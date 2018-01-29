Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 22—28 января 2018 года стали: папа Франциск призвал журналистику служить истине; езиды побывали в Ватикане; сирийские Церкви просят прекратить убивать мирных жителей; парламент Египта ответил США — у нас с коптами всё в порядке; итальянские социологи о связи антисемитизма и нетерпимости общества; Израиль остро атаковал Польшу и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Radio Vaticana (Ватикан): журналистика не должна «сжигать новости»: она призвана искать истину и решения, альтернативные эскалации шумихи и вербального насилия. Об этом папа Римский Франциск пишет в Послании на Всемирный день социальных коммуникаций, обнародованном по традиции в праздник святого Франциска Сальского, покровителя СМИ и журналистов. Тема Папского послания — «Истина сделает вас свободными. «Фейковые» новости и журналистика мира». Оно продолжает мысль, высказанную еще Павлом VI в 1972 году: о том, что информация должна «служить истине». В первой части послания понтифик анализирует феномен «фейковых» новостей. Фальшивые новости нацелены на обман и даже на манипуляцию читателями. Распространение фальшивых новостей иногда направлено на то, чтобы повлиять на политические решения и содействовать экономической выгоде. Сегодня авторы «фейковых» новостей могут рассчитывать на «манипуляцию социальными сетями», распространяющими их как вирус. Драма дезинформации дискредитирует другого человека и «представляет его врагом», она способна усугублять конфликты. Корень фальшивых новостей заключается нередко в «жажде власти», убежден Франциск. Все мы призваны противостоять лжи в СМИ. Поэтому важен воспитательный процесс, помогающий людям «не стать невольными распространителями дезинформации, но снимать с нее покровы». В основе фальшивых новостей лежит «логика змея», пишет папа, ссылаясь на Книгу Бытия. Именно змей стал «автором первой фейковой новости. Искуситель кажется вполне достоверным и соблазняет человека фальшивыми и привлекательными аргументами». Библейский эпизод свидетельствует о том, что дезинформация не бывает невинной, она ведет к катастрофическим последствиям. Даже будучи на первый взгляд лишь легким искажением истины, дезинформация может нести в себе опасность. Понтифик утверждает, что «освобождение от лжи и поиск связи» — это два ингредиента для того, чтобы наши слова и поступки стали подлинными и достоверными. Лучшее противоядие от лжи — это не стратегии, а люди, считает Франциск, и подчеркивает ответственность журналистов за информацию. Журналист является «хранителем новостей», он должен помнить, что главное в новости — не скорость ее подачи и не воздействие на публику: главное — люди. Послание папы завершается призывом к «журналистике мира», которая не скрывает существования проблем, но чужда лозунгам и напыщенным декларациям. Журналистика должна быть делом людей для людей, служением, которое наделяет голосом тех, у кого нет голоса.

Benhur Arcayan Папа Римский Франциск

Папа Франциск принял делегацию езидской общины в Германии во главе с председателем Общества езидских ученых (GEA) Серхатом Ортачем, сообщает Vatican News (Ватикан). Понтифик обратился к миру с призывом принять меры в защиту прав преследуемых езидов, назвав это религиозное меньшинство «невинными жертвами бессмысленного и бесчеловечного варварства». На встрече присутствовали езидские беженцы из Ирака и Сирии, которые нашли убежище в Германии. Как заявил по итогам аудиенции Ортак, езидский народ благодарен папе за приглашение и очень благодарен за поддержку. Глава GEA рассказал, что езиды подвергаются преследованиям и сталкиваются с геноцидом с августа 2014 года. С тех пор многие тысячи людей были убиты, еще около 4 тысяч человек взяты в заложники, их судьбы неизвестна. От 300 тысяч до 400 тысяч езидов все еще находятся в лагерях беженцев и не могут вернуться на родину, потому что могут подвергнуться преследованиям. Как отмечает Ортач, государство не способно защищать меньшинства, в том числе многие христианские общины, которые были вынуждены покинуть свою родину, но «мы должны поддержать этих людей, чтобы они могли вернуться и жить на своей родине». Как уточняло перед встречей Radio Vaticana, езидизм — это синкретическая религия, которая сочетает в себе восточные верования с элементами ислама. Именно поэтому с ее последователями столь жестоко борются джихадисты, считая их еретиками. Езиды живут в основном в Ираке, где их преследовало ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Визит езидов в Ватикан является очень важным событием, считает префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Фернандо Филони. «Я сам лично имел возможность встретиться с этим сообществом, их лидерами, был свидетелем огромных страданий, которые пережили эти семьи. Многие из них потеряли своих близких. Некоторым удалось бежать. Там, где христиан изгоняли, езидов убивали, продавали в рабство, особенно молодых женщин, чья цена была установлена на уровне нескольких долларов, они обычно заканчивали сексуальными рабынями», — рассказывал кардинал.

Власти Африна, провинции в северной Сирии, где турецкие войска ведут бои с подразделениями сирийских курдов в лице «Отрядов народной самообороны» (YGP), обратились к правительству в Дамаске с просьбой заблокировать полеты турецкой авиации, передает AsiaNews (Рим, Италия). С 20 января Турция проводит операцию «Оливковая ветвь», намереваясь изгнать курдов из региона. Главная цель Анкары — YGP, которые в прошлом продемонстрировали свою фундаментальную роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Отряды народной самообороны» имеют связи с курдами внутри Турции — преследуещей сепаратистские цели Рабочей партией Курдистана, объявленной вне закона Анкарой. Африн является одним из трех кантонов, которые образуют «федеральный регион», полуавтономное образование, основанное в 2016 году по инициативе сирийских курдов. Руководство кантона «считает Африн неотъемлемым элементом сирийской территории», а «нападения на его жителей» — «нападением на суверенитет сирийского государства».

Курдские Отряды народной самообороны. Сирия

Сирийские Церкви в Африне призывают прекратить убийство мирных жителей во время военного нападения турок, рассказывает Crux (Денвер, США). Как говорит архимандрит Ассирийской церкви Востока отец Эмануэль Юхана, «после военного поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и предвестия его поражения в Сирии мы молились и надеялись продвинуться вперед. Оказаться на новом этапе примирения. Восстановить жизнь ради будущего, где все люди — христиане, мусульмане, езиды, курды, арабы, ассирийцы и все-все-все — смогут жить достойно и справедливо». Отец Эммануэль был потрясен «еще одним жестоким и грубым нападением» на Африн, где «невинные мирные жители платят цену за политические интересы, реализуемые под предлогом борьбы с террористами». Он считает, что «турецкие военные операции против курдов и христиан Африна не могут быть оправданы», а сражение с теми, «кто воевал с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» выглядит «шокирующим» и «сомнительным». Турция оправдывает свои действия тем, что воюет с курдскими «Отрядами народной самообороны», но «на самом деле YPG не являются террористами», заявила адвокат Лорен Гомер из Вашингтона. По ее мнению, обстрелы сирийскими курдами турок является ответом на «постоянные обстрелы Турцией этой и других областей вдоль турецко-сирийской границы».

Константинопольский патриарх Варфоломей поддержал военное вторжение Турции в Сирию, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Издание цитирует письмо патриарха, опубликованное в турецкой газете Hürriyet, в котором глава Константинопольской церкви заявил о поддержке «решительности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в его борьбе против террора». Константинопольский патриархат «молится за успех операции «Оливковая ветвь» в Африне» и «просит Бога, чтобы турецкие вооруженные силы достигли своей цели». Консервативные православные круги в ответ снова называют Варфоломея «турецкого слугой». Фанар подтверждает, что патриарх «благословил турецкое оружие», однако непонятны точные обстоятельства, при каких было сделано заявление главы Константинопольского патриархата. До сих пор он сопротивлялся давлению Эрдогана, требующего публично поддержать его. Поэтому не комментировал предполагаемый антигосударственный заговор последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена. Католическая церковь в Турции пока не оказывает поддержки военным действиям турок в северной Сирии, где живут курды и христиане. Ей не нужно этого делать, поскольку у турецких католиков нет общественного статуса, равного греческой православной или армянской общинам. Однако в католических кругах выражают озабоченность давлением Анкары на другие религиозные меньшинства. Наблюдатели рассматривают это как «принуждение Варфоломея» накануне запланированной на 5 февраля встречи в Ватикане президента Турции с папой Франциском.

Massimo Finizio Патриарх Варфоломей I

Лидеры ряда американских благотворительных организаций, включая католические, просят Белый дом пересмотреть свое решение о задержке выделения транша в 65 млн долларов, предназначенного для агентства ООН по помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA), пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Письмо на имя государственного секретаря США Рекса Тиллерсона подписали представители 21 организации. В нем выражается озабоченность тем, что сокращение гуманитарной помощи будет иметь «тяжелые последствия» для «оказания жизненно необходимой помощи детям, женщинам и мужчинам в Иордании, Ливане, Сирии, на Западном берегу и в секторе Газа». Джулия Макферсон, и.о. исполнительного директора Службы иезуитов по делам беженцев, заявила, что отказ в финансировании UNRWA будет «ощущаться во всем регионе». Ранее президент США Дональд Трамп поставил под сомнение необходимость выделения палестинцам «сотен миллионов долларов в год». По словам официального представителя госдепартамента США Хизер Нойерт, решение об отказе в помощи беженцам не было «политически мотивированным» или связанным с «недавним спором относительно решения Вашингтона о перемещении своего посольства в Израиле в Иерусалим». В прошлом Соединенные Штаты были крупнейшим донором UNRWA, подчеркнула Нойерт, и «мы хотели бы, чтобы другие страны — которые критикуют США за то, что они считают нашей позицией по отношению к палестинцам — сделали шаг вперед и по факту помогли этому агентству».

Комитет парламента Египта по иностранным делам завершил подготовку ответа на меморандум «Коптский вопрос», который был обнародован 21 декабря 2017 года шестью членами конгресса США, передает Agenzia Fides (Ватикан). Как заявил глава комитета Тарик Радван, ответ на шести страницах будет отправлен американским конгрессменам, преследуя главной целью опровержения утверждений о «систематической дискриминации коптов в Египте» со стороны государства. Египетские парламентарии подчеркивают, что «после революции 25 января 2011 года, которая привела к падению режима Хосни Мубарака, мусульмане и копты вновь продемонстрировали твердое единство и подчеркнули важность принципа гражданства для всех египтян, независимо от религии, цвета кожи или расы». Свержение Мубарака привело к установлению режима «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и привело к власти президента Египта Мухаммеда Мурси. Он был свергнут в июне 2013 года после протеста, поддержанного десятками миллионов египтян, христиан и мусульман. В ответ «члены «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и аффилированные с ними террористические группы начали жечь коптские церкви по всему Египту, выросло религиозное насилие, банды джихадистов совершали массовые убийства коптов-христиан». Новое правительство Египта и президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси слышат жалобы коптов и помогают им. Египетская армия «приступила к восстановлению и обновлению 83 церквей в Египте», благодаря изменениям в Конституции «христиане впервые получили 39 мест в парламенте», в августе 2016 года был принят новый закон, упрощающий для христиан вообще и коптов в частности строительство церквей. Парламент обсуждает законопроект о создании национальной антидискриминационной комиссии ради того, чтобы ни одно религиозное меньшинство в Египте не сталкивалось с преследованиями или дискриминацией. Завершается ответ египетских депутатов цитатой коптского православного патриарха Тавадроса II: «Лучше иметь родину без церквей, чем иметь церкви без родины».

Центр современной еврейской документалистики в Милане (CDEC) опубликовал исследование об уровне антисемитских проявлений в Италии, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В 2017 году зафиксировано: 60 эпизодов в интернете; 20 — граффити и рисунки; 15 — акты диффамации и правонарушений; 11 — оскорбления, а также вандализм. Об этом изданию рассказала социолог CDEC Бетти Гетта. По ее оценке, антисемитизм становится всё более агрессивным, но всё больше перемещается в интернет. Так, в социальных сетях наблюдается рост персональных аккаунтов и групповых страниц, содержащих «крайне антисемитское содержание». В 2017 году Обсерватория обнаружила 330 сайтов, 130 из которых продвигались неонацистами и католическими традиционалистами; 110 — сторонниками «теории заговора»; 70 — антисионистами и 20 — отрицателями Холокоста. Социолог предупреждает: «Мы имеем дело с феноменом, который, на наш взгляд, не является исключительно проблемой евреев. Это касается всего итальянского общества, которое становится всё более нетерпимым». Некоторые темы, раньше бывшие табу, сегодня полностью легитимированы и находят свое публичное выражение. И происходит это потому, что каждый год мы отодвигаемся всё дальше и дальше от прошлого и его памяти. А также потому, что у молодых людей нет какой-либо культуры осознания определенных проблем.

Реакция интернета на польско-израильский скандал шокирует, пишет Polonia Christiana (Краков, Польша). Словосочетание «польские лагеря смерти» быстро достигло 25 миллионов упоминаний в Twitter! Причем это только в аудитории англоязычных блогеров. Для сравнения — словосочетание «немецкие лагеря смерти» достигло лишь уровня в 1—1,5 миллиона упоминаний. Ужасно? Да. Но это последствия игнорирования исторической политики. И эффект израильской кампании против польского законодательства, которая заключается в наказании за использование исторической лжи в виде «польских лагерей смерти». Но и также следствие незнания исторической правды за рубежом. Израиль остро атаковал Польшу за введение уголовного преследования против тех, кто использует словосочетание «польские лагеря смерти». Протестовали против польского закона премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин. Однако самыми возмутительными были слова члена Кнессета, многообещающего политика Яира Лапида. «Моя бабушка была убита в Польше немцами и поляками. Мне не нужны уроки от вас. Мы ощущаем последствия и по сей день. Посольство Польши должно немедленно принести извинения», — написал политик. Напомним, что сейм Польши принял поправку в законодательство, которая предусматривает штраф или лишение свободы до трех лет за употребление словосочетания «польские лагеря смерти». Помимо того, наказанию будут подвергнуты лица, отрицающие преступления украинских националистов. Поправка была одобрена 279 депутатами, 5 — против, 130 воздержались.

Концетрационный лагерь в Польше

25 января на завершение Недели молитв о христианском единстве папа Франциск возглавил молитву вечерни, рассказывает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В торжественном богослужении участвовали представители различных христианских Церквей, в том числе и делегаты из России, приехавшие в Рим с визитом ad limina. Официально визит ad limina российских католических епископов начнется 29 января и продолжится до 3 февраля 2018 года. «Визит к порогам (ad limina) святых апостолов Петра и Павла» — одно их важнейших событий для Поместных церквей. Епископы конкретной страны приезжают в Ватикан, чтобы поклониться мощам апостолов Петра и Павла. Есть и иная цель — засвидетельствовать свое единство с преемником святого Петра, епископом Рима (папой), выразить ему свое почтение, проинформировать его о положении дел в своей Поместной церкви, рассказать о том, как она живет и развивается. Согласно Каноническому праву, визиты ad limina должны совершаться каждые пять лет, но на практике сроки могут удлиняться. Так, хотя апостольские администратуры в России были учреждены в 1991 году, первый визит российских епископов ad limina имел место только в 2001 году при папе Иоанне Павле II. Следующий визит ad limina российских епископов состоялся в 2009 году при Бенедикте XVI.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.