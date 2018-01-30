



Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

Никаких «польских лагерей смерти» не было, а Польше следует заботиться об исторической правде. Как передает Radio Szczecin (Щецин), к такому выводу пришли участники программы «Политическое кафе». Поводом для дискуссии стало заявление посла Израиля в Польше, которая 27 января от имени правительства своей страны подвергла критике законопроект, одобренный сеймом Польши, который предполагает, среди прочего, возможность наказания за использование словосочетания «польские лагеря смерти». По мнению депутата от правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Михала Яха, позиция израильского посла, продемонстрированная во время празднования 73-й годовщины освобождения нацистского немецкого лагеря Аушвиц, вызывает тревогу. Депутат считает, что это связано с «некоторыми искажениями при переводе», в то время как единственная цель законопроекта заключалась в том, «чтобы начать менять восприятие Польши». Представитель оппозиционной «Гражданской платформы» (РО) Павел Бартник подчеркнул, что польская дипломатия должна была подготовить международное мнение перед рассмотрением законопроекта. Ведь «мы несем ответственность за историю евреев в Польше, здесь расположен Аушвиц, самое большое кладбище времен Холокоста — это то, что мы должны охранять». Представитель движения «Кукиз15» (Kukiz'15) Якуб Кожел одобрил идею наказания за попытки представить «нацистские лагеря смерти» в качестве «польских лагерей смерти». Однако Пшемыслав Словник из «Современной» (Nowoczesna) говорит: такой механизм может быть неэффективным. Как наказать человека или организацию, которые на другом континенте используют словосочетание «польские лагеря смерти»? Анджей Дурка, представляющий Польскую крестьянскую партию (PSL), указал, что больше внимания следует уделять историческому образованию — в Польше и за рубежом, чтобы предотвратить «искажения». Согласно законопроекту, который еще должен рассмотреть сенат Польши и подписать президент Польши, за использование словосочетания «польские лагеря смерти» предусматривается штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

imke Аушвиц, нацистский концлагерь, построенный на бывшей польской территории, аннексированной Третьим рейхом

Wochenblatt (Ополе) возвращается к репортажу о польских неонацистах, выданный в эфир телеканалом TVN24, который стал шоком для общества. Журналисты сняли скрытой камерой, как польские неонацисты из ассоциации «Гордость и современность» (Водзислав-Шлёнски, Силезское воеводство) празднуют день рождения Адольфа Гитлера. Было и другое. Министр внутренних дел Польши Иоахим Бруджиньский во время выступления в сейме указал на Германию как на «источник проблемы», отметив, что в Польше неонацистам приходится прятаться в лесах, в то время как в Германии ежегодно проводится более 400 демонстраций националистических организаций. В подобном духе высказался и бывший депутат «Права и Справедливости» Збигнев Жизиньский, приглашенный телеканалом Polsat. Однако демонстрации немецких неонацистов он использовал как подтверждение своей мысли о том, что празднующие день рождения Гитлера в Польше — это, возможно, представители немецкого меньшинства в Польше. Организации немецкого меньшинства в Силезском воеводстве однозначно отреагировали на такое заявление. Председатель водзиславского отделения Социально-культурного общества немцев (TSKN) Норберт Круп ответил коротко: «Мы не имели и не имеем ничего общего с этими людьми и с этой организацией (неонацистов — С.С.)». Еще более решительно выступил Мартин Липпа, глава силезского TSKN. Он назвал заявления Жизиньского «полностью безответственными», не имеющими «никаких доказательств или даже намеков». По словам Липпа, «это была преднамеренная наглость» со стороны экс-депутата PiS.

Центр мониторинга расизма и ксенофобии (OMZRiK) отмечает, что в Белостоке существует группа из нескольких тысяч людей, крайне правых, которые работают на разрушение имиджа города, чтобы придать ему расистский и фашистский вид, сообщает Kurier Poranny (Белосток). Поводом для такой реакции послужило нанесение свастики на белостокский мурал «Сотканное межкультурное разнообразие». По данным OMZRiK, экстремистов правого крыла поддерживают нескольких местных депутатов, один вице-мэр и нескольких известных людей, связанных с местным бизнесом и юридической системой.

Mazaki Польские националисты

Представители левых кругов встретились в субботу, 27 января, у памятника в Сосновце, информирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Здесь они отпраздновали годовщину освобождения города от немецкой оккупации. «Каждый год мы выражаем намерение почтить солдат, в основном молодых людей, которые не имели ничего общего с большой политикой, но отдали свои жизни, сражаясь с нацистами на нашей земле. Они были из разных воинских подразделений, — сказал Михал Вчисло из Федерации молодых социал-демократов, один из организаторов церемонии. — Мы надеемся также, что празднование в этом году напомнит властям Сосновца об их обещании воссоздать таблицы с именами погибших, похищенных с могил военных в прошлом году». По словам сосновецкого депутата от Союза левых демократических сил (SLD) Томаша Неджели, люди, которые приходят к памятнику каждый год — это «память, борьба за историю», и она «очень важна». Несколько дней назад, подчеркнул депутат, один из телеканалов показал репортаж о польских неонацистах, о «возрождении фашизма и нацизма в нашей прекрасной стране». Четыре года назад в Сосновце вычеркнули годовщину освобождения, городские власти заявили, что это праздновать не стоит. «Однако сегодня в СМИ говорят, что Аушвиц — Биркенау был освобожден Красной армией, — отметил Неджеля. — Мы будем здесь спустя год, два, три, десять, чтобы напоминать об этом. Мы не можем допустить, чтобы риторика правого лагеря вытеснила историческую память о событиях, связанных с нашей страной и городом, из общественного пространства. Чем это может закончиться, показал Водзислав-Шлёнски». В торжественных церемониях в Сосновце приняли участие представители Союза левых демократических сил, Федерации молодых социал-демократов, Союза ветеранов Республики Польша и бывших политзаключенных, Союза военных инвалидов, Сибирской ассоциации, Польской скаутской ассоциации и общества пенсионеров.

В Лодзи продолжаются «позиционные бои» между городской властью и администрацией Лодзинского воеводства вокруг попытки переименовать площадь Победы в площадь Леха Качиньского, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Все началось с того, что лодзинский воевода в рамках так называемого закона о декоммунизации переименовал площадь Победы (в честь победы над нацистами) в площадь имени погибшего в авиакатастрофе президента Польши. В ответ депутаты Лодзинского городского совета вернули площади ее старое имя, обосновав это тем, что речь идет о победе в польско-советской войне. И хотя новое название от старого ничем не отличается, с юридической точки зрения это разные наименования. В настоящее время администрация Лодзинского воеводства изучает возможность опротестования данного решения горсовета. Времени у нее — до первых числе февраля. А горожане и депутаты празднуют победу. Возможно, промежуточную.

Правящая партия «Право и Справедливость» хочет побороться за Вроцлав, где сильны позиции оппозиционной «Гражданской платформы», пишет Gazeta Wrocławska (Вроцлав). «Председатель PiS Ярослав Качиньский на последней встрече с активистами упомянул Вроцлав среди тех городов, в которых «Право и Справедливость» могут выиграть выборы, — поделился информацией высокопоставленный политик PiS. — Качиньский позаботится об победе». Вот почему PIS уже в феврале указал своего кандидата на президентских выборах в Вроцлаве. Правящая партия открывает избирательную кампанию, обещая назвать своего кандидата уже в феврале. Называют два имени — депутата Мирославы Стаховяк-Ружецкой и сенатора Ярослава Обремского. Однако последний не является членом PiS и не входит в сенатский клуб, что для многих активистов является важным фактором. Некоторые политики «Права и Справедливости» считают, в отношении сенатора нет гарантий, что он будет связан с партией и предан ее идеалам. Проблема в том, что Обремский тесно связан с вице-премьером Ярославом Говином («Польша вместе»), чья партия входит в правящую коалицию. Говин публично заявил, что сенатор будет самым сильным кандидатом от правого лагеря на выборах президента Вроцлава и сможет победить. Но окончательное решение за Качиньским.

Piotr Drabik Ярослав Качинский

Представители оппозиционных партий в Кракове подписали «Краковскую декларацию», сообщает Gazeta Krakowska (Краков). В ней они заявляют о «совместных действиях в защиту свободы и демократии». Однако не говорят, будут ли вместе работать против PiS во время избирательной кампании по выборам в местные органы власти. Подписи под декларацией поставили активисты Комитета защиты демократии (KOD), «Гражданской платформы», «Современной», Польской крестьянской партии, Союза левых демократических сил, «Дружественного Кракова», «Право женщин», «Забастовка женщин», Союза европейских демократов. При этом не было дано каких-либо гарантий, что все они выставят единого кандидата на пост президента Кракова и выдвинут общий список кандидатов в депутаты городского совета. Так, «Гражданская платформа» готова поддержать нынешнего президента Яцека Майхровского. А «Современная» сомневается. Впрочем, в настоящее время участники «Краковской декларации» думают о том, как распространить ее на всё Малопольское воеводство.

Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура) решила собрать случаи за 2017—2018 годы, когда польские дороги в Любушском воеводстве вступали в «битвы» с дислоцированными в Польше американскими военными. Январь 2017 года. Грузовик, принадлежащий американским военным, потерпел аварию в Гожуве и повредил топливный бак. В том же месяце. В Жагани грузовик, транспортировавший цистерну, застрял под железнодорожным виадуком. Никто не пострадал. В том же месяце. На трассе Тшебув — Швентошув грузовик столкнулся с автобусом. Два человека получили ранения. В том же месяце. Один из грузовиков, направляясь в Новогруд-Бобжаньский, съехал с дороги. На грузовике были размещены снаряды для танков. Февраль. После ледяного дождя американские транспортные машины застряли в Свиднице. Март. Грузовик врезался в барьерное заграждение, съезжая с автомагистрали A2 на трассу S3 в районе Йорданува. Октябрь. Это произошло рядом с деревней Мёдница. Колонна военных машин шла в сторону Жагани. Один из грузовиков съехал с дороги и застрял в земле. Ноябрь. Двигаясь из Новогруда-Бобжаньского в Жагань, автобус с американскими военными столкнулся с «ситроеном». Обе машины выехали с трассы, автобус перевернулся и загорелся. Скорая помощь вывезла с места аварии раненного из «ситроена», американские солдаты не пострадали. Декабрь. У грузовика отказали тормоза и он упал в канаву. Водитель другого грузовика попытался его вытащить, но сам съехал на обочину. Ситуацию спасло вмешательство польского буксира. Январь 2018 года. Три машины столкнулись возле деревни Лозы. В одной из них ехали три американских военных, которых доставили в больницу.

Подкарпатский регион становится обезлюдевшим, передают Super Nowości (Жешув). К 2050 году число граждан Польши может уменьшиться на 4,5 миллиона человек. Опасные прогнозы касаются и Подкарпатья, где коэффициент рождаемости ниже коэффициента смертности в течение длительного времени. Анализ Центрального статистического управления (GUS) подтверждает, что регион в настоящее время пребывает в сложной демографической ситуации. В Подкарпатье почти каждый район, за исключением Жешува, сталкивается с угрозой депопуляции. Прежде всего, дело в отсутствии естественного роста и миграции, что обусловлено неопределенной финансовой ситуацией, нестабильностью и безработицей. Нынешний коэффициент рождаемости в 1,29 (число родившихся на 1000 человек в год) слишком мал. Правительство хочет, чтобы он составлял 1,6 в течение 10 лет. Но чтобы эффективно остановить «исчезновение» Польши, его значение должно достичь 2,0. Исследования GUS показывают, что Подкарпатье в течение ближайших десятков лет или около того будет сталкиваться со снижением численности трудоспособного населения. Может оказаться, что регион станет «обществом пожилых людей». Это повлияет на экономику Подкарпатья и всей страны. Что тогда? Сокращение пенсий и льгот.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

«Неужели Путин испортил каникулы детям? — задается вопросом колумнист портала Express Ilustrowany (Лодзь). — Вот уже несколько лет погода ведет себя исключительно злонамеренно. Начались каникулы, а снег поплыл к морю. А теперь занесло снегом, и у детей будет перерыв в учебе. Наш климат уже несколько лет является плохим. Нет снега на Рождество и зимние каникулы, но появляется он в марте и на Пасху. В мае приходит мороз, которого не было в январе и феврале. Он угрожает расцветающим яблоням, вишням и сливам, из-за чего мы — как сейчас — за яблоки платим больше, чем за апельсины. Трудно сказать, кто контролирует погоду, хотя я недавно читал на одном довольно серьезном интернет-портале, что это Путин. Пришли к такому выводу американцы, которых пару недель назад поразила «зима столетия». Мороз был как на Аляске, а снега выпало высотой в три метра. Добавим, странная какая-то была эта зима, потому что держалась именно над Америкой, а в нескольких десятках километров от ее границ было тепло. Отсюда появились подозрения, что это не обычная зима, но месть Владимира. Что неудивительно, потому что в последнее время Путин не любит Трампа, но ему нравится играть в разные игры со своими врагами. В конце концов, это Владимир, то есть по-нашему — «правящий миром». Говорят, что для него в России был разработан эликсир молодости, которым Путин пользуется и, таким образом, не стареет. Он будет продолжать править добрые сто лет и в то же время успевать пускать кровь Америке и другим странам, включая нас. Потому что и нас Путин не любит. Поэтому, возможно, перед погодной атакой на США он проверил свои возможности на нас. Отсюда все эти вихри, холодное и ненастное лето, зима, не похожая на зиму. Верьте или нет, я сам не знаю, но что-то может быть такое. Потому что некогда, народ, были зимние каникулы. А теперь?».