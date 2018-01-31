Война — это цинизм, гнусность и героизм. В Африне именно это сейчас и происходит. В историю курдского народа уже вписаны новые героические имена, как, например, юной курдянки Авесты Хабур, бросившейся с гранатами под турецкий танк в бою под деревней Хемам.

Almasdarnews.com Авеста Хабур

Но мы живем не в героической саге, а в грубом реальном мире. И то, что происходит в этом курдском кантоне на западе Сирии, всё больше напоминает циничный, но изящный спектакль, разыгрываемый США, Турцией и Россией.

Теперь по порядку. «Оливковая ветвь», операция турецкой армии по вытеснения курдских отрядов народной самообороны из кантона Африн и правобережья Евфрата в районе Манбиджа, с самого начала столкнулась с «трудностями роста». Сначала операция была отложена с вечера 19 января на утро 20-го «в связи с плохой погодой». Потом начались бомбежки, и произошло то, к чему, казалось бы, стоило привыкнуть еще со времен американских бомбардировок Вьетнама. Но каждый раз это оказывается шокирующей новостью: удары с воздуха окончательной победы не приносят. Да и авиаудары были какие-то, м-м-м, невпечатляющие. В первый день в воздухе Африна было «не протолкнуться», турки задействовали 72 самолета! А потери бойцов курдских YPG — девять человек…

Так что для победы необходимо «весомо, грубо, зримо» встать на захваченную землю гусеницей танка или сапогом пехотинца. И с тем, и с другим у Анкары проблема. Судя по фотографиям, у афринских курдов есть и американские «Джавелины», и франко-германские «Миланы», и немецкие «Панцерфаусты-3», и шведские «Карлы Густавы», и даже китайские «Хунцзяны». Им есть чем встретить немецкие «Леопарды 2А4», являющиеся основным танком турецкой армии. На 28 августа семь турецких танков они уже «встретили».

Что же до пехотинцев, то не так давно мне рассказывали люди, очень тесно связанные с курдскими отрядами народной самообороны (YPG): «После авианалета турки занимают наши позиции на Биршайе (Bursaya, стратегическая высота на северо-востоке района Африн, не путать с одноименным городом, столицей района — А.Г.), а под утро наши отбирают всё обратно». Тоже самое происходит на противоположной стороне кантона, под Хемамом (там, где погибла Авеста Хабур). И нет оснований не верить, ведь «курдская пехота» уже давно признана лучшей на Ближнем Востоке.

Хотя еще 21 января, на митинге своей «Партии справедливости и развития», президент Турции Эрдоган заявил, что «мы завершим эту операцию, на то воля Аллаха, в ближайшее время». Но прошло уже десять дней «Оливковой ветви», а турецкая армия смогла взять под контроль только шесть крохотных плацдармов на афринской территории. Так что «в ближайшее время» явно не получается.

Kurdishstruggle Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG)

Тем не менее Турция уже днем 22 января объявила о начале своего наступления на Манбидж и обстреляла курдские территории восточнее Евфрата. То есть открыла «второй фронт», на котором неизбежно столкнется с союзниками и патронами курдов, американцами: по информационной ленте уже прошла новость о гибели двух американских офицеров в районе Манбиджа. А ведь американские Air Force без проблем задавят господство турецкой авиации в воздухе. Но в таком случае Турция обрекает себя на поражение?

Формально да, если только это не спланированная комбинация с участием Турции, России и США!

В день начала «Оливковой ветви» известная турецкая журналистка Амберин Заман опубликовала ответы высших официальных лиц Сирийского Курдистана в Вашингтоне (senior Syrian Kurdish officials in Washington) на вопросы, заданные турецкой газетой «Дикен». Нобахар Мустафа и Синам Мухаммед сделали заявление, что Москва предложила курдам: «Если вы передадите Африн режиму (Башара Асада — А.Г.), тогда режим защитит вас». Мы сказали: «Мы никогда не смиримся». Мы будем сопротивляться до конца».

В это же время представитель международной коалиции во главе с США огласил, что ни один боец, принимавший участие в битве против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не отправился в Африн для борьбы с турецкой армией. Кроме того, от американских военных последовало предупреждение, что формирования из состава SDF (а это в основном курды), которые покинут выделенные участки фронта и отправятся на север Алеппо (то есть в Африн), лишатся американской военно-технической поддержки.

А это значит, что Турция атаковала Африн с отеческого благословения и Москвы, и Вашингтона. Не зря сейчас курдские руководители обвиняют в предательстве и Россию (командующий YPG Сипан Хемо), и США (лидер партии «Демократический Союз» Салих Муслим). Но в этой ситуации курды неизбежно будут «платить за разбитые горшки» жизнями своих бойцов. Но зато все остальные могут получить свой профит из сложившейся ситуации.

Trend.az ВВС Турции

Турция «в боях» завоевывает право создания 30-километровой «зоны безопасности» вдоль сирийско-турецкой границы. Ведь нигде не заявлено, С КАКОЙ СТОРОНЫ границы будет эта зона. И возможность отселить мятежных турецких курдов от их соплеменников в Сирии (фактически — их «тыловой базы») — это просто подарок для Анкары.

США наносят очень грамотный удар по российским планам. 25 января появилась информация, что «сирийские курды не приедут на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи». А «сочинский формат» — это российская попытка умиротворения Сирии под московским руководством и без участия США. Без курдов она становится бессмысленной, поскольку именно курдская Рожава сейчас стала основным «военным козырем» региона.

Россия делает большой шаг в направлении решения своей основной провозглашенной задачи в Сирии — сохранения ее территориальной целостности (со всеми преференциями для себя лично). Курды Африна отказались укрыться от турецких бомб под флагом «режима Асада», но «желающих судьба ведет, нежелающих тащит» (Сенека). Уже 25 января афринские курды были вынуждены призвать правительство Сирии вмешаться в конфликт. Ради поддержки Дамаска (читай — Москвы) они выразили готовность «еще раз подтвердить, что территория Африна есть неделимая часть Сирии, и наши силы YPG взяли на себя обязательство … защищать территорию от террористов ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны (YPG)

Более того, лидеры Рожавы последними словами клянут и Россию, и США, но парадокс: нет никаких особо яростных обвинений в адрес правительства Башара Асада. Более того, сирийские власти не только сделали дежурные заявления о «недопустимости вторжения в суверенную Сирию», но и осуществили совершенно конкретные действия в пользу курдских бойцов. Так, 19 января агентство «Аль-Масдар» распространило сообщение, что «несмотря на политические разногласия между сирийским правительством и курдским PYD, первый будет продолжать разрешать подразделениям YPG укреплять кантон Африн через свою территорию в Алеппо». Там же было сообщено, что за двое суток через территорию Алеппо прошли три колонны бойцов из курдских Хасеке и Манбиджа. И уже в разгар атаки на Африн опять многократно сообщалось, что «в то время как курдский PYD критиковал Дамаск за то, что он не принял более жесткую позицию против вторжения…, сирийское правительство продолжает разрешать YPG укреплять и снабжать Африн через свою территорию в Алеппо».

Напомню: Африн — это кантон автономной курдской Рожавы со столицей в Камышлы. А значит, можно предположить возможность дальнейшего благожелательного контакта между Дамаском и Камышлы. Тем более, что сирийцы Асада и курды невольно оказываются в одном лагере — лагере противодействия внешней агрессии. Особенно если учесть, что это агрессия Турции, которая 400 лет, с 1517 года, владела Сирией. И оставила о себе не самые добрые воспоминания.

Но тогда ясно проявятся очертания «башаро-курдского союза», а значит — федеративной Сирии. В настоящее время — единственной возможности сохранения территориальной целостности страны. Причем восточно-евфратский регион будет управляться (через курдов) американцами, а то, что к западу от реки — русскими.

И даже курдские лидеры могут оказаться довольными. Ведь несколько лет назад курдское общество было явно разделено на две группы: «федералистов» (признающих возможность федеративного сосуществования с Дамаском) и «суверентов» (выступающих за безусловную государственную независимость Сирийского Курдистана). В настоящий момент, по моим сведениям, из более чем сорока (!!!) партий и общественных организаций Рожавы практически все являются сторонниками федерализма.

Все «боссы» довольны. А страдать будут юные девочки, бросающиеся с гранатами под танки, и человеческая культура. 28 января турецкие самолеты разбомбили храм в Айн-Дара. Этому величайшему памятнику сиро-хеттской культуры было 3300 лет…