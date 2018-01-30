Как сообщается, администрация президента США Дональда Трампа предлагает увеличить оборонный бюджет в 2019 году до $716 млрд. Если это правда, то американская администрация предлагает выбросить деньги на ветер. Расходы Пентагона уже приближаются к уровню расходов после Второй мировой войны, существенно превышают средний уровень расходов в период холодной войны и пиковые показатели, которые пришлись на годы Корейской и Вьетнамкой войн, пишет Уильям Д. Хартунг в статье для The Hill.

Армия. Деньги

В то время, когда использование военной силы является либо неактуальным, либо неэффективным для решения наиболее серьезных угроз, с которыми сталкиваются США, решение о значительном увеличении расходов Пентагона за счет уменьшения возможностей американской дипломатии и других элементов национальной мощи является в лучшем случае заблуждением, а в худшем случае это решение может иметь катастрофические последствия.

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Вместо того чтобы увеличивать финансирование производства излишнего ядерного оружия и наращивать количество традиционных систем вооружений, администрации следовало бы разработать более продуманную стратегию обеспечения безопасности граждан США за счет уже имеющегося спектра инструментов. Не нужно увеличивать военный бюджет, нужно усилить контроль за расходованием средств оборонного бюджета и выработать более четкую стратегию. Попытка сделать все и сразу — это не стратегия, а рецепт бесконечного конфликта.

Miran Rijavec Доллары

Сторонники увеличения оборонных расходов утверждают, что вооруженные силы США переживают кризис боеготовности. По их мнению, устаревающее оборудование и недостаток подготовки — факторы, которые приводят к смертельным случаям во время военных операций. Как считают некоторые боевые офицеры, кризиса боеготовности американских сил не существует. Средств, необходимых для дополнительного обучения и технического обслуживания, более чем достаточно, конечно, если Пентагон устранит ненужные и неэффективные расходы.

Можно привести множество примеров неэффективных расходов Пентагона. Например, консультативный совет Пентагона установил, что устранение чрезмерных бюрократических расходов позволило бы сэкономить до $25 млрд в год.

Руководители Пентагона попытались скрыть данное обстоятельство, опасаясь, что неуместные откровения помещают получить дополнительное финансирование. Можно также вспомнить и о 600 тыс. частных подрядчиков, которые работают в Пентагоне. Данные подрядчики выполняют работы, которые часто дублируют работу, выполняемую государственными служащими. Сокращение частных подрядчиков на 15% позволило бы высвободить еще $20 млрд в год.

Другая сторона проблемы заключается в том, что бухгалтерская документация Пентагона находится в состоянии полного хаоса. Это единственное министерство США, в котором никогда не проводили аудиторскую проверку. Если Пентагон не установит контроль за расходованием средств, ему будет гораздо труднее выявить случаи неэффективного расходования бюджетных средств или избежать необоснованной переплаты за предоставляемые услуги или оборудование. Например, на покупку запчастей для вертолета, которые обошлись бы в $500, Пентагон тратит $8 тыс.

С другой стороны, Пентагон завышает уже достаточный уровень бюджетных средств, руководствуясь мифом о том, что большая часть средств, которые он получает, идет на поддержание американских войск. Это не так. Львиную долю ежегодных расходов — около 40−50% — получают крупные подрядчики, такие как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Слишком часто дорогостоящая продукция данных компаний не имеет большого значения на поле боя, фактически защищая США от самых неотложных угроз.

David B. Gleason Пентагон

Возьмите, например, дорогостоящий боевой самолет F-35. Согласно отчету организации Проект государственного надзора (The Project on Government Oversight), выходит, что самолет, возможно, никогда не будет полностью готов к бою.

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В качестве другого примера рассмотрим план Пентагона, который предусматривает выделение $1,7 трлн в течение следующих трех десятилетий на строительство атомных подводных лодок нового поколения, бомбардировщиков и ракет наземного базирования. В распоряжении США есть крупный запас ядерного оружия, хотя всего несколько сотен зарядов было бы достаточно для того, чтобы сдерживать нападение на США со стороны иностранных государств. Сокращение ядерного арсенала до нескольких сотен зарядов позволило бы сэкономить в ближайшие годы сотни миллиардов долларов. И в самом деле, наличие большого ядерного арсенала никак не убережет США от угрозы терроризма.

Прежде чем увеличить оборонный бюджет, нужно заставить Пентагон более эффективно расходовать уже имеющиеся средства. Выделение дополнительных средств, не подкрепленное разумной стратегией, не позволит улучшить ситуацию в сфере безопасности, а, наоборот, может только ухудшить ее.