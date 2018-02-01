Если руководство Турции не блефует, то американские войска, расположенные в сирийском Манбидже, могут оказаться под огнем к концу текущей недели. Это может свидетельствовать только о том, что альянс НАТО столкнулся с худшим кризисом за всю историю своего существования, пишет Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Солдаты НАТО

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу, 26 января, что его войска очистят сирийский город Манбидж от курдских группировок. И это несмотря на то, что в городе могут оказаться американские солдаты.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от США конкретных шагов по прекращению поддержки курдов, которые контролируют сирийскую границу с Турцией. Если турецкие военные силы нанесут удар по Манбиджу, Вашингтон столкнется с непростым выбором: либо поддержать курдских союзников и противостоять Турции, либо бросить курдов.

Если бы США позволили Турции вытеснить курдов из Манбиджа и всего сирийского приграничного района, как обещает Эрдоган, то авторитету США был бы нанесен удар, от которого Вашингтон не скоро бы оправился. С другой стороны, если Вашингтон не откажется от поддержки курдов, это может привести к расколу НАТО. США также могут лишиться своих баз в Турции, включая авиабазу Инджирлик.

Более того, Турция также контролирует выход в Черное море. Таким образом, раскол НАТО означал бы триумф президента РФ Владимира Путина, который дал Анкаре «зеленый свет» на проведение операции в сирийском регионе Африн.

Kurdishstruggle Боец курдского Отряда народной самообороны (YPG)

Однако Сирия — это лишь одна из проблем. На прошлой неделе Китай заявил, что американский ракетный эсминец USS Hopper оказался всего в 12 морских милях от рифа Скарборо. Один из китайских фрегатов начал преследование USS Hopper. Если США продолжат оспаривать территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море, то столкновение неизбежно.

Аналогичный инцидент произошел в понедельник, 29 января, в воздушном пространстве над Черным морем. Российский истребитель СУ-27 потеснил американский разведывательный самолет EP-3 Orion, заставив самолет ВМС США отказаться от выполнения своей миссии.

Это еще не всё. Отношения между Соединенными Штатами и Пакистаном — союзником США во время холодной войны — находятся на грани. В 2018 году президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан в том, что Исламабад оказался неискренним союзником.

«США поступили глупо, предоставив Пакистану более $33 млрд помощи в течение последних 15 лет. Он не дал нам ничего, кроме лжи и обмана, принимая наших лидеров за дураков… Он предоставляет убежище террористам, на которых мы охотимся в Афганистане, а нам не оказывает почти никакой помощи… Так больше продолжаться не может!».

США сражаются в Афганистане уже 17-й год, и войне не видно конца. Неделю назад международный отель в Кабуле атаковали боевики, которые удерживали здание отеля в течение 13 часов. В результате атаки погибли 40 человек. В субботу, 27 января, в Кабуле подорвали машину скорой помощи. В результате взрыва погибли 103 человека, еще 235 человек получили ранения. В понедельник, 29 января, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали афганских солдат, охранявших военную академию в Кабуле. Если Пакистан в самом деле оказывает поддержку боевикам, воюющим в Афганистане, как США намерены одержать победу в данной войне?

PACAF Пилоты ВВС США

На прошлой неделе в результате удара западной коалиции, возглавляемой США, были убиты 10 солдат иракской армии. Война в Ираке началась 15 лет назад.

Боевые действия также продолжаются и на Аравийском полуострове. Арабская коалиция установила наземную, морскую и воздушную блокаду Йемена, которая может спровоцировать массовый голод среди местного населения. Несмотря на блокаду, арабской коалиции так и не удалось вытеснить хуситов, захвативших столицу Сану три года назад. На прошлой неделе появились сообщения о том, что сепаратисты, поддерживаемые ОАЭ, захватили южный йеменский порт Аден, вытеснив лояльные сбежавшему президенту Йемена Мансуру Хади силы, сражающиеся с хуситами.

Похоже, что Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ поддерживают разные силы, участвующие в гражданской войне в Йемене, в которую также втянуты и США. Есть и другие военные конфликты, например, в Ливии, Сомали, на Украине. США осуществляют поставки оружия, проводят подготовку иностранных военных и проводят миссии.

«Я не знал, что в Нигере находилась 1 тысяча американских солдат… Мы не располагаем данными о том, в каких регионах мира находятся наши солдаты… и что мы там делаем», — заявил сенатор Линдси Грэм, когда стало известно о гибели четырех солдат США в Нигере.

Этими данными не располагают и граждане США. Соединенные Штаты превратились в подобие Римской империи. Вашингтон расположил войска на каждом континенте, американские солдаты участвуют в тех или иных сражениях, о которых рядовой гражданин США имеет достаточно смутное представление. В США, так же как и в других империях, вся власть сосредотачивается в руках генералов. Однако, на фоне всего вышесказанного, всё внимание Вашингтона сейчас сосредоточено на расследовании «российского дела», которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер.