Какое начало 2018 года в Австралии! Дебаты, начатые бывшими заместителями министров обороны Австралии, о возможности получения ядерного оружия не остались без внимания со стороны США. «Они это серьезно?» — вопрос, который задавали себе военные аналитики из Вашингтона, пишет Стефан Фруэлинг в статье для The Strategist.

Взрыв однофазной ядерной бомбы на полигоне в Неваде. 1953

Возможный ответ мог бы быть следующим: «И да и нет». Нет, потому что Австралия не собирается строить реакторы или доставать чертежи своей старой ядерной программы 1970-х и 1980-х годов. Да, Австралия окажется в тяжелом положении, если рост потенциала КНР продолжится, а США не смогут восстановить стабильное управление и заручиться международной поддержкой, которая помогла США выиграть в холодной войне. Может возникнуть вопрос: «Собирается ли Австралия обзавестись ядерным оружием в будущем?». Это зависит от ряда факторов.

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Австралия начала бы рассматривать возможности получения ядерного оружия только в том случае, если бы возникла прямая, экзистенциальная угроза. Появление такой угрозы почти наверняка привело бы к масштабному и быстрому увеличению оборонного бюджета, который в настоящий момент растет очень медленно. Во-вторых, Австралия задумалась бы о получении ядерного оружия в случае, если бы она потеряла доверие к возможностям ядерного сдерживания со стороны США, которое является очевидным преимуществом военного альянса.

Вероятно, Австралии также потребуется первоначально получить одобрение со стороны США. Ядерное оружие не является панацеей, к тому же потребуется много времени, чтобы его создать. Даже если бы США отказались от своих договорных обязательств, дальнейший доступ к данным американской разведки и военным технологиям будет играть более важную роль в будущем, нежели сейчас. Если бы Австралии пришлось делать выбор между оборонными возможностями, которые может предоставить военный союз с США, и самостоятельным обеспечением безопасности за счет ограниченного ядерного арсенала с ограниченным радиусом действия, на создание которого ушли бы долгие годы, Канберра основательно задумалась бы.

Австралия

Решающим фактором в вопросе о ядерном оружии может оказаться реакция Индонезии. Австралии очень повезло, что страны, расположенные к востоку от Индии и к югу от КНР, не обладают ядерным оружием. Появление индонезийской ядерной программы в ответ на ядерную программу Австралии привело бы к значительному ухудшению стратегических условий. Если австралийская ядерная программа, запущенная в качестве ответной меры на угрозу со стороны иностранного государства, приведет к созданию индонезийской ядерной программы, это привело бы лишь к усугублению проблемы.

С какими проблемами может столкнуться ядерная программа Австралии? Конечно, в первую очередь это ответная ядерная программа Индонезии. Другая проблема заключается в том, что, если стратегические ядерные силы США не смогут обеспечить сдерживания Северной Кореи, то австралийский ядерный арсенал вряд ли изменит ситуацию.

Существует ли вероятность того, что Китай начнет диктовать условия Австралии, угрожая своим ядерным арсеналом? Вся история КНР говорит о том, что ядерный арсенал нужен Пекину только для того, чтобы избежать давления со стороны ядерных держав и обеспечить сдерживание. Экономическая мощь Китая в Азии уже достигла того уровня, когда ему нет необходимости угрожать применением ядерного оружия для установления нового порядка в регионе.

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Возможно, было бы менее сложно и стратегически более перспективно использовать ядерное оружие для создания тактических дилемм, которые США и НАТО пытались навязать Советскому Союзу во время холодной войны: сконцентрировать силы для прорыва оборонительных сооружений и быть уничтоженным ядерным ударом или рассредоточить силы и подвергнуться поэтапному уничтожению при помощи обычных военных средств.

Однако, возможно ли использование подобной схемы в условиях морской обороны в XXI веке? Сложно ответить на данный вопрос, так же как и определить мотивы, которыми руководствовался бы противник в случае нападения на Австралию. Необходимо серьезное исследование всех аспектов такого сценария, которое позволило бы определить, станет ли ядерное оружие эффективным средством в сфере обеспечения национальной безопасности или же, наоборот, создаст дополнительные проблемы.