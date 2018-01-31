Выступая с речью в Институте Гувера, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон изложил видение администрации президента Дональда Трампа «стабильной, единой и независимой Сирии, в которой нет ни террористических угроз, ни оружия массового уничтожения».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Такое видение очень похоже на то, что предыдущие администрации США говорили об Ираке и Афганистане, и это должно вызывать беспокойство, поскольку война в Афганистане стала самым продолжительным вооруженным конфликтом, в котором когда-либо участвовали США, тогда как в Ираке присутствие военных США сохраняется спустя более чем десятилетие после того, как некоторые сторонники войны называли операцию там «простой прогулкой».

К тому же долгосрочное военное присутствие США в этих странах не поспособствовало ни их стабильности, ни единству, и нет причин думать, что ситуация в этой области изменится к лучшему в ближайшее время. Несмотря на это, глава американской дипломатии Тиллерсон дал понять, что «США будут поддерживать военное присутствие в Сирии» «в зависимости от обстоятельств». Тем не менее делать в Сирии то, что обернулось провалом для Вашингтона в Афганистане и Ираке, — значит следовать курсом на еще одну бесконечную войну, пишет Чарльз В. Пенья в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Автор подчеркивает, основная причина, по которой США должны использовать военную силу, заключается в ответе на прямую угрозу национальной безопасности страны. Безусловно, президент Сирии Башар Асад — «диктатор и головорез», представляющий угрозу для граждан Сирии, которые выступают против него. Но угрозой для США официальный Дамаск назвать нельзя: у Сирии нет потенциала для нанесения удара по США.

Угроза от Дамаска в отношении США возможна только тогда, когда американские военные находятся в радиусе действия оружия сирийской армии — то есть на территории самой арабской республики, где, по данным доклада Пентагона за декабрь 2017 года, развернуто около 2 тыс. военнослужащих США.

Вмешательство же России на стороне Дамаска должно в еще большей степени заставить Вашингтон задуматься: стоит ли риск прямой конфронтации с Россией, единственной страной в мире с достаточным количеством ядерного оружия, уничтожения «режима» в Дамаске, который не представляет угрозы для национальной безопасности США? В том же, что касается радикальных группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми в Сирии должны бороться США, то им должны противостоять прежде всего местные силы и региональные игроки. У них на карту поставлено больше, чем у США.

Mil.ru ВС РФ в Сирии

Вместо этого Вашингтон, похоже, намерен следовать курсом на смену режима в Сирии. Так, Тиллерсон, хотя и не произнося эти конкретные слова, дал понять, что устранение Асада от власти было желаемым результатом, объявив, что одним из условий Вашингтона для Сирии станет «разрешение текущего конфликта между сирийским народом и режимом Асада посредством проводимого под эгидой ООН политического процесса в рамках, предписанных резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», а также «функционирование стабильной, единой и независимой Сирии под властью постасадовского руководства в качестве государства». Более того, он заявил, что «стабильная, единая и независимая Сирия в конечном счете потребует постасадовского руководства».

По-видимому, администрация Трампа не изучила уроков Афганистана, Ирака и Ливии: свержение «диктаторов» не приводит к свободе и демократии в регионе, создавая лишь вакуум для других экстремистских групп. В частности, не стоит забывать, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является результатом смены режима. Свержение иракского диктатора Саддама Хусейна создало условия, в которых и возникла «Аль-Каида в Ираке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свою очередь, превратившаяся в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, почти наверняка войска США останутся в Сирии и после свержения Асада — как было в случае с Афганистаном и Ираком. Такое развитие событий может стать призывом для радикальных исламских элементов, которые превратят американского оккупанта в свою цель.

К тому же смена режима обычно сопровождается усилиями по созданию наций, упоминания о котором Тиллерсон попытался избежать, а Трамп критиковал не только во время своей предвыборной кампании, но в новой Стратегии национальной безопасности. В ней указывалось, что «стабилизация не является синонимом бессрочного процесса построения нации или синонимом реконструкции».

Но как ни назови высказанную Тиллерсоном версию, по сути, она является не чем иным, как строительством нации в Сирии: «Инициативы по стабилизации в освобожденных районах имеют важное значение для обеспечения того, чтобы жизнь могла вернуться к нормальному состоянию». Среди них «такие важные меры, как ликвидация неразорвавшихся противопехотных мин, поставленных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), открытие больниц, восстановление подачи воды и электричества, а также обеспечение получения образования мальчиками и девочками».

Самое важное, возможно, Тиллерсон как раз и упустил в своей речи — потенциальные издержки для США от смены режима и построения нации в Сирии. Так, по одним оценкам, общая стоимость действий военных США в Ираке и Афганистане на сегодняшний день составляет $5 трлн. Нет оснований полагать, что повторение этих действий в Сирии будет сопряжено с меньшими издержками. Отсюда возникает вопрос: почему налогоплательщики США должен брать на себя еще одно бремя?

Таким образом, заключает автор, хотя президент США Дональд Трамп и говорит, что в его стратегии национальной безопасности «Америка прежде всего», по сути, политика администрации в Сирии — все что угодно, только не это.