соответствующих по профилю и по типу эксплуатируемой почве.

Я недавно прочитал очень добротную статью профессора Евсеева из Курганского аграрного университета, опубликованную в одном из последних номеров казахстанского журнала «Аграрный сектор», в которой автор отмечает, что биотической составляющей (микроорганизмам, микромицетам, бактериям) мы уделяем незаслуженно мало внимания. Мы практически не используем бактериальные удобрения, микробиопрепараты, которые могут давать большой эффект. Но меня в этой статье поразило то, что автор ни слова не пишет о том, что, если геобионты — живые организмы, то им необходимо питание. И не только! Важен определённый гидротермический режим. Мы не управляем пока температурой почвы, поскольку это открытая экосистема. Практически не управляем и водным режимом, если это не орошаемая территория. Но думать о питании этих микроорганизмов мы просто обязаны, если эти наши союзники трудятся не в природной, а в эксплуатируемой нами. Ведь мы регулярно отчуждаем из этой экосистемы ~50% урожая.

Итак, в природе этот вопрос решается традиционно путем возврата ассимилированной органики, которую накопила наземно-почвенная экосистема за период вегетации. Мы же отчуждаем примерно от 30% до 50% органики, увозим её. И после этого заявляем, что мы на этих почвах, ничего не внося, не удобряя её органикой, сможем получать хорошие урожаи. Коллеги, ведь это в значительной степени из области фантастики. Вы меня никогда не убедите, что здесь имеет место отсутствие закона сохранения вещества и энергии. Такого быть не может. Мы должны почве компенсировать затраты. Эти самые 30−50%, отнятые у неё. А чем компенсировать? А тем, что вокруг нас пропадает, создает нам неудобства — и отходы жизнедеятельности, и вообще все недоиспользованные органические продукты. Нас ими в изобилии снабжает наша «доблестная» промышленность, мы их через какое-то время везем на свалки, либо вообще не знаем, что с ними делать. Опять-таки подчеркиваю, есть решение, как с помощью почвы, с помощью специальной технологии надо эти вопросы решать, и призываю еще раз посмотреть работы В. П. Калиниченко из Ростова.

* * *

Почвенный гумус, органическое вещество почвы (это не одно и то же, но я сейчас на этом не останавливаюсь, так как это отдельный разговор) — источники энергии и пищи для обитателей почвы, а опосредованно — и для растений. Когда я готовился к этому докладу, я сам поразился, сколько функций у почвенного гумуса. Всего таких функций я насчитал шесть:

1. Биологическая — пищевой и энергетический субстрат для микробиоты, резервуар биофильных элементов, источник БАВ и экзоферментов. Без неё ни растения, ни микробы биоты не могут существовать.

2. Физическая — структурообразователь, оптимизатор гидроаэро-физических свойств, детерминатор теплового режима, фактор цвета, альбедо и энтальпии почвы. Определяет тепловой режим, альбедо, теплосодержание, и структурообразование почвы.

3. Химическая — ионообменник, буфер, стабилизатор рН, ингредиент комплексонов, облигатный компонент органоминеральных соединений и вторичных минералов, сорбат-детоксикант и иммобилизатор избытка биофилов, ТМ, ТРН, токсичных (фитотоксичных) соединений.

4. Фитосанитарная — субстрат антагонистов патогенов и фитопатогенов, депо корневых экссудатов растения-хозяина — индукторов активизации инокулюма фитопатогена; первичный субстрат (и/или косубстрат) трансформантов, деструкторов, минерализаторов органических поллютантов — консорбентов самоочищения почвенной экосистемы. Известно, что все микроудобрения хорошо работают и хорошо себя чувствуют в том случае, когда у них есть источник питания в виде органического вещества, которое опять-таки производится из гумуса и входит в гумус.

5. Экологическая — биотоп геобионтов, фактор их биоразнообразия, стабилизатор устойчивости физического и химического состояния почвенной и наземно-почвенной экосистем. Поскольку на дегумосерных почвах не существует биота.

6. Биосферная — эмиттер парниковых газов и фактор стока их из атмосферы, облигатный компонент «твёрдого» стока почвы. Это очень важная функция, о чём сегодня модно говорить. С одной стороны, гумус и органическое вещество почвы — источник парниковых газов. Но другая сторона для нас гораздо важнее и интересней — что делать и как удержать углерод, не пускать его в атмосферу. Как сделать, чтобы он подольше закреплялся в почве, Только с помощью повышения биопродуктивности агроценозов и лесоценозов, другого пути, собственно, не известно.

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Итак, биогеохимические функции почвенной биоты. Я упоминал ранее американских коллег, которые занимаются проблемами здоровья почвы. Этот вопрос также привлёк внимание и изучается в странах Евросоюза. У нас эту проблему стараются исследовать более-менее серьезно в трех организациях. Во-первых, в Московском университете, но, к сожалению, не на почвенном факультете, а на биофаке — это школа профессора Александра Михайловича Семенова, микробиолога-энтузиаста. Вот, например, его статья с голландским соавтором «К методу определения параметра здоровья почвы» (Семёнов, Ван Бругген, 2011).

Вторая школа — в Новосибирском аграрном университете во главе с профессором Еленой Юрьевной Тороповой. Её публикации широко известны, работают. Многие слышали фамилию Чулкиной Валентины Андреевны — профессора, основателя сибирской школы защиты растений. Чулкина — мама, а Елена Торопова — дочка. Это прекрасный пример «семейственности», заслуживает подражания.

Наконец, ваш покорный слуга, трудится в меру сил, как и в целом наш институт. Его директор Алексей Павлович Глинушкин эту работу поддерживают, что очень много значит. И, конечно же, Спиридонов Юрий Яковлевич — академик, выпускник МГУ, когда-то ещё единого биолого-почвенного факультета. Это мой коллега, с которым мы спорим, обсуждаем, пытаемся что-то делать и двигать этот вопрос.

Так вот, я вернусь к американским коллегам, предложившим порядка 80 показателей, с помощью которых можно оценивать здоровье почвы. Поскромнее повели себя европейские коллеги, они предлагают оценивать 20−30 показателей. Это все опубликовано. Мы считаем, что это, мягко говоря, неразумно. Если оценивать даже такой важный параметр, как здоровье почвы, таким количествам анализов и характеристик, это хорошо для аспирантского практикума, для студентов-то многовато, наверное. Никто этим занимать не будет, и даже если это будет очень эффективно, это будет стоить больших затрат и за это никто платить не будет. Поэтому мы идем по пути обоснования и количественного определения таких критериев, которые были бы, с одной стороны, достаточно объективными и практически востребованными, а, с другой стороны, они все-таки были бы практически реализуемы и не слишком затратными. Потому что их должно быть 4−5 от силы, максимум. На этой позиции мы стоим.

* * *

О порогах вредоносности

Такие пороги существуют для биологических агентов, опять-таки я здесь подчеркиваю, что медики в этом направлении продвинулись здесь гораздо дальше, чем фитопатологи. Потому, очевидно, что дело связано со здоровьем человека и совершенно не безразлично, сколько кишечной палочки или других патогенов, условно патогенных или облигатно патогенных микробов будет содержаться в почве. От этого зависят профилактические и оздоровительные мероприятия, определяются престиж и ответственность медицинского работника. Он должен уметь правильно ставить диагноз.

Вторая часть проблем, которая тоже касается и медицины, и защиты растений, — это проблемы химических агентов: техногенные радионуклиды, тяжелые металлы и пестициды, о которых не говорит только ленивый. Последнее время еще говорят о недостатках трансгенных растений. Это отдельный вопрос. Так получилось, что мы тоже вынуждены были и этим заниматься…

С этими критериями вредности (ПДК, МДУ) ситуация проще. Мы отнесли их к группе фактологических или нормативных критериев — фитосанитарные, экологические, гигиенические. Здесь дискутировать долго не приходится, потому что они установлены законодательным путем, и нарушение их грозит санкциями. Без всякого закона пока еще, но это общеизвестная категория, несоблюдение которой легко доказать.

Приведу такой пример. Как иногда невредно на каких-то позициях стоять и очень долго их отстаивать. Когда мы сотрудничали (ещё в Пущино) с американскими коллегами. Они приезжали в 70-е годы к нам, несмотря на непростые политические отношения. И мы изучали общие проблемы подхода, методологию оценки миграции поллютантов вообще, в частности, пестицидов в ландшафтах. Периодически они к нам приезжали, мы к ним приезжали.

Мы говорили им, что занимаемся совместно с Московским медицинским Институтом гигиены труда нормированием остатков пестицидов в почве. Они смотрели с недоумением на нас: «Как так? Почву никто не ест! Понятно — вода, понятно — атмосфера, которой мы дышим, наконец, продукция из обработанных растений, но почву зачем нормировать?»

Если фермер на загрязненной почве вырастил чистую продукцию, какие к нему могут быть претензии? В общем-то — да. Но что интересно, когда мы вынуждены были уже еще раз встречаться с американцами, уже когда у нас началась реформа и контакты стали очень активными и менее формальными. Была поддержка нашей науки, наших ученых со стороны американских проектов. Оказалось, что у нас нормировано было к тому времени ДДТ, метаболиты, гексахлоран и еще какое-то соединение (хлордиоксин, кажется). Сейчас точно не помню, всего 4 или 5 соединений. А у них в то время уже было 15 нормативов для почвы (как и в Евросоюзе). Сначала отрицали необходимость этого, а потом поняли, несмотря на то, что подобные исследования не всем под силу, поскольку высокозатратные.

***

Итак, самые важные — функциональные параметры здоровья почвы. Эти параметры характеризуют функции, свойственные живому организму. Поэтому я сейчас коснусь этого вопроса, отмечу, какие здесь подходы и проблемы пока существуют.

Первый критерий, который был предложен профессором А. С. Семеновым из МГУ, — это гетеротрофный параметр, то есть оценка почвы по интенсивности её дыхания. Это вовсе не означает, что чем больше эмиссия СО 2 , тем почва лучше или наоборот. Объективный ответ можно получить, только сравнивая почвы с эталоном. И надо отдать должное, Александр Михайлович это все здорово экспериментально подтвердил, публикаций у него десятки, есть и патенты, и я на этом не останавливаюсь.

Гетеротрофный критерий по сути характеризует биотрансформацию, когда метаболиты органического соединения утилизируются микроорганизмами, а окисленный углерод в форме углекислоты эмиссируется, выбрасывается в атмосферу.

Дальше метаболизм биофильных элементов. Особой проблемы метаболизма фосфора и калия для геобионтов не существует, а вот с метаболизмом азота — это вопрос крайне важный и очень интересный. Я уже сказал, что азот во всём мире агрохимики не могут нормировать в почве, поскольку он подвижный, лабильный элемент. В процессе биотрансформации он переходит из одной формы в другую. Если азота в почве много, что делает природа? Она, превращая его в нитраты, либо вымывает его из почвы в нижележащие горизонты почвы, что редко бывает, либо окисляет нитраты посредством денитрификации, превращая его в оксиды азота и молекулярный азот, которые улетучиваются в атмосферу. Таким образом, почвенная экосистема освобождается от избытка нитратов. Ещё может быть в почве избыток аммиака. Кстати, и нитраты, и аммиак нормируются в почве по санитарно-гигиеническим критериям. Однако в природной почве аммиак, поскольку он катион, абсорбируется почвенно-поглощающим комплексом и таким образом выводится из сферы геобионтов. Поэтому биотрансформация, метаболизм азота — это один из критериев и соответствующий метод оценки азотного пула, которые еще предстоит разработать.

Супрессия вредных биоагентов — критерий, который широко используется на практике. Спасибо нашим сибирским коллегам, которые этот вопрос достаточно досконально изучают. Они разработали и запатентовали методику, используемую в практических целях. И желающие берут этот метод на вооружение, используя его для оценки супрессирующей активности почвы в отношении фитопатогенных микромицетов.

Наконец, проблема самоочищения почвы от поллютантов, имея в виду органические соединения, в частности нефтепродукты. В какой-то степени этот вопрос связан с гетеротрофной активностью. Однако знак равенства здесь ставить нельзя.

Но я подчеркиваю, что в конечном счёте все ждут от нас официально санкционированных «Методических указаний» или, как на Западе говорят, «Протоколов методов оценки здоровья почвы». Чтобы можно было прочитать «от и до» и сделать, чтобы это все воспроизводилось, тем более количественно и т. д. Поскольку это направление специально пока не финансируется, то и работа поэтому идет не так быстро, как хотелось бы.

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Вернёмся снова к проблеме почвенной органики. Азбучная истина. Раньше, до ХХ века все держалось на выращивании растений, на производстве кормов и на возврате продуктов жизнедеятельности животных снова в почву. Таким образом, цикл биофильных элементов был как бы почти замкнут. Таким способом урожай получали небольшой, но устойчивый. В ХХ веке возник чрезвычайно важный вопрос, до сих пор не решённый, о поддержании почвенного гумуса и о его сбережении.

На самом деле эти разговоры действительно правильные, что наши черноземы за полвека потеряли около 30% гумуса, где-то больше, где-то меньше. Некоторые подходы здесь перечислены, что нужно делать. Самое главное — следует возвращаться к севооборотам и, если сказать очень кратко, то нельзя оставлять почву без растений, и черный пар допустим только в одном-единственном случае — там, где нет другого способа сохранить влагу. Вся остальная пашня должна быть занята растениями. И мы уже говорили в кулуарах, что там, где нет оборота пласта, где нет принудительного аэрирования — это тоже очень важный фактор сбережения гумуса. Иначе мы его непродуктивно, задарма, просто так сжигаем!

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Резюмируя сказанное, можно подвести такой итог. Мы обязаны с помощью количественных критериев «здоровья почвы», которое либо разрабатывается, либо планируется к разработке, количественно оценивать почву по следующим пяти параметрам:

1.Загрязнённость и фитотоксичность почвы. Для этого есть инструментальные методы и фактологические критерии — здесь всё в порядке.

2.Заселённость почвы фитопатогенами. Требуется знать допустимый предел — пороги вредоносности, поскольку полного отсутствия патогенов, в отличие от медицины, требовать нельзя.

3.Гетеротрофная активность — знать, как должна дышать почва.

4.Супрессирующая активность — когда почва сама защищает от патогенов (но этим надо уметь управлять!).

5.Самоочищающая способность — это когда вы вносите туда ДДТ, оно разлагается в одних случаях через год, в других случаях через 30 лет. Опять-таки, не зная этого параметра, нельзя оценить безопасность почвы.

Важно научиться оценивать количественные показатели здоровья почвы.

Важный момент — вклад предшественников в снижение популяций вредных, фитопатогенных организмов. Вы видите, что в отдельных случаях предшественник решает проблему, если он фитосанитарный, чуть ли не на 90%. Далеко не каждый пестицид работает с такой эффективностью. Некоторые действуют поскромнее. И наоборот, если вы высеваете пшеницу озимую по кукурузе, то вы наверняка размножаете фузариоз, избавиться от последствий которого в урожае практически невозможно. Теоретически можно, наверное, но это уже будет не зерно и не мука, что-то другое, какой-то иной продукт.

В процессе нашего разговора я приводил вам примеры — элементы из так называемого органического земледелия, те элементы, которые можно было бы взять на вооружение. Во всяком случае, их необходимо всесторонне обсуждать и оценивать для того, чтобы реально уметь управлять содержанием почвенного гумуса. Это следующие элементы:

1) непрерывное воспроизводство плодородия и геобионтов (органика, многолетние бобовые);

2) беспестицидная защита от вредных организмов;

3) усиленное секвестирование атмосферной углекислоты (компостирование органических отходов, сидерация, исключение чистого пара);

4) мульчирование, минимизация аэрирования пахотного горизонта;

5) повышение биоразнообразия, активизация геобионтов, в особенности микроорганизмов-супрессоров.

Мы пытались в свое время говорить о мегапроекте и назвали его даже: «Радикальное улучшение качества педосферы и оздоровление больных почв России». Докладывали мы об этом проекте и в Тимирязеве, и в МГУ, и в Пущино, и у себя в институте. Заинтересованные коллеги могут это все посмотреть в нашей книге.

Сформулированы были и фундаментальные задачи, которые были сделаны на основании этих исследований, но и ряд практических задач, я не буду на них останавливаться в процессе своего изложения, я их касался:

1) изменение традиционного отношения исследователей и землепользователей к почве исключительно как к средству производства;

2) повышение и поддержание средообразующих функций почвы;

3) интеллектуализация землепользования;

4) экологические императивы-запреты в отношении приемов, индуцирующих токсикоз, загрязнение и прочие виды деградации почвы;

5) строжайшие санкции к загрязнителям почвы — юридическим и физическим лицам.

Если нет закона, если нет подзакона, необходимых нормативных документов, то это все разговоры о важности учёта требований экологии — благие пожелания, не более того.

Региональная задача оздоровления почв агроценозов:

а) разработка и апробация локальных приёмов, технологий, систем профилактики, поддержания и прогнозирования состояния здоровья почвы;

б) апробация функциональных параметров оценки почвенного здоровья;

в) рекомендации по системному лечению больной почвы in situ.

* * *

Иван Шилов ИА REGNUM Росток

Если мы говорим о ноосферном природопользовании, о рациональном природопользовании, то привожу слова Вернадского. Он говорил, что это должно быть для человека, во имя человека, и стесняться здесь нечего. Сейчас в западном мире — культ безграничного потребления. Где-то надо остановиться. В серьёзной литературе это практически не обсуждается. Чем больше денег, тем больше произвели материальных ценностей, но мода проходит, производим новые продукты, старые — на свалки и т. д. Это безумие.

Поэтому мы считаем, что должны следовать общемировой стратегии устойчивого развития. Это «Рио-92» и последующие дополнения «Рио-92+10», «Рио-92+20», включая стратегию и тактику рационального земледелия, об основах которого я говорил.

Наконец, должно быть выполнено требование «загрязнитель платит». На Западе этот принцип так или иначе работает, но мы почему-то никак не хотим понять, что споры всегда возникают там, где нет закона и нет реализации этого принципа.

В заключение возвращаюсь к тому, с чего я начал своё выступление. Необходим федеральный закон «Об охране почв», надо подумать над названием, как его более выигрышно назвать. Но такой закон необходим. Считаю, что этот закон внесет реальный вклад и в природопользование, и в оздоровление наших почв, поскольку почва — компонент всей природы, глобальной биосферы. И он изменит отношение и к педосфере вообще и к нашему сельскому хозяйству в частности.

Большое спасибо за внимание и терпение!