В понедельник, 29 января, один из лидеров украинского «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин рассказал журналистам, что его партия выставит единого кандидата на президентские выборы 2019 года. Левочкин полагает, что «Оппозиционный блок» даже с учетом потери Крыма и Донбасса всё равно может рассчитывать на треть голосов избирателей. И что у партии даже есть шанс выиграть президентские выборы, если удастся объединить вокруг себя «все здоровые силы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Такие прожекты тешат воображение и жителей России, и даже некоторых на Украине, но реальными их никак не назовешь. Поезд ушел еще в 2010 году, а в 2014-м вовсе скрылся из виду. Он, конечно, вернется. Но не сейчас.

Казалось бы, у «Оппозиционного блока» немало козырей. «Прозападные» политики за четыре года после майдана доказали свою профессиональную непригодность. Даже с учетом потери Крыма и Донбасса большинство граждан страны говорят по-русски и если и инфицированы национализмом, то не в критической степени. Возврат к прежней экономической и социальной модели станет для Украины шагом вверх, и это тоже все понимают.

Но правота и большинство сами собой не конвертируются в победу на выборах. Для победы нужны посредники в виде финансового и медиа-ресурса. И то, и другое на Украине принадлежит олигархам. Олигархам выгоднее «незалежная» модель. Не в силу убеждений — таковые у них, как правило, отсутствуют. А в силу того, что «незалежная» модель позволяет им расхищать страну гораздо быстрее, чем это было бы при русской модели.

Opposition.org.ua Сергей Левочкин

Есть и еще одна причина. Для Украины как страны выгоднее кооперация с Россией, но для украинской власти как группы олигархов выгоднее западное направление. Русские бизнесмены отлично понимают, как устроена Украина, потому что Россия двадцать лет назад была устроена точно так же. Соперничать с ними гораздо труднее, чем с европейцами. Рассчитывать на финансовую и медиа-поддержку олигархов юго-востоку в ближайшее время не приходится.

К тому же кандидаты от юго-востока, в лице «Партии регионов» и её наследника — «Оппозиционного блока», почти полностью себя дискредитировали. Во-первых, «Партия регионов» до сих пор пахнет Януковичем. Допущенная в свое время ошибка («какая разница, какой имидж у кандидата, если у нас всё под контролем») аукается до сих пор.

Во-вторых, представляющая интересы большинства юго-восточная оппозиция не смогла в самый нужный момент, зимой 2014-го, ни объединиться, ни стать выразителем здравой позиции. Партия была деморализована поражением и неожиданным бегством президента, у нее были проблемы со спонсорами и не было «плана Б». Они заявляли здравые идеи (вроде региональной автономии) и тут же от них отказывались, чем дискредитировали и себя, и идеи.

Не веря в свою победу, они предпочли торговаться и договариваться с новой властью, чем нанесли сами себе еще один мощный удар. Не раз и не два они голосовали солидарно с майданными партиями за вредные для страны законопроекты. Как майдан только играет в «прозападность», так и «Оппозиционный блок» только играет в «прорусскость». В итоге избиратели не верят ни тем, ни другим. (На Украине нет ни одной партии с рейтингом выше 10%, ни одного политического института с рейтингом доверия больше 10%). Но майдану уже неважно, что ему не верят. А вот для оппозиции это критично.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

Наконец, юго-востоку, скорее всего, просто не дадут выставить единого кандидата. Несмотря на всё вышеперечисленное, абсолютно любой единый кандидат от юго-востока переиграет Петра Порошенко. Рисковать этим никто не будет. Это помощники Януковича считали себя великими и провели «гениальный» план по выращиванию рейтинга карманных националистов, которых было бы «удобно» победить во втором туре. А потом эти карманные националисты приняли участие в сносе Януковича. У майдана подобных странных желаний играть в демократию не наблюдается.

Но правда и то, что время работает на украинскую оппозицию. Другое дело — сколько должно пройти этого времени и что по прошествии этого времени останется от Украины. Уровень жизни и так заметно упал, а ведь кредиты еще только предстоит отдавать. Уровень агрессии и так вырос, а ведь скоро направлять эту агрессию на Донбасс уже не получится. Худшее еще впереди.

В конце концов олигархи и «прозападные» политики, полностью выдоив закредитованную страну, сбегут, оставив руины. Руины единого государства — или, что более вероятно, руины государства, треснувшего по швам. Вот только тогда и наступит прозрение, только тогда и придет время «здравых сил», о которых говорил Левочкин. Тогда и наступит время работы над ошибками и время возвращать всё на свои места. Вот к чему нужно готовиться юго-восточным политикам — гораздо тщательнее, чем к выборам 2019 года.