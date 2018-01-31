На фоне громких деклараций литовских властей об успехах экономики страны, небывалом росте в 3,5% ВВП, да и в целом объявлений, что «худшие времена позади» (нашлись даже отдельные экономисты, которые заявили, что волна эмиграции сходит на нет, и в Литву вот-вот хлынет волна литовцев со всего земного шара, ибо жить стало — хорошо), в общественном пространстве страны совершенно незаметно прошла статистика задолженности государства. А она — более чем красноречивая. Долг государства в 2017 году достиг рекордных высот и был самым большим за весь период независимости страны. За десять лет он вырос почти в четыре раза — на 12 млрд евро. Пока нет данных, сколько Литва была должна в прошлом году внутренним и внешним кредиторам. Но департамент государственной казны министерства финансов прогнозирует, что окончательный долг за 2017 год будет достигать 17 млрд 131 млн евро, или 41,5% от ВВП! Во втором квартале 2017 года долг государства подскочил почти до 16 млрд 765 млн евро. Правда, как показали данные департамента статистики, в июле-августе долг немного уменьшился и достигал 16 млрд 157 млн евро. Но, тем не менее, в качестве примера, в конце 2000 года долг государства составлял всего 3 млрд 140 млн евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва в долгах

Свинья-копилка

И сегодняшний долг — в 41,5% от ВВП — это ещё не предел для Литвы, учитывая, как быстро страна «залезла» в кредиты. Для этого понадобился всего лишь один мощный финансовый кризис, и экономика посыпалась, несмотря ни на какие евродотации. Долг государства начал быстро расти с 2009 года. В конце 2008 году финансовые обязательства Литвы достигали 4 млрд 762 млн евро. Через год — почти 7 млрд 529 млн евро, в конце 2010 года — 10 млрд 151 млн евро, а еще через год — 11 млрд 629 млн евро. Долги последовательно росли и по окончанию кризиса. В конце 2014 года долг государства кредиторам составлял 14 млрд 825 млн евро, в конце 2015 года — около 15 млрд 940 млн евро, а в конце 2016 года — 15 млрд 514 млн евро.

Правительством в нынешнем, названным заранее «успешным» 2018 году планирует взять в долг около 1 млрд 440 млн евро. Большую часть средств планируется одолжить на внутреннем рынке путем выпуска правительственных ценных бумаг — около 1 млрд 80 млн евро. 360 млн евро планируется одолжить у международных финансовых учреждений.

Представители министерства финансов уверяют, что, по оценке международных учреждений, уровень задолженности Литвы «устойчивый», а осуществляемая правительством политика общественных финансов, «ориентированная на долговременные вызовы, связанные со старением населения и будущими потенциальными макроэкономическими потрясениями», не позволит ему расти в долговременный период.

Этот господин уплатил за все! Карикатура

Менее оптимистично на ситуацию смотрит госконтроль. Госконтроль, в 2016 году впервые оценив финансовую устойчивость сектора власти Литвы в долговременный период, констатировал, что уровень задолженности сектора власти неустойчивый. Утверждалось, что умеренно сокращающийся долг государства с 2024 года вновь начнет быстро расти из-за расходов, связанных с возрастом и так называемым эффектом «снежного кома». Прогнозируется, что за это десятилетие долг вырастет на 20% от ВВП. И если все обязательства государства будут финансироваться, станет очень трудно гарантировать, что проектируемый долг еще несколько десятков лет будет соответствовать критерию финансовой устойчивости сектора власти и не превысит 60% от ВВП.

Учитывая прекращение европейских дотаций с 2020—2022 годов, это не выглядит как мрачный прогноз. А добавляя сюда темпы естественного старения населения при массовой эмиграции, мечтать сегодняшним не уехавшим из Литвы трудягам о пенсии и вовсе не стоит. Такие долги не погасят даже их внуки.