В последнее время криминогенная ситуация в Грузии ощутимо обострилась: участились случаи грабежей, воровства, нанесения вреда здоровью, убийств и других уголовно наказуемых деяний, что вызывает серьезное беспокойство у населения страны. Масла в огонь подливают ежедневные сводки МВД об очередных задержанных представителях криминального мира. Преступлений от этих мероприятий почему-то меньше не становится.

Цитата из к/ф «Кукарача». Реж. Кети Долидзе, Сико Долидзе. 1982. СССР Схватка

29 января заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили сообщила о задержании шести так называемых воров в законе, что было осуществлено в рамках «мероприятий по борьбе с криминальным миром». По ее информации, спецоперация по задержанию этих лиц была проведена на основании решения суда одновременно в Тбилиси, Дедоплискаро и Цнори. Они обвиняются в групповом разбое, вымогательстве наркотических средств и незаконном лишении свободы других граждан. Полиция вышла и на заграничные контакты грузинских «воров в законе»: оказалось, что они действовали согласованно с находящимся в Турции еще одним грузинским криминальным авторитетом.

Как сообщила Натия Мезвришвили, обвиняемые признаются в принадлежности к «воровскому миру» и в связях с такими его представителями, как «Лавас оглы», «Како Тбилисский», «Тоторини», «Энцо». Имена, точнее, прозвища, рядовым гражданам ничего не говорят, но звучат как-то угрожающе.

Представители криминального мира были вооружены: при обыске у них изъяли огнестрельное оружие и патроны, а из мобильных была изъята необходимая для следствия информация. Как заявила замминистра, членам преступной группировки грозит лишение свободы сроком от 5 до 15 лет.

Эдуард Шеварднадзе

Расцвет преступности и беспредел, чинимый представителями криминального мира, пришлись в Грузии на период правления Эдуарда Шеварднадзе, который пришел к власти в результате гражданской войны 1991−1992 года. Выпущенные на волю преступники объединились в военизированную группировку «Мхедриони» и с оружием в руках свободно разъезжали по улицам Тбилиси и дорогам страны, стреляли в воздух и прицельно — в не пришедшихся им по душе граждан, в мороз догола раздевали владельцев дубленок, отбирали выручку у уличных торговцев и хозяев киосков и магазинов, замахивались, и зачастую успешно, на крупных бизнесменов, которые в ту пору в Грузии только-только начинали свое восхождение на гребень успеха.

«Вирус воровского мира» оказался заразительным, и молодежь той поры вслед за «авторитетами» занялась «конфискацией» у граждан тогда только вошедших в оборот мобильных телефонов, вымогательством денег, карманными и квартирными кражами, а наиболее смелые замахивались и на особо тяжкие преступления. Быть «вором в законе» или каким-то образом принадлежать к тому миру в Грузии 90-х годов прошлого века и начале текущего века считалось чем-то очень «уважаемым» и «почитаемым».

Пришедшее к власти в результате так называемой революции роз правительство Михаила Саакашвили под его чутким руководством громогласно объявило криминальному миру непримиримую борьбу, которую проводило по принципу «нулевой толерантности».

По инициативе Саакашвили в стране были узаконены подслушивания, «подставы», наушничество, сдача «преступников» полиции и многие другие тайные методы борьбы, которые на определенном этапе дали свои результаты: часть криминальных авторитетов оказалась в тюрьме, но большая их часть просто покинула территорию Грузии и обосновалась за границей.

Было бы неверно утверждать, что Саакашвили проблему преступности в Грузии решил полностью, но к концу его правления мелкие преступления вроде кражи мобильных телефонов, квартирных краж и иных подобных инцидентов фактически были сведены на нет. Прогулки по улицам Тбилиси даже в ночное время стали безопасными, так как всюду дежурили посты патрульной полиции. «Карманные воры» покинули городской транспорт: обученные в МВД строгие контролеры закрыли для них поле деятельности.

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На определенный период «воровской мир» притих. Никто не стремился признаваться в своей принадлежности к нему, потому что даже за голословное утверждение светил немалый срок.

Преступления происходили, но большая их часть носила некий оттенок «запланированных», «заказных» убийств, взрывов, ограблений или нападений. Это и «раскрытая» правоохранительными органами Грузии «серия запланированных спецслужбами соседнего государства (имелась ввиду Россия) терактов», которые якобы осуществлялись с «оккупированных территорий». Это и серия убийств, совершенных школьниками прямо перед принятием поправок в уголовный кодекс, понизивших до 14 лет возраст, с которого подростков привлекали к уголовной ответственности. Это нашумевшие убийства, в том числе совершенные сотрудниками полиции. Это некие спецоперации, в результате которых правоохранительные органы якобы предотвращали военные мятежи, пресекали передвижение террористов через границы Грузии. Успешными мероприятиями по задержанию преступников правительство как бы доказывало необходимость вносимых в законодательство изменений, выдвигаемых соседним государствам обвинений, а также оправдывало собственную политику нулевой толерантности.

Активизация «рядовой» преступности (в отличие от «элитной», более характерной для периода правления Саакашвили) началась после смены власти в результате парламентских выборов 2012 года.

Шумное разоблачение жестоких методов обращения с представителями криминального мира в тюрьмах Грузии вместе с волной ненависти к методам правления Саакашвили пробудило от долгой спячки затаившихся на время криминальных авторитетов всех уровней. И начались ограбления банков, квартирные кражи, уличные разборки…

Оппозиция, в ряды которой перекочевали представители бывшей власти, затрубила о связях правительства «Грузинской мечты» и ее учредителя Бидзины Иванишвили с воровским миром, привлечении в страну покинувших ее при жестком правлении Саакашвили известных «воров в законе».

Правительство Грузии все эти годы периодически рапортовало о сокращении преступности и увеличении раскрываемости, но население реально все меньше чувствовало себя защищенным от разгула преступности.

Сегодня представители правительства уже открыто говорят об ухудшении криминогенной ситуации в стране и признают необходимость жестких мер для исправления ситуации.

«Министерство внутренних дел подготовило пакет законопроектов, которые предусматривают расширение круга уголовно наказуемых деяний. В частности, изменения коснутся поддержки деятельности воровского мира, организации воровских сходок, признания своей принадлежности к воровскому миру, обращения к вору в законе для решения своих проблем», — сообщила замминистра внутренних дел.

По ее информации, в ближайшее время пакет законопроектов будет представлен на рассмотрение парламента.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

То, от чего в начале своего правления пыталось отказаться правительство «Грузинской мечты», в условиях растущей преступности вновь оказалось актуальным, и, судя по всему, нынешняя власть возвращается к политике, проводившейся ее предшественниками.

В необходимости более жестких мер в отношении к криминальному миру уверены и в парламенте Грузии. Председатель комитета по обороне и безопасности грузинского парламента Ираклий Сесиашвили, комментируя новую инициативу МВД, назвал борьбу с преступностью главным вызовом для страны и подчеркнул важность активных действий со стороны государства. Он пообещал, что правительство Грузии не допустит разгула преступности.

«Соответствующие мероприятия проводятся и будут проводиться в дальнейшем. Мы ужесточим нормы закона там, где это будет необходимо, но обеспечим высокие стандарты защиты прав человека. Оппозиция занимается спекуляциями, обвиняя во всем правительство. Но мы не допустим, чтобы преступность набрала силу. От безопасности нашей страны зависит очень многое, в том числе новые инвестиции и развитие туризма», — подчеркнул депутат.

Что касается оппозиции, она назвала новую инициативу МВД очередным фарсом и игрой на эмоциях населения.

«Это очередной фарс, предложенный обществу «Грузинской мечтой». Правительство пытается играть на эмоциях населения. Это делает правительство, которое пришло к власти через убийство Барбары Рафалянц, а затем сделало все, чтобы помешать расследованию этого убийства. Это правительство, которое ничего не делает для расследования похищения Афгана Мухтарли… Те деяния, в отношении которых МВД намеревается ужесточить ответственность, по ныне действующему уголовному законодательству и без того являются уголовно наказуемыми», — заявил представитель «Европейской Грузии» Ираклий Абесадзе.