Нет никаких оснований полагать, что Китай откажется от все более агрессивной позиции в отношении Южно-Китайского моря. Пекин, не желая идти на компромисс, все сильнее усиливает свою хватку в борьбе за регион. Стратегия КНР очевидным образом рассчитана на долгосрочную перспективу. В связи с этим США нужна своя стратегия, рассчитанная как на краткосрочную, так и на средне‑ и долгосрочную перспективу, пишет Дин Ченг в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Так, отмечает старший научный сотрудник Программы изучения Азии в инвестиционном фонде The Heritage Foundation, одной из самых значительных трудностей в противодействии Китаю в этом регионе стали искусственные острова, созданные им, на которых возводятся взлетно-посадочные полосы и другая военная инфраструктура, меняющая расклад сил. Тем не менее способность КНР возводить эти острова зависит от определенных компаний, как, например, государственной China Communications Construction Company, и их технического потенциала, который, в свою очередь, зависит от импорта определенных компонентов. Поэтому ограничение продажи или поставок этих частей может сказаться на темпах такого строительства.

Китайские искусственные острова в Южно-Китайском море

Помимо ограничения поставок нужных этим компаниям компонентов, ограничить деятельность КНР в Южно-Китайском море можно с помощью лишения части из этих компаний возможности участвовать в коммерческих тендерах в США, Японии, Австралии и ЕС. В результате таким компаниям, не все из которых находятся в государственной собственности, придется задуматься, стоят ли их работы в Южно-Китайском море подобных издержек. Введение же санкций против них по меньшей мере скажется на международной репутации.

Тем не менее, подчеркивает Ченг, основная сложность в противодействии Китаю заключается в отсутствии единой позиции других претендентов на территории в Южно-Китайском море. Так, в этом споре противниками выступают не АСЕАН против Китая, а КНР против ряда государств, чьи позиции также противоречат друг другу: Малайзия, Вьетнам, Бруней и Филиппины претендуют, по крайней мере, на часть островов Спратли. Для того чтобы хотя бы говорить о возможности создать противовес Китаю, региональным государствам необходимо, прежде всего, найти общий язык между собой. И здесь самую активную роль в организации единой позиции Куала-Лумпура, Манилы и Ханоя должны играть США. Такой единый фронт против действий Китая в конечном счете должен включать в себя и Индонезию — самую густонаселенную из членов АСЕАН.

Эта организация едва ли возьмет на себя непосредственную роль обеспечения военной безопасности, однако усиление взаимного обмена информацией между членами, повышение осведомленности в морской области и общая ситуационная информированность поспособствуют большему доверию внутри АСЕАН. Улучшение координации на местном уровне потребует также восстановления отношений с Таиландом — четвертой по численности населения страной, обладающей вторым по величине ВВП и одними из крупнейших вооруженных сил.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

Более того, он является союзником Вашингтона и был ключевым партнером во многих военных действиях США после окончания холодной войны. Выгодно и его местонахождение — в центре Индо-Тихоокеанского региона. Отношения с этой страной осложнил государственный переворот 2014 года, и хотя подобные действия идут вразрез с ценностями США, при поддержании отношений с этой страной нужно принимать во внимание стратегические расчеты.

В конечном счете такие шаги подчеркивают, что США сами по себе неспособны ни обеспечивать стабильность ситуации в Южно-Китайском море, ни тем более разрешить этот кризис. Тем не менее, как указал на недавнем Всемирном экономическом форуме президент США Дональд Трамп, «Америка прежде всего» не одно и то же, что и «Америка сама по себе». Поэтому, несмотря на то, что США на многое способны, для уравновешивания Китая Вашингтону нужна помощь других государств.

И новый путь в этом направлении предлагает зарождающаяся «четверка» США, Японии, Австралии и Индии. Новую жизнь этой концепции, которая находилась в замороженном состоянии в течение почти десятилетия, дал сам Трамп во время своего визита по странам Азии. «Четверка» не является попыткой создать новый альянс, поскольку складывающие ее государства расходятся по вопросам безопасности, а также сталкиваются с рядом внутренних ограничений.

Границы влияния в Южно-Китайском море. Карта

Однако благодаря содействию политической и дипломатической координации между этими государствами, а также, возможно, продвижению определенных совместных экономических и политических подходов, становится возможным более эффективно осуществлять и индивидуальные, и двусторонние шаги в области безопасности. В частности, если дать понять, что все четыре страны поддерживают свободу морского судоходства и отвергают видение Китая, будет сделан не военный, а политический шаг, который впоследствии может быть поддержан ВМФ отдельных стран. Демонстрация единой позиции по поводу необходимости сохранения торговых путей в регионе открытыми будет с высокой долей вероятности иметь необходимое воздействие.

При этом если Китай решит скорректировать свой подход и воздержаться от дальнейшей дестабилизации региона с помощью создания искусственных островов, неформальная «четверка» ответит на этот шаг гораздо лучше, чем формальный альянс, который предполагает военные действия.

Так, хотя следующие несколько лет в Китае и США основное внимание руководства будет сконцентрировано на внутриполитических вопросах, между Пекином и Вашингтоном также велика вероятность сотрудничества. Но, как показало прошедшее десятилетие, в Южно-Китайском море растет напряженность, тогда как последние события не дают никаких оснований считать, что эта тенденция изменится.