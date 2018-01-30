За прошедшую неделю и начало новой главные события Башкирии находились в области экономики и были тесно связаны с общественно-политической жизнью региона. Одной из главных тем стали проблемы обманутых дольщиков ЖК «Миловский парк»: дольщики приостановили объявленную голодовку, убедившись, что строительство домов возобновлено. Стало известно, что зарубежные инвесторы привлекают 10−15% средств в инвестфонд республики. Новости здравоохранения можно смело отнести к рубрике «скандалы», новости из раздела «скандалы» — к криминалу.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Экономика: заграница не поможет, лидеры по кредитам

Ряд СМИ сообщил, что объем инвестиций в экономику Башкирии в 2018 году должен приблизиться к 400 млрд рублей.

«Это сверхсерьезная и одновременно сверхсложная задача, Будем стараться делать все, чтобы выйти на параметры, приближающиеся к 400 млрд рублей инвестиций», — считает глава республики Рустэм Хамитов.

По его словам, инвестиционный фонд формируется в основном за счет российских резидентов. Зарубежные инвесторы привлекают 10−15% средств. Наиболее крупные проекты — в традиционных для региона областях — нефтегазохимии и энергетике. В феврале — марте будет запущена крупная ТЭЦ с производством электроэнергии и тепла установленной мощностью более 300 МВт. Стоимость этого объекта, который строит российская энергетическая компания «Интер РАО», — 22−23 млрд рублей. Одновременно начинается инвестиционный цикл на «Башнефти». Будет строительство новых производств на «Уфаоргсинтезе». Зарубежные инвесторы также планируют начать в 2018 году реализацию ряда проектов в регионе.

UfaTime отметило, что Башкирия вошла в тройку лидеров среди регионов России по количеству выданных потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, с января по май 2017 года в республике на потребительские нужды оформлено 204 тыс. 218 займов. Большее количество кредитов зарегистрировано только в Краснодарском крае — 226 тыс. 938 и Москве — 215 тыс. 374. Примечательно, что в прошлом году Башкирия также занимала 3-ю строчку в данном рейтинге, но займов было меньше — 151тыс. 195 единиц. Добавим, что всего в стране на потребительские нужды выдано 5 млн 764 тыс. 298 кредитов.

401(K) 2012 Кредит

«Коммерсантъ в Уфе» и ряд СМИ сообщили, что дольщики уфимского ЖК «Миловский парк» временно, до президентских выборов, прекратили голодовку. Решение о прекращении акции было принято после встречи дольщиков с представителями госкомстроя республики и компании «Амнис-групп», управляющей строительством. Дольщикам доказали, что строительство домов в ЖК возобновилось. Источник финансирования строительства дольщикам неизвестен.

По мнению экспертов, республиканские власти ведут последовательно работу по устранению проблем обманутых дольщиков, в том числе и нашумевшего с 2014 года долгостроя «Миловского парка», расположенного под Уфой. По официальным данным, в настоящее время Госстрой республики уже организовал экспертизу недостроенных домов и привлек ряд подрядчиков для возобновления строительных работ. ,

«Вероятно, что региональные власти наконец-то сумели подыскать инвесторов и привлечь денежные средства для завершения строительства проблемных участков. Тем более еще летом прошлого года глава Башкирии Рустэм Хамитов в достаточно жесткой форме высказывался в отношении вороватых подрядчиков и застройщиков, с требованием привлечения всех ответственных лиц к уголовной ответственности, а после инициировал совместно с региональным парламентом дополнительные законодательные меры по защите прав дольщиков», — подчеркнул политолог Дмитрий Казанцев.

Санкции: мы их, они — нас

ИА «Башинформ» и ряд СМИ рассказали об уничтожении продуктов в Башкирии и из Башкирии. В 2017 году объемы ввоза «санкционной» продукции в Башкирию сократились более чем в два раза Если в 2016 году в республику незаконно ввезли 18,2 тонны таких продуктов, то в 2017 году — 8,1 тонны. Рейды проводятся по розничным магазинам и оптовым базам, под запрет попадают сельхозпродукция, сырье и продовольствие из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В 2017 году в республику было ввезено 2,7 тонны «запретных» турецких томатов, 2,5 тонны груш, 1,2 тонны пекинской капусты, 848 кг яблок, 75 кг сладкого перца и 39 кг салата из Польши, 690 кг испанских персиков и 62 кг сыра из Германии. Все продукты были изъяты и уничтожены.

В январе 2018 года попавшую под экономические санкции со стороны России животноводческую продукцию — сыр производства Нидерландов и Германии общим весом 6,5 кг — уничтожили, раздавив и залив химическим средством. Тогда же запрещенная к ввозу на территорию России партия груш из Польши весом 39 кг уничтожена путем приведения продукта в ненадлежащий для употребления вид.

А в Германии уничтожили 600 кг меда из Башкирии. Причиной стало несоответствие продуктов европейским требованиям. По этой причине экспорт меда за последние два года сократился вдвое. Серьезную роль сыграло то, что зарубежные лаборатории фиксируют в нашем меде запрещенные вещества, в основном антибиотики. Чтобы на уровне формирования партии меда на экспорт мы могли установить безопасность продукта, необходимо создать в республике аналогичную серьезную лабораторию, на эти цели из бюджета выделено 40 млн рублей.

Мёд

Социум: уфимцев увольняют, чиновникам повышают зарплаты

Ряд СМИ сообщил, что с начала года 133 предприятия и организации башкирской столицы были вынуждены уволить 391 человека. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет на данный момент 2 тыс. 862 человека. Из числа уволенных работников к настоящему времени трудоустроены 142. Из них 134 работника — в своей организации. За помощью в службу занятости обратились за это время 18 уфимцев, попавших под сокращение.

«Горобзор» отметил, что в Башкирии с 1 января повышены зарплаты муниципальным чиновникам, сообщается в постановлении правительства республики на портале правовой информации. В 1,04 раза — почти на 4% — увеличены оклады и надбавки к окладам за классный чин. Финансироваться расходы на эти цели будут из средств местных бюджетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За 2017 год в Башкирии 510 работников смогли легализовать трудовые отношения. Республиканская Гострудинспекция проводила регулярные проверки и расследования, обращала внимание на порядок оформления трудовых отношений. Благодаря таким действиям были выявлены нарушения, в том числе и в бюджетной сфере. В частности, в администрации Стерлитамака шесть сотрудников не были официально оформлены. К административной ответственности за нарушение требований закона по оформлению трудовых отношений привлечено 358 лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила свыше 3,5 млн рублей. Традиционно сферой деятельности, где выявлено больше всего нарушений, стало строительство.

Скандалы недели

Многочисленные СМИ сообщили, что в Стерлитамаке обрушился надземный переход, расположенный между общежитием и заброшенным зданием завода «Машстрой». Эвакуировано 139 жителей общежития. Они размещены в пункте временного пребывания. По предварительным данным, никто не пострадал. Общежитие ранее было административным зданием завода. Как рассказали в МЧС, на настоящий момент все люди вернулись домой. Всего же с места ЧП вывезено 350 тонн строительного мусора. Завалы разбирали 22 единицы техники и 111 человек личного состава. По предварительной информации, в обрушении виноваты сборщики цветного металла.

Как рассказала «Комсомольская правда в Уфе», в выставочном комплексе «ВДНХ ЭКСПО» башкирской столицы открылась выставка-ярмарка «Крещенская». Представители Уфимской епархии Русской православной церкви тут же выступили с заявлением о том, что мероприятие не получило благословения священнослужителей. В пресс-службе епархии отметили, что предметы религиозного значения, которые продаются на ярмарке, не были благословлены митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. В этой связи священнослужители не гарантируют их действия. Покупающий там свечу или другой товар должен знать это, а также понимать, что под маской храмов и монастырей могут скрываться обычные торговцы, не имеющие никакого отношения к Церкви, заявили в уфимской епархии.

Транспорт: летим в Грозный?

Ряд СМИ сообщил о новых рейсах и направлениях. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на своей официальной странице в социальной сети анонсировал новые авиарейсы из Грозного. В числе других городов была названа и Уфа. Напомним, сейчас добраться самолетом до Чеченской Республики можно только с пересадкой в Москве.

Регулярные рейсы по маршруту Уфа — Сочи — Уфа будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» с 20 июня по 5 сентября 2018 года. Как сообщает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, вылеты запланированы три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, на воздушных судах Як-42.

С 18 февраля будет запущен пассажирский поезд Уфа — Челябинск — Екатеринбург — Приобье. Путешествие из башкирской столицы до крайней точки маршрута, поселка в Ханты-Мансийском автономном округе, составит около сорока часов в зависимости от направления движения. С уфимского вокзала поезд будет отправляться один раз в четыре дня. По данным сайта ОАО «РЖД», билет из Уфы до станции Приобье в плацкартный вагон стоит от 1 тыс. 393 рублей, в купейный — от 2 тыс. 820 рублей.

Ряд СМИ сообщил, что 63 пассажира, среди которых двое детей, около суток ожидали вылета рейса из уфимского аэропорта в Пермь. Рейс должна выполнять авиакомпания «Турухан» на самолете Як-42. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на уфимскую транспортную прокуратуру, причина задержки рейса — неисправность радиооборудования самолета. Сотрудники надзорного органа уже провели проверку на соблюдение прав пассажиров, норм Воздушного кодекса России и общие правила перевозки. Уфимцев и гостей столицы уже обеспечили напитками, питанием, трансфером и гостиничными номерами.

Gleb Osokin Аэропорт Уфы

Здравоохранение: несъедобная еда, опасные операции

ИА «Башинформ» сообщило, что, по данным регионального отделения Фонда социального страхования по Башкирии, в прошлом году в республике было выявлено 17 поддельных листков нетрудоспособности. По выявленным нарушениям медицинским организациям предъявлено претензий на общую сумму 596 тысяч рублей, в бюджет возмещено 575 тысяч рублей. В ведомстве отмечают стабильное сокращение количества поддельных больничных. В 2016 году было 34 фальшивки, в 2015-м — 44, в 2014-м — 53 недействительных листка нетрудоспособности. Всего в течение 2017 года жителям республики было выдано более 1 млн 100 тысяч листков нетрудоспособности.

Ряд СМИ отметил, что в министерстве здравоохранения Башкирии в очередной раз подняли вопрос питания в медучреждениях. Из 744 образцов больничной еды, взятой на анализ, нормативным требованиям не соответствовало 44%: в них установлено недовложение сухих веществ, заниженная калорийность и другие нарушения. В 2018 году в минздраве собираются продолжить работу по контролю за качеством продуктов и улучшению качества питания в больницах. Ранее в ведомстве заявляли, что горячее питание для пациентов организовано в 108 медицинских организациях.

Ряд СМИ сообщил, что Следственный комитет по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей гинекологическим отделением Республиканского перинатального центра, которая обвиняется в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) при проведении аборта. По данным следствия, 64-летняя оперирующая акушер-гинеколог в 2013 году сделала аборт 32-летней пациентке, находящейся на 10—11-й неделе беременности. Сначала медик допустила перфорацию стенки матки и повреждение кишечника. После этого гинеколог перевела пациентку в большую операционную, где в ходе расширенной операции ампутировала ее поврежденную матку при отсутствии на это медицинских показаний, при этом допустила повреждение мочеточника. Судебно-медицинская экспертиза установила, что врач причинила пациентке тяжкий вред здоровью. После этого женщина вынуждена была проходить повторные операции в больницах Уфы и Москвы. Следственный комитет передал уголовное дело в суд.

Цитата из к/ф «Лестница Иакова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США Медицинская помощь

Культура: начали давать «Нестеровку»

«АИФ-Уфа» сообщили, что глава региона Рустэм Хамитов подписал Указ о присуждении Государственной премии имени Михаила Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения. Награды удостоены заслуженный художник РБ Фирдант Нуриахметов, заслуженный художник РБ, заслуженный художник Российской Федерации и РБ Николай Калинушкин (посмертно) и заслуженный художник РБ Владимир Лобанов за создание памятника Михаилу Васильевичу Нестерову. В 2017 году на соискание премии было подано около 150 работ. Отборочный этап успешно прошли 57 произведений графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и литературы 29 известных художников и четырёх ведущих искусствоведов республики.

Ряд СМИ сообщил, что в Башкирии на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 миллиона рублей. В республике стартовал прием заявок на включение местных домов культуры в партийный проект «Культура малой Родины». Для его реализации на улучшение материально-технической базы сельских клубов в республике направят 53,5 млн рублей. Из них федеральное финансирование составит 47,1 млн рублей, региональное — 6,4 млн.