Публикуем обращение к президенту Владимиру Путину, составленное муниципальным депутатом каширского городского округа Любовью Копач от лица жителей района, которых в угоду стремлению подмосковных властей к «европейским показателям и доступности» родовспоможения лишают родильного дома.

Новорожденный

Уважаемый Владимир Владимирович!

На основании многочисленных обращений граждан повторно к Вам обращаюсь и прошу Вас решить вопрос о недопуске закрытия в городском округе Кашира родильного дома (в настоящее время врачам уже вручили уведомление о сокращении, предложив им ставку уборщика служебных помещений — это возмутительно).

Министерство здравоохранения Московской области ускорило процесс закрытия родильного дома в городском округе Кашира, уже опубликована статья в местной газете о планируемом закрытии. Исполнительная власть не обращает внимание на нужды народа и движется к своей цели, что является нарушением конституции ст. 3 пункт 1, которая гласит «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ»

Как я уже писала, ближайший родильный дом находится в г. Ступино (расстояние между рядом населенных пунктов Каширского района составляет около 60 км без учёта расстояния прибытия машины «скорой помощи»). Получается следующий алгоритм:

— Человек должен позвонить в скорую помощь, объяснить ситуацию, примерное время 5 мин.

— время выезда скорой помощи 5 мин

— время приезда скорой помощи от 15—20 мин. до 1 час

— время встречи и определения ситуации 5 мин.

— время погрузки 10—15 мин.

— время поездки от 40 до 1 час 30 мин

— время приёма 10—15 мин.

Итого получаем при отсутствии пробок и поломки автотранспорта время прибытия в родильный дом г. Ступино от 1 час 25 мин. до 3 часов 10 мин.

Это время категорически нарушает приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н пункт 4. «Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности».

Каширский родильный дом работает уже не один десяток лет и зарекомендовал себя только с положительной стороны: квалифицированный, ответственный персонал, здание родильного дома доступно и находится в центральной черте города. Будущие мамы обеспокоены данной ситуацией. Беременные женщины, а также потенциальные роженицы хотели бы и дальше производить на свет малышей в данном родильном доме. В случае закрытия родильного дома удаленность «соседнего» родильного дома может привести к страшным последствиям (кроме того, масса квалифицированного медперсонала остается без работы). Машины «скорой помощи» (а их у нас всего 7) будут не в состоянии вовремя доставлять рожениц. Придется рожать в транспорте, на улицах, в квартирах, так как машины «скорой помощи» занимаются доставками тяжелобольных в центры в городах Домодедово, Луховицы, и в Москву в МОНИКИ, а также машины «скорой помощи» обслуживают больных по всему району. Таксисты отказываются транспортировать рожениц, боясь ответственности за жизни женщин и младенцев. И если вдруг закроется родильный дом в г. Ступино на санитарную обработку или еще по каким-либо причинам, роженицы окажутся без оказания специализированной медицинской помощи, то понятно, к чему всё это может привести.

Статистическая справка:

За 9 месяцев 2017 г в родильном доме города Кашира произошло около 290 родов, это больше чем в соседних районах, таких как Озера, Серебряные Пруды, Зарайск, и ненамного меньше, чем в новом роддоме г. Ступино. Среди них не было мертворожденных, за исключением двух женщин: у одной женщины внутриутробная гибель плода произошла дома, и она была направлена для родоразрешения в роддом уже с мертвым плодом, вторая женщина, страдающая алкоголизмом, у которой произошли преждевременные роды мёртвым плодом на дому, и она была доставлена в роддом в состоянии алкогольного опьянения, где ей была оказана медицинская помощь. Всего лишь около 5 детей после родов были отправлены на второй этап выхаживания. В большинстве своем с незначительной патологией, как правило, для до обследования и наблюдения, в последствии в кратчайшие сроки они были выписаны здоровыми домой. Небольшое количество женщин с начавшимися преждевременными родами своевременно были направлены в перинатальный центр 3 уровня в г. Видное. Ни одной женщины в послеродовом периоде не было направлено в медицинское учреждение вышестоящего уровня, а также не было приглашено ни одного консультанта из данных медицинских учреждений для оказания помощи беременным, в родах и послеродовом периоде. Персонал родильного дома г. Кашира самостоятельно и квалифицированно оказывает помощь беременным, в родах и послеродовом периоде при таких состояниях, как преждевременная отслойка плаценты, послеродовые кровотечения, асфиксия плода, гестозы различной степени тяжести, а также своевременно ориентируются в необходимости транспортировки того небольшого количества женщин и детей для оказания медицинской помощи в родовспомогательные учреждения вышестоящего уровня.

Кроме этого, 1 месяц Каширский родильный дом был закрыт на помывку, и ещё, помимо этого, 1,5 месяца всех рожениц развозили по всем родильным домам, но только не в Каширский. Это было сделано специально, чтобы потом сослаться на статистику, на малое количество родов в Каширском родильном доме. На самом деле в среднем в год на учёте в женской консультации состояло 550 женщин, из них приблизительно 50 женщин рожали в других роддомах, с той целью, что у них были показания для родов более высокого уровня, они направлялись в эти учреждения специализировано, а каждый год 500 родов происходило в Каширском роддоме. И с такой статистикой вряд ли можно закрывать Каширский родильный дом! Уже как полгода отсутствует вывеска, что это здание является родильным домом.

При закрытии родильного дома персонал вынужден будет уйти, и оказывать помощь женщинам будет некому, так как открытие новых роддомов более высокого уровня не обеспечивает трудоустройство этого квалифицированного персонала, коли врачам предлагают работать уборщиками служебных помещений!

И как можно оставить койки патологии беременных без коек для родов, в каких сроках беременности должны тогда лежать женщины? Как и кто будет оказывать помощь в экстремальных ситуациях этим женщинам? И к каким тяжелым последствиям это может привести?

Данная выбранная позиция Министерства здравоохранения может впоследствии не улучшить положение с рождаемостью и оказанием современной медицинской помощи, а, наоборот, привести к повышенной смертности среди рожениц и новорожденных детей. В этом случае не учтен факт географического положения нашего района до г. Ступино. В настоящее время на ремонтные работы закрыт старый мост через р. Ока, и весь транспорт проходит через новый мост, а это ещё дополнительно 8 км. дороги, которую должна пройти наша роженица (если и там не будет пробок).

Программа по закрытию родильных домов в городах — это то, что может привести к катастрофе. Вопрос стоит о жизни и здоровья рожениц и новорожденных!

На самом деле закрытие муниципальных роддомов связано с необходимостью заполнить пациентами и таким образом решить проблему финансового содержания вновь построенных гигантских перинатальных центров и роддомов в гг. Коломна, Наро-Фоминск, Щелково, Раменское, Сергиев Посад, Пушкино, Железнодорожный. Такая ситуация возникла из-за просчётов в планировании необходимого количества новых роддомов и места их строительства без учёта перспектив снижения рождаемости в стране и регионе. Надо не сгонять в эти перинатальные центры народ для обеспечения заполняемости, а увеличивать рождаемость.

Закрытие муниципальных роддомов оставит десятки и сотни подмосковных врачей-акушеров без работы, в то время как новые перинатальные центры на 30—40% комплектуются врачебными кадрами из других субъектов России, которым предоставляют жильё и другие льготы по месту новой работы.

Опыт других субъектов России (Ярославская, Псковская области), хорошо отраженный в средствах массовой информации, показал, что закрытие муниципальных отдаленных роддомов приводит к ухудшению качества помощи женщинам при беременности: учащаются случаи смертей самих женщин и их детей, увеличивается количество «дорожных родов» в машинах скорой помощи, которых потребуется с учётом расстояний в 3—5 раз больше положенных нормативов.

Такой подход к этой проблеме приведет к социальной нестабильности в области, ухудшит накануне президентских выборов лояльность населения к властям.

С уважением,

Депутат Совета депутатов Л.В. Копач

городского округа Кашира Московской области

Жители городского округа Кашира

От себя добавим, что Каширский городской округ — далеко не первый район области, лишающийся своего роддома. И, чтобы не быть голословными, обратимся к сайту правительства Московской области, на котором и размещена официальная информация о программе губернатора Московской области «Перинатальные центры».

Новорожденный

Подробности читайте здесь: Программа губернатора Московской области «Перинатальные центры»

И здесь: Европейские показатели и доступность: какими будут новые перинатальные центры в Подмосковье

Читая столь красивые отчеты, нельзя не порадоваться за жителей области. Ну как же, центры оборудованы ультрасовременным оборудованием, вопросы маршрутизации пациенток в эти окружные стационары уже отработаны, а их ввод в эксплуатацию позволит ликвидировать существующий дефицит койко-мест. И, куда уж без этого, в новых перинатальных центрах планируется организовать специально оборудованные места для анонимного отказа от ребенка — беби-боксы. А главное — строительство и открытие данных лечебных учреждений, видимо, самим фактом своего существования приближает Подмосковье по снижению детской смертности к европейским показателям.

Только вот как всегда подкачала суровая российская реальность в виде бездорожья, отсутствия должного количества машин скорой помощи и уже имеющихся в регионе родильных домов. Но кого подобные мелочи могут остановить? Заявлен амбициозный проект, не только найдено, но и в значительной степени уже освоено выделенное на него финансирование.

Посему программе Андрея Воробьева, так высоко отмеченной и главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой, быть! Дело остается за малым — закрыть оставшиеся роддома, разогнать специалистов, в лучшем случае издевательски предложив им места уборщиц.

Замок

Внимательный читатель наверняка спросит, а как же доставлять рожениц в перинатальные центры, а потом с грудными детьми домой? Как утверждает Любовь Копач, начальник отдела организации акушерско-гинекологической помощи минздрава Московской области Ольга Митрофанова заявила, что для этих целей будет закуплен вертолет и дополнительные машины. Благо это сулит новые бюджетные ассигнования за закупку техники, не так ли?

О программе «Перинатальные центры» в интернете размещено достаточное количество материалов, чтобы любой вдумчивый читатель мог составить о ней свое мнение. Также в виду вышесказанного считаем вопросы типа «А почему не потратить эти деньги на перевооружение уже существующих больниц, что позволило бы не ломать коренным образом за десятилетия сложившийся образ жизни людей?» риторическими. Поскольку в очередной раз убеждаемся, что люди являются препятствием для построения очередным губернатором очередной «земли обетованной».