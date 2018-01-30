Жителей посёлка Мартюш Каменского района Свердловской области в разгар зимы неделю бьёт озноб из-за отсутствия тепла в батареях. Представитель теплоснабжающей организации признает частые прорывы в разных частях многокилометровой теплотрассы, уверяет, что отключенные дома мерзнут не более суток, и практически обвиняет прокуратуру Каменского городского округа в предвзятом отношении и порождении паники среди населения. А визиты отряда ОМОН в котельные придают обстоятельствам этой аварии криминальный окрас.

Иван Шилов ИА REGNUM Холода в Свердловской области

«Обещали перекрыть дорогу»

Отключения тепла в домах начались, как сообщили порталу KU66.RU жители поселка, днем 23 января. Тем временем морозы стояли нешуточные — под минус тридцать градусов. Теплые батареи мартюшевцам обещали к вечеру, но подключения начались лишь на следующий день. Здания прогревались не моментально: где-то тепло не пускали «завоздушенные» стояки, также был недостаточным напор в системе. Родителей просили забрать детей из поселкового детсада, мерзли школьники. Люди срочно включили электроприборы для обогрева, произошла перегрузка на сетях и на некоторое время мартюшовцы остались еще и без электричества, которое благодаря самоотверженным ремонтникам довольно скоро появилось в домах.

«Многострадальный Мартюш Каменского района. На улице минус 27, посёлок со вчерашнего вечера без отопления, батареи остыли. С ночи звонят жители и на чем свет клянут главу, но у него тепло в новом доме. Собрались перекрыть дорогу, еле отговорил пока. Прокуратура уже замаялась выезды делать, сам с ними на той неделе ездил по району, сотни жалоб на бездействие власти. Нет, пора этот коммунальный беспредел и коммунальное рабство кончать. Школу и садик закрыли. И ещё, как могла рвануть трасса, которую заменили летом, получили все субсидии и деньги из бюджета?» — написал на свое странице в сети Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Скриншот записи депутата Вячеслава Вегнера в Facebooc Запись Вячеслава Вегнера в социальной сети

Но возвращение тепла, как оказалось, было в «тестовом режиме». Отключения произошли 25 и 28 января. На месте аварии практически дневал и разве что не ночевал глава Каменского района Сергей Белоусов, возмутился сложившейся ситуацией министр ЖКХ Николай Смирнов, к разбору пролётов ответственных лиц подключилась прокуратура. Сегодня, 30 января, вновь пропало отопление в части домов Мартюша.

«В Бродовской сельской администрации не исключают, что причиной перепада давления стала серьезная утечка, но где она произошла, пока неизвестно. Потеря воды могла случиться как в жилом секторе, так и на одной из промплощадок. Пока утечка не будет обнаружена, жителям поселка посоветовали не открывать краны в батареях и не сбрасывать воду», — сообщает порталKU66.RU.

Скандал нагнетается извне

Не надо быть специалистом в коммунальной сфере, чтобы понять: где тонко, там и рвется. А дело тонкое и требующее вдумчивого подхода — это деньги, вернее, их мизер, выделяемый на реконструкцию теплосистемы. На ремонт идут воистину гроши, если понимать, сколько стоит провести демонтаж трубы, укладку, затем ликвидировать последствия раскопок. Согласно официальным документам, на проведение капитальных ремонтов теплосетей в 2016 году из бюджета Каменского района были выделены шесть миллионов рублей. В целях подготовки к зимнему отопительному периоду на 2017 год предусмотрено было финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в размере 7,8 млн рублей. Еще часть денег должна была поступить по региональной программе по повышению эффективности и энергосбережению коммунальной инфраструктуры — 8,6 млн рублей. Именно об этих деньгах говорят общественники и депутаты. И это деньги целевые. А долги за потребленный теплоноситель администрация Каменского района перед теплоснабжающими организациями не сократила за минувший отопительный сезон, а только приумножила на миллион: общая сумма 245 млн рублей. Основные должники — управления культуры и образования. Крайний тендер комитета по управлению имуществом района по замене теплоснабжающих коммуникаций на Мартюше датирован 2015 годом. По оценкам специалистов, износ теплоснабжающей инфраструктуры там составляет 90%.

С 2015 года ресурсоснабжающей организацией по производству и передаче тепловой энергии потребителям на территории является ООО «СибНА», в сфере ответственности которого газовые котельные поселка Мартюш, деревни Брод, сел Рыбниковское, Маминское, Покровское, Кисловское, Новоисетское, Сосновское, Клевакинское, Колчедан. Предприятию — пятнадцать лет, на коммунальном рынке — не новичок.

Как поясняет гендиректор ООО «СибНА» Анна Иванцова, прорывы были с 23 января из-за изношенности тепловых сетей. Однако, согласно документации госзакупок, трубы на улице Гагарина поселка Мартюш, где произошел первый мощный прорыв, менялись два года назад. Правда, за солидный объём работ ООО «СибНА» получило в результате тендера 1,1 млн рублей — недостаточную сумму для исполнения полного перечня. Общественники поставили под сомнение факт реконструкции. Скорее, был произведен частичный, «косметический» ремонт, полагают они. Но вернемся к аварии.

«Ситуация была контролируемая, мы очень быстро реагировали и в максимально возможные сроки устранили ситуацию, — прокомментировала Анна Иванцова общую картину с прорывами в поселке Мартюш каменской телекомпании «РИМ-ТВ». — Котельная газовая работала в штатном режиме. Протяженность тепловых сетей — много километров. Перед началом отопительного сезона опрессовки прошли хорошо, в сезон вошли нормально. И, тем не менее, сыграла свою роль совокупность обстоятельств — природный катаклизм и изношенность тепловых сетей. Это тридцатилетней давности ремонты, которые на сегодняшний день дают нам знать. Но ситуация всегда под контролем, мы работаем слаженно с предприятиями ЖКХ Каменского района и до большого коллапса не допустим».

Цитата из видео телеканала Рим-ТВ Иванцова Анна Петровна

По её мнению, скандал с авариями на Мартюше нагнетается извне — происки недобросовестных СМИ и депутатов, в том числе из Заксобрания Свердловской области, которые «подогревали» мерзнущих людей паникой. Такого, чтобы люди без тепла были более суток, не было, уверяет Анна Иванцова. И отключают не весь поселок сразу, а по несколько домов.

«Никто костры на улицах из жителей поселка не жег, как писали некоторые СМИ. Не было таких фактов. Это действительно домыслы, потому что там ситуация совсем иная. Был первый прорыв в теплокамере. Была оперативно заменена задвижка. Мы устранили эту аварию в течение 6—7 часов. Сектор был включен, снова мы достигли циркуляции, нагрели дома. Но, к сожалению, в ночь прорыв был на соседнем колодце. Четыре прорыва подряд. Этот же район, эта же камера, эти же колодцы. Можно было отсечь в колодцах, но управляющая компания «Стройком» оперативно сработала и не дала заморозить свои инженерные системы. УК «ДЕЗ» тоже работали четко. Мы работали слаженно, во взаимодействии. В последний момент, 28 января авария была быстро устранена. Сейчас ведутся работы по теплоизоляции труб и приведению в порядок всей территории», — поясняет гендиректор «СибНА».

"Врываются в масках с автоматами в котельные»

Панику, по словам Анны Иванцовой, сеет также и прокуратура Каменского района.

«Меня это беспокоит. Обращаюсь к прокурору Каменского района Игорю Переходенко. Зачем он это делает? За все эти дни с 23 по 29 января он мне, законному представителю теплоснабжающей организации, ни разу не позвонил, не вручил никаких предписаний, кроме одного — предоставить документы по селу Новоисетское. На сегодняшний день представители прокуратуры Каменского района врываются в наши котельные, они вызывают ОМОН, выдергивают с рабочего места оператора. Это опасные производственные объекты, предупреждаю. Они обвинили оператора, что она избила прокурора. Это же бред какой-то. В итоге котельная 28 января два часа была вообще без присмотра. В котельной надо ежечасно следить за показателями по приборам. Телефон оператора остался на рабочем месте — они не позволили позвонить. Вытащили оператора из котельной, закрыли в один из автобусов ОМОН для дачи показаний каких-то. И ночью на 29 января сотрудник прокуратуры Каменского района также в сопровождении автоматчиков в масках ворвались в котельную села Новоисетское. Какая там была необходимость, я до сих пор не могу понять?» — недоумевает гендиректор теплоснабжающей организации.

Анна Иванцова намекает, что происходящее с авариями и котельными на Мартюше напоминают рейдерский захват. На ее звонки прокурор Каменского района не отвечает. Накануне аварий, 21 января, гендиректор ООО «СибНА» сделала заявление в полицию на человека, который требовал ввести его в совет директоров. По словам Иванцовой, ее фирму шантажируют с 15 января 2018 года.

«Ко мне, в наш офис, проник человек, который несколько раз ссылался на прокуратуру Каменского района и попросил у меня бизнес по передаче тепловой энергии. Якобы если я не буду сговорчивой, не соглашусь его ввести в учредители, мне «прилетит» — будет коллапс в Каменском районе. Я думаю, что угрозы обрели действие. У нас есть изображение этого человека, и мы сделали запрос в ФСБ», — итожит свой печальный рассказ гендиректор ООО «СибНА».

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Прокуратура Каменского района не комментирует вышесказанное, лишь поясняя, что проводится проверка в связи с авариями в поселках Мартюш и селе Новоисетское.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения поставщиками энергоресурсов и управляющими организациями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при подготовке к новому отопительному сезону, соблюдения прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальными ресурсами», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Каменского района Свердловской области.

Мизерное ли финансирование, рейдерский ли захват или попустительство чиновников — на самом деле людям не важны причины отсутствия света, воды и газа, за которые они, в принципе, исправно платят. Согласно официальной информации, из почти полумиллионных долгов за тепло поселка Мартюш доля долгов населения за последние два года стабильно находится на уровне 3—4%. И меры «в связи с отсутствием теплоснабжения открыта горячая телефонная линия» — их не согреют.